https://ukraina.ru/20250716/budet-li-novyy-kontrnastup-vsu-i-kakie-esch-regiony-progolosuyut-za-prisoedinenie-k-rossii--shalandin-1065340342.html

Будет ли новый контрнаступ ВСУ и какие ещё регионы проголосуют за присоединение к России — Шаландин

Будет ли новый контрнаступ ВСУ и какие ещё регионы проголосуют за присоединение к России — Шаландин - 16.07.2025 Украина.ру

Будет ли новый контрнаступ ВСУ и какие ещё регионы проголосуют за присоединение к России — Шаландин

Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы США, сюрреализм вокруг убийства полковника СБУ... Украина.ру, 16.07.2025

2025-07-16T14:08

2025-07-16T14:08

2025-07-16T14:08

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Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы США, сюрреализм вокруг убийства полковника СБУ в Киеве, ситуацию в зоне СВО и возможность украинского контрнаступления, а также угрозу применения химического оружия и формирование оккупационного корпуса западных сил: 00:23 – Об угрозах от США и поставках оружия Украине; 03:05 – Об убийстве полковника СБУ в Киеве; 05:47 – Мирный процесс, переговоры и ситуация "на земле" ; 14:33 – Прямое участие Запада в конфликте. ТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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