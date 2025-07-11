Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском - 11.07.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском
Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском - 11.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском
"Самый большой осколок залетел в голову, выше лба, один в левый глаз, ещё один в верхнее веко, два в плечо, один грудь и два в ногу", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Шик".
2025-07-11T06:00
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сво
вс рф
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видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу
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2025
Украина.ру
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском
Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском
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сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском
"Самый большой осколок залетел в голову, выше лба, один в левый глаз, ещё один в верхнее веко, два в плечо, один грудь и два в ногу", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Шик".
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Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском

06:00 11.07.2025
 
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"Самый большой осколок залетел в голову, выше лба, один в левый глаз, ещё один в верхнее веко, два в плечо, один грудь и два в ногу", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Шик".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу
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