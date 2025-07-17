"Хотите бодаться? Можем пободаться!" Ищенко о том, как Индия отказалась выполнять антироссийские санкции
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкИндийский авианосец "Викрамадитья" в Северодвинске
Индия продолжает развивать сотрудничество с Россией, демонстрируя независимый внешнеполитический курс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Когда еще при [экс-президенте США Джо] Байдене они пытались объяснить Индии, что она плохо выполняет антироссийские санкции, Индия ответила: '"У нас на этот счет есть свои интересы. Хотите бодаться? Можем пободаться", — процитировал эксперт.
По его словам, Индия занимает особую позицию в международных отношениях, отказываясь следовать в фарватере западной политики.
Ищенко отметил: "Американцы не могут бодаться одновременно с двумя крупнейшими экономиками мира, которые производят большую часть того, что потребляет Запад". Геополитическое положение Индии, как поясняет аналитик, дает ей значительные преимущества, позволяя проводить самостоятельную политику.
"С Индией американцы входить в сильный клинч не могут, потому что она нужна им как противовес Китаю", — добавил политолог, отмечая двойственную позицию Вашингтона.
Аналитик указывает, что Дели удалось выстроить сбалансированные отношения со всеми центрами силы, что делает страну практически неуязвимой для санкций. Это особенно ярко проявилось в вопросе сотрудничества с Россией, где Индия последовательно отстаивает свои интересы.
"Индия демонстрирует редкий пример подлинно суверенной внешней политики в современном мире", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России".
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