https://ukraina.ru/20250717/khotite-bodatsya-mozhem-pobodatsya-ischenko-o-tom-kak-indiya-otkazalas-vypolnyat-antirossiyskie-sanktsii-1065355306.html

"Хотите бодаться? Можем пободаться!" Ищенко о том, как Индия отказалась выполнять антироссийские санкции

"Хотите бодаться? Можем пободаться!" Ищенко о том, как Индия отказалась выполнять антироссийские санкции - 17.07.2025 Украина.ру

"Хотите бодаться? Можем пободаться!" Ищенко о том, как Индия отказалась выполнять антироссийские санкции

Индия продолжает развивать сотрудничество с Россией, демонстрируя независимый внешнеполитический курс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-17T05:20

2025-07-17T05:20

2025-07-17T05:20

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По его словам, Индия занимает особую позицию в международных отношениях, отказываясь следовать в фарватере западной политики.Ищенко отметил: "Американцы не могут бодаться одновременно с двумя крупнейшими экономиками мира, которые производят большую часть того, что потребляет Запад". Геополитическое положение Индии, как поясняет аналитик, дает ей значительные преимущества, позволяя проводить самостоятельную политику."С Индией американцы входить в сильный клинч не могут, потому что она нужна им как противовес Китаю", — добавил политолог, отмечая двойственную позицию Вашингтона.Аналитик указывает, что Дели удалось выстроить сбалансированные отношения со всеми центрами силы, что делает страну практически неуязвимой для санкций. Это особенно ярко проявилось в вопросе сотрудничества с Россией, где Индия последовательно отстаивает свои интересы."Индия демонстрирует редкий пример подлинно суверенной внешней политики в современном мире", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале "Олег Царев: Трампу дают в руки дубину, Зеленский попал под холодный душ, Украина бьет по экономике России".

https://ukraina.ru/20250716/skott-ritter-rossiya-razberetsya-s-podarkami-dyadi-sema-a-trampu-nuzhno-pomnit-pro-fiasko-s-kitaem-1065338101.html

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