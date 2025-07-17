"Хотите бодаться? Можем пободаться!" Ищенко о том, как Индия отказалась выполнять антироссийские санкции - 17.07.2025 Украина.ру
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"Хотите бодаться? Можем пободаться!" Ищенко о том, как Индия отказалась выполнять антироссийские санкции
"Хотите бодаться? Можем пободаться!" Ищенко о том, как Индия отказалась выполнять антироссийские санкции - 17.07.2025 Украина.ру
"Хотите бодаться? Можем пободаться!" Ищенко о том, как Индия отказалась выполнять антироссийские санкции
Индия продолжает развивать сотрудничество с Россией, демонстрируя независимый внешнеполитический курс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-17T05:20
2025-07-17T05:20
новости
индия
россия
украина
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
санкции
сотрудничество
экономика
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По его словам, Индия занимает особую позицию в международных отношениях, отказываясь следовать в фарватере западной политики.Ищенко отметил: "Американцы не могут бодаться одновременно с двумя крупнейшими экономиками мира, которые производят большую часть того, что потребляет Запад". Геополитическое положение Индии, как поясняет аналитик, дает ей значительные преимущества, позволяя проводить самостоятельную политику."С Индией американцы входить в сильный клинч не могут, потому что она нужна им как противовес Китаю", — добавил политолог, отмечая двойственную позицию Вашингтона.Аналитик указывает, что Дели удалось выстроить сбалансированные отношения со всеми центрами силы, что делает страну практически неуязвимой для санкций. Это особенно ярко проявилось в вопросе сотрудничества с Россией, где Индия последовательно отстаивает свои интересы."Индия демонстрирует редкий пример подлинно суверенной внешней политики в современном мире", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России".
https://ukraina.ru/20250716/skott-ritter-rossiya-razberetsya-s-podarkami-dyadi-sema-a-trampu-nuzhno-pomnit-pro-fiasko-s-kitaem-1065338101.html
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новости, индия, россия, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, санкции, сотрудничество, экономика, геополитика, международные отношения, китай, новости россии, главные новости, сша, запад
Новости, Индия, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, санкции, сотрудничество, экономика, геополитика, международные отношения, Китай, новости России, Главные новости, США, Запад

"Хотите бодаться? Можем пободаться!" Ищенко о том, как Индия отказалась выполнять антироссийские санкции

05:20 17.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкИндийский авианосец "Викрамадитья" в Северодвинске
Индийский авианосец Викрамадитья в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Индия продолжает развивать сотрудничество с Россией, демонстрируя независимый внешнеполитический курс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Когда еще при [экс-президенте США Джо] Байдене они пытались объяснить Индии, что она плохо выполняет антироссийские санкции, Индия ответила: '"У нас на этот счет есть свои интересы. Хотите бодаться? Можем пободаться", — процитировал эксперт.
По его словам, Индия занимает особую позицию в международных отношениях, отказываясь следовать в фарватере западной политики.
Ищенко отметил: "Американцы не могут бодаться одновременно с двумя крупнейшими экономиками мира, которые производят большую часть того, что потребляет Запад". Геополитическое положение Индии, как поясняет аналитик, дает ей значительные преимущества, позволяя проводить самостоятельную политику.
"С Индией американцы входить в сильный клинч не могут, потому что она нужна им как противовес Китаю", — добавил политолог, отмечая двойственную позицию Вашингтона.
Аналитик указывает, что Дели удалось выстроить сбалансированные отношения со всеми центрами силы, что делает страну практически неуязвимой для санкций. Это особенно ярко проявилось в вопросе сотрудничества с Россией, где Индия последовательно отстаивает свои интересы.
"Индия демонстрирует редкий пример подлинно суверенной внешней политики в современном мире", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России".
Скотт Риттер интервью - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
16 июля, 13:46
Скотт Риттер: Россия разберется с “подарками Дяди Сэма”, а Трампу нужно помнить про фиаско с КитаемТрампу нужно прекратить ребячество на уровне “детского кружка ООН”. Он, якобы озабоченный числом жертв со стороны Украины и России, на деле усугубляет эскалацию конфликта. Зеленский сейчас обалдел от радости, но скоро поймет, каковы последствия пустопорожних посулов Трампа — за эйфорией последует "ломка".
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