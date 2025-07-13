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Россияне за ночь сбили почти 40 украинских дронов над регионами страны — Минобороны

Россияне за ночь сбили почти 40 украинских дронов над регионами страны — Минобороны - 13.07.2025 Украина.ру

Россияне за ночь сбили почти 40 украинских дронов над регионами страны — Минобороны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ

2025-07-13T09:50

2025-07-13T09:50

2025-07-13T09:50

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Из них 26 – над территорией Белгородской области, четыре над Воронежской, по три над Липецкой и Нижегородской областями.В Воронежской области объявляли опасность. Мониторинговые каналы сообщали, что "значительное количество вражеских БПЛА пролетают через Воронежскую область вглубь России".Губернатор региона Александр Гусев подтвердил, что силы ПВО в одном из районов Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет.Тревогу объявляли и в Курской области.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что БПЛА атаковал частный дом в регионе, пострадали два мирных жителя.Накануне вечером он же указывал, что в Белгороде беспилотник атаковал еще один мирный гражданский объект - повреждена кровля здания, по предварительной информации, пострадавших нет.Гладков также сообщил об изменениях в системе предупреждения об атаках БПЛА. Теперь при угрозе удара беспилотников будет включаться сирена длительностью в минуту, после чего прозвучит голосовое сообщение: "Опасность атаки БПЛА". О завершении угрозы также объявят через громкоговорители. При сигнале сирены нужно немедленно укрыться в ближайшем здании или защитном сооружении. Новые правила действуют уже со вчерашнего вечера, включая ночное время.Кроме прочего, накануне поздним вечером вражеский дрон атаковал многоэтажный дом в Горловке.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, воронежская область, белгородская область, нижегородская область, минобороны, вячеслав гладков, украина.ру