"Цивилизация аскетов": Видеманн о том, как человечество будет выживать после ресурсного коллапса - 16.07.2025 Украина.ру
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"Цивилизация аскетов": Видеманн о том, как человечество будет выживать после ресурсного коллапса
"Цивилизация аскетов": Видеманн о том, как человечество будет выживать после ресурсного коллапса - 16.07.2025 Украина.ру
"Цивилизация аскетов": Видеманн о том, как человечество будет выживать после ресурсного коллапса
Человечество приближается к "сингулярному кризису" — одновременному коллапсу экологических, экономических и социальных систем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру философ и политолог Владимир Видеман
2025-07-16T04:00
2025-07-16T04:00
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По словам эксперта, этот кризис представляет собой "идеальный шторм" из взаимосвязанных проблем: "Речь идет о нарастающих кризисных явлениях в экологии, экономике, демографии, политике, культуре". Видеман приводит конкретные примеры: "При современных нормах добычи разведанные ресурсы угля закончатся через 150-200 лет, урановой руды через 80-100 лет, природного газа и нефти через 50-60 лет".Особую тревогу вызывает демографическая ситуация: "До конца столетия население достигнет 10 миллиардов... уже сегодня от недостатка пресной воды страдает до 40% населения планеты". Эксперт отмечает, что энергетический дефицит может остановить технологический прогресс: "Уже к середине века вся компьютерная индустрия, включая ИИ, будет потреблять до 100% современной энергогенерации".Видеман соглашается с теорией "бутылочного горла эволюции", но предлагает свой термин: "Вместо пост-сингулярного гуманизма применил бы термин "цивилизация аскетов". В буквальном смысле слова: минимализм в материальном потреблении и философия нестяжательства", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Видеманн о том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины" на сайте Украина.ру.О том, какой "новый мир" строит Запад и почему в процессе этого строительства возникают конфликты между "старыми" и "новыми" деньгами - в статье Владимира Видеманна "Мы наш, мы новый мир построим? Вопросы классовой идентичности в эпоху постмодерна" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250715/skolko-lyudey-ponadobitsya-rossii-dlya-vyzhivaniya-i-rosta-i-nuzhny-li-nam-migranty--shkolnikov--1065270172.html
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новости, россия, запад, владимир видеманн, украина.ру, ресурсы, экология, философия, экономика, демография, ии (искусственный интеллект), уголь
Новости, Россия, Запад, Владимир Видеманн, Украина.ру, ресурсы, экология, философия, экономика, демография, ИИ (искусственный интеллект), уголь

"Цивилизация аскетов": Видеманн о том, как человечество будет выживать после ресурсного коллапса

04:00 16.07.2025
 
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Человечество приближается к "сингулярному кризису" — одновременному коллапсу экологических, экономических и социальных систем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру философ и политолог Владимир Видеман
По словам эксперта, этот кризис представляет собой "идеальный шторм" из взаимосвязанных проблем: "Речь идет о нарастающих кризисных явлениях в экологии, экономике, демографии, политике, культуре". Видеман приводит конкретные примеры: "При современных нормах добычи разведанные ресурсы угля закончатся через 150-200 лет, урановой руды через 80-100 лет, природного газа и нефти через 50-60 лет".
Особую тревогу вызывает демографическая ситуация: "До конца столетия население достигнет 10 миллиардов... уже сегодня от недостатка пресной воды страдает до 40% населения планеты".
Эксперт отмечает, что энергетический дефицит может остановить технологический прогресс: "Уже к середине века вся компьютерная индустрия, включая ИИ, будет потреблять до 100% современной энергогенерации".
Видеман соглашается с теорией "бутылочного горла эволюции", но предлагает свой термин: "Вместо пост-сингулярного гуманизма применил бы термин "цивилизация аскетов". В буквальном смысле слова: минимализм в материальном потреблении и философия нестяжательства", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Видеманн о том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины" на сайте Украина.ру.
О том, какой "новый мир" строит Запад и почему в процессе этого строительства возникают конфликты между "старыми" и "новыми" деньгами - в статье Владимира Видеманна "Мы наш, мы новый мир построим? Вопросы классовой идентичности в эпоху постмодерна" на сайте Украина.ру.
15 июля, 14:02
Сколько людей понадобится России для выживания и роста и нужны ли нам мигранты — Школьников
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