Будет ли новый контрнаступ ВСУ и какие ещё регионы проголосуют за присоединение к России — Шаландин - 16.07.2025 Украина.ру
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Будет ли новый контрнаступ ВСУ и какие ещё регионы проголосуют за присоединение к России — Шаландин
Будет ли новый контрнаступ ВСУ и какие ещё регионы проголосуют за присоединение к России — Шаландин - 16.07.2025 Украина.ру
Будет ли новый контрнаступ ВСУ и какие ещё регионы проголосуют за присоединение к России — Шаландин
Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы США, сюрреализм вокруг убийства полковника СБУ... Украина.ру, 16.07.2025
2025-07-16T14:08
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Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы США, сюрреализм вокруг убийства полковника СБУ в Киеве, ситуацию в зоне СВО и возможность украинского контрнаступления, а также угрозу применения химического оружия и формирование оккупационного корпуса западных сил: 00:23 – Об угрозах от США и поставках оружия Украине; 03:05 – Об убийстве полковника СБУ в Киеве; 05:47 – Мирный процесс, переговоры и ситуация "на земле" ; 14:33 – Прямое участие Запада в конфликте. ТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1
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Будет ли новый контрнаступ ВСУ и какие ещё регионы проголосуют за присоединение к России — Шаландин

14:08 16.07.2025
 
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Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы США, сюрреализм вокруг убийства полковника СБУ в Киеве, ситуацию в зоне СВО и возможность украинского контрнаступления, а также угрозу применения химического оружия и формирование оккупационного корпуса западных сил:
00:23 – Об угрозах от США и поставках оружия Украине;
03:05 – Об убийстве полковника СБУ в Киеве;
05:47 – Мирный процесс, переговоры и ситуация "на земле" ;
14:33 – Прямое участие Запада в конфликте.
ТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1
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