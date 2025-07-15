https://ukraina.ru/20250715/britanskie-uchenye-izobreli-stolovye-mir-okhvatila-pandemiya-bednosti-1065273739.html

Британские ученые изобрели столовые. Мир охватила пандемия бедности

Британские ученые изобрели столовые. Мир охватила пандемия бедности - 15.07.2025 Украина.ру

Британские ученые изобрели столовые. Мир охватила пандемия бедности

На фоне падения рейтингов британского правительства премьер-министр Кир Стармер предложил открыть в стране сеть государственных столовых, где можно будет поесть, заплатив за это 3 фунта.

2025-07-15T15:28

2025-07-15T15:28

2025-07-15T15:28

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Эти действия подтверждают давно известные факты – Великобритания столкнулась с настоящей пандемией бедности. Такая ситуация явилась следствием постоянно растущей инфляции, а также политики ликвидации социальных льгот, которую начали проводить консерваторы, а теперь продолжили лейбористы.В последние три года британские магазины вплотную столкнулись с проблемой массового воровства продовольственных товаров – потому что еда стала для многих граждан слишком дорогим удовольствием, и голод толкает малоимущих на мелкие преступления."Торговые сети несут убытки на сотни миллионов фунтов. Дело в росте стоимости жизни – последний раз с такой скоростью продукты в Великобритании дорожали в 1970-е. В супермаркетах ставят специальные охранные бирки на стейки, сыр и другие сравнительно дорогие товары. Банки кофе выставляются на стеллажи пустыми, а полную можно будет получить после оплаты", – рассказывают об этом на ВВС.Идея недорогих столовых кажется в этом смысле вполне логичной, однако попытки ее реализации наверняка столкнутся с проблемами. На это просто не найдут денег. Ведь правительство Стармера пытается сократить или уничтожить уцелевшие соцпособия – под предлогом того, что подобные расходы не по карману для британского бюджета, где средства находятся только на поддержку Зеленского.Все ограничится тем, что лейбористские власти откроют несколько образцово-показательных ресторанов для бедных – чтобы использовать это для политического пиара. А затем про благотворительную инициативу благополучно забудут.Между тем, потребность в создании системы социального общепита говорит о массовом обнищании, которое в последний раз наблюдалось в Западной Европе и Соединенных Штатах Америки более восьмидесяти лет назад – в суровые годы войны."Британские лейбористы изобрели государственные столовки. На фоне экономического кризиса и очередного взлёта инфляции кабинет Кира Стармера решил вернуть заведения времён Второй мировой войны, когда в Британии действовало распределение еды по карточкам. В условиях инфляционного кризиса 15% взрослых и 20% несовершеннолетних британцев недоедают.Похожие эксперименты обсуждаются и по другую сторону Атлантики. В Чикаго и Нью-Йорке хотят создавать субсидируемые государственные магазины с ценами ниже, чем в среднем на рынке. В США сейчас порядка 14% населения вынуждены недоедать", – пишет об этом в телеграме эксперт Малек Дудаков.Голод на самом деле угрожает сейчас Америке. Число американцев, которые жалуются на недоступность продуктов питания, достигло сейчас рекордного показателя. По данным последних исследований, от этого страдают свыше 43 миллионов человек."Доля голодающих взрослых граждан США выросла почти в два раза. В мае 2025-го нехватку продовольствия испытывали 15,6% взрослых граждан США. Это число почти в два раза больше, чем в 2021 году. Несмотря на это, власти США приняли решение о сокращении продовольственных пособий, что может ухудшить ситуацию", – написало на прошлой неделе издание Axios.Действительно, в американском конгрессе недавно проголосовали за новые законы, которые – как и в британском случае – предусматривают значительное сокращение или полную отмену социальных пособий.При этом, эксперты прогнозируют – в течение ближайшего времени половина жителей США будут ежегодно терять из-за постоянного роста расходов на питание до 1600 долларов. Так что проблема голода в самой богатой стране планеты существенно обострится.Похожая ситуация отмечается и во Франции, где только что опубликовали отчеты Национального института статистики и экономических исследований, посвященные теме постоянно растущей бедности.После восьмилетнего правления Эммануэля Макрона число бедных достигает почти 10 миллионов. Уровень бедности в стране составил 15,4% – причем, только за последний год число бедняков увеличилось сразу на 650 тысяч человек.Разрыв в доходах между бедными и богатыми французами является самым большим за последние пятьдесят лет. А главным признаком времени стали так называемые "бедные работающие люди". Эти граждане имеют рабочие места и получают зарплату, однако все равно не в состоянии свести концы с концами из-за инфляции и уничтожения социальной поддержки от государства.Германия, которая живет теперь по старому принципу "пушки вместо масла", предпочитая тратить деньги на вооружения вместо социальных расходов, тоже вплотную столкнулась с нехваткой продовольствия.По данным Объединения благотворительных организаций (Paritätischer Wohlfahrtsverband), в 2025 году за чертой бедности находятся 13 миллионов немцев – или 15,5% населения ФРГ.За последний год этот показатель вырос более чем на один процент, что говорит о существенном ускорении темпов обнищания населения. Социальный кризис развивается в Германии по французскому образцу. Только 11% немецких бедных являются официально незанятыми. Остальные выходят на работу, но не могут позволить себе регулярно отапливать жилье и покупать необходимое количество продовольствия."Тот, кто сводит проблему бедности к дискуссии о людях, якобы отказывающихся работать, минимизирует проблему и отвлекает внимание от ее сути", – отмечает генеральный управляющий Объединения благотворительных организаций Йоахим Рок.Немецкое правительство выплачивает пособия для нуждающихся, однако они в значительно степени обесценились в результате инфляции."На эти деньги невозможно даже полноценно питаться", – пишут в издании Tagesspiegel.В результате ФРГ тоже захлестнула волна магазинных краж. По данным Исследовательского института розничной торговли (EHI) в 2024 году из магазинов и супермаркетов украли товары на сумму 4,2 миллиарда евро – включая разнообразные продукты.При этом, эксперты убеждены – 98 процентов таких краж остаются слишком мелкими и не попадают в эту статистику. Очевидно, потому, что воры зачастую берут себе с магазинных полок ровно столько, чтобы поесть.Европа и США могли бы решить проблему с нехваткой доступного продовольствия для собственных жителей. Но этим вопросом не занимаются, потому что борьба с бедностью не приносит сверхприбылей корпорациям.Западные правительства предпочитают расходовать огромные суммы на покупку новых вооружений, а также бесконечно тратиться на финансирование украинского режима.И в результате сейчас им приходится размышлять над тем, как прокормить свое население в социальных столовых.

https://ukraina.ru/20250707/tragediya-politicheskogo-vampira-britanskoe-pravitelstvo-na-grani-krakha-1064809998.html

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эксклюзив, украина, сша, германия, великобритания, кир стармер, продовольствие