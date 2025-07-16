https://ukraina.ru/20250716/tsivilizatsiya-asketov-videmann-o-tom-kak-chelovechestvo-budet-vyzhivat-posle-resursnogo-kollapsa-1065276001.html

"Цивилизация аскетов": Видеманн о том, как человечество будет выживать после ресурсного коллапса

"Цивилизация аскетов": Видеманн о том, как человечество будет выживать после ресурсного коллапса - 16.07.2025 Украина.ру

"Цивилизация аскетов": Видеманн о том, как человечество будет выживать после ресурсного коллапса

Человечество приближается к "сингулярному кризису" — одновременному коллапсу экологических, экономических и социальных систем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру философ и политолог Владимир Видеман

2025-07-16T04:00

2025-07-16T04:00

2025-07-16T04:00

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По словам эксперта, этот кризис представляет собой "идеальный шторм" из взаимосвязанных проблем: "Речь идет о нарастающих кризисных явлениях в экологии, экономике, демографии, политике, культуре". Видеман приводит конкретные примеры: "При современных нормах добычи разведанные ресурсы угля закончатся через 150-200 лет, урановой руды через 80-100 лет, природного газа и нефти через 50-60 лет".Особую тревогу вызывает демографическая ситуация: "До конца столетия население достигнет 10 миллиардов... уже сегодня от недостатка пресной воды страдает до 40% населения планеты". Эксперт отмечает, что энергетический дефицит может остановить технологический прогресс: "Уже к середине века вся компьютерная индустрия, включая ИИ, будет потреблять до 100% современной энергогенерации".Видеман соглашается с теорией "бутылочного горла эволюции", но предлагает свой термин: "Вместо пост-сингулярного гуманизма применил бы термин "цивилизация аскетов". В буквальном смысле слова: минимализм в материальном потреблении и философия нестяжательства", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Видеманн о том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины" на сайте Украина.ру.О том, какой "новый мир" строит Запад и почему в процессе этого строительства возникают конфликты между "старыми" и "новыми" деньгами - в статье Владимира Видеманна "Мы наш, мы новый мир построим? Вопросы классовой идентичности в эпоху постмодерна" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250715/skolko-lyudey-ponadobitsya-rossii-dlya-vyzhivaniya-i-rosta-i-nuzhny-li-nam-migranty--shkolnikov--1065270172.html

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