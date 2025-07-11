Почти все из лазарета рвутся снова воевать: командир медицинского взвода "Апостол" о мужестве бойцов - 11.07.2025 Украина.ру
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Почти все из лазарета рвутся снова воевать: командир медицинского взвода "Апостол" о мужестве бойцов
Почти все из лазарета рвутся снова воевать: командир медицинского взвода "Апостол" о мужестве бойцов - 11.07.2025 Украина.ру
Почти все из лазарета рвутся снова воевать: командир медицинского взвода "Апостол" о мужестве бойцов
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с командиром операционно-перевязочного взвода стрелковой бригады ВС России с позывным "Апостол". Военный... Украина.ру, 11.07.2025
2025-07-11T09:19
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видео
россия
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с командиром операционно-перевязочного взвода стрелковой бригады ВС России с позывным "Апостол". Военный рассказал о том, сколько бойцов после лечения в лазарете снова возвращаются на фронт, из чего строится рабочий день врачей на войне и как дроны изменили процесс реабилитации российских бойцов. Кроме того, корреспондент узнал у священника Калининградской епархии отца Михаила, приехавшего в командировку в зону СВО, почему он решил служить в таком опасном месте.
https://ukraina.ru/20250711/tramp-grozit-rossii-zayavleniem-glavnoe-na-utro-11-iyulya-1065060053.html
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видео, россия, александр чаленко
Видео, Россия, Александр Чаленко

Почти все из лазарета рвутся снова воевать: командир медицинского взвода "Апостол" о мужестве бойцов

09:19 11.07.2025
 
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с командиром операционно-перевязочного взвода стрелковой бригады ВС России с позывным "Апостол". Военный рассказал о том, сколько бойцов после лечения в лазарете снова возвращаются на фронт, из чего строится рабочий день врачей на войне и как дроны изменили процесс реабилитации российских бойцов.
Кроме того, корреспондент узнал у священника Калининградской епархии отца Михаила, приехавшего в командировку в зону СВО, почему он решил служить в таком опасном месте.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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