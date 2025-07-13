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Россияне за ночь сбили почти 40 украинских дронов над регионами страны — Минобороны
Россияне за ночь сбили почти 40 украинских дронов над регионами страны — Минобороны - 13.07.2025 Украина.ру
Россияне за ночь сбили почти 40 украинских дронов над регионами страны — Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ
2025-07-13T09:50
2025-07-13T09:50
2025-07-13T09:50
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Из них 26 – над территорией Белгородской области, четыре над Воронежской, по три над Липецкой и Нижегородской областями.В Воронежской области объявляли опасность. Мониторинговые каналы сообщали, что "значительное количество вражеских БПЛА пролетают через Воронежскую область вглубь России".Губернатор региона Александр Гусев подтвердил, что силы ПВО в одном из районов Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет.Тревогу объявляли и в Курской области.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что БПЛА атаковал частный дом в регионе, пострадали два мирных жителя.Накануне вечером он же указывал, что в Белгороде беспилотник атаковал еще один мирный гражданский объект - повреждена кровля здания, по предварительной информации, пострадавших нет.Гладков также сообщил об изменениях в системе предупреждения об атаках БПЛА. Теперь при угрозе удара беспилотников будет включаться сирена длительностью в минуту, после чего прозвучит голосовое сообщение: "Опасность атаки БПЛА". О завершении угрозы также объявят через громкоговорители. При сигнале сирены нужно немедленно укрыться в ближайшем здании или защитном сооружении. Новые правила действуют уже со вчерашнего вечера, включая ночное время.Кроме прочего, накануне поздним вечером вражеский дрон атаковал многоэтажный дом в Горловке.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, воронежская область, белгородская область, нижегородская область, минобороны, вячеслав гладков, украина.ру
Новости, Воронежская область, Белгородская область, Нижегородская область, Минобороны, Вячеслав Гладков, Украина.ру
Россияне за ночь сбили почти 40 украинских дронов над регионами страны — Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ
Из них 26 – над территорией Белгородской области, четыре над Воронежской, по три над Липецкой и Нижегородской областями.
В Воронежской области объявляли опасность. Мониторинговые каналы сообщали, что "значительное количество вражеских БПЛА пролетают через Воронежскую область вглубь России".
Губернатор региона Александр Гусев подтвердил, что силы ПВО в одном из районов Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет.
Тревогу объявляли и в Курской области.
"Красный" уровень опасности объявлен в Ртищевском районе Саратовской области Также мониторинговые каналы сообщают, что враг готовится атаковать Крым ракетами.<...> "Красный" уровень опасности атаки БПЛА объявлен в Липецкой области, сообщает губернатор региона", - говорится в постах канала.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что БПЛА атаковал частный дом в регионе, пострадали два мирных жителя.
Накануне вечером он же указывал, что в Белгороде беспилотник атаковал еще один мирный гражданский объект - повреждена кровля здания, по предварительной информации, пострадавших нет.
Гладков также сообщил об изменениях в системе предупреждения об атаках БПЛА. Теперь при угрозе удара беспилотников будет включаться сирена длительностью в минуту, после чего прозвучит голосовое сообщение: "Опасность атаки БПЛА". О завершении угрозы также объявят через громкоговорители. При сигнале сирены нужно немедленно укрыться в ближайшем здании или защитном сооружении. Новые правила действуют уже со вчерашнего вечера, включая ночное время.
Кроме прочего, накануне поздним вечером вражеский дрон атаковал многоэтажный дом в Горловке.
Следите за новостями на сайте Украина.ру
.