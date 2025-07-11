https://ukraina.ru/20250711/boets-s-pozyvnym-shik-rasskazal-kak-byl-ranen-pod-pokrovskom-1065021970.html
Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском
Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском - 11.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском
"Самый большой осколок залетел в голову, выше лба, один в левый глаз, ещё один в верхнее веко, два в плечо, один грудь и два в ногу", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Шик".
2025-07-11T06:00
2025-07-11T06:00
2025-07-11T06:00
сво
вс рф
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0a/1065021384_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_03073866c60211bcdfbf0c18486a7850.jpg
Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском
Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском
2025-07-11T06:00
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PT1M54S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском
"Самый большой осколок залетел в голову, выше лба, один в левый глаз, ещё один в верхнее веко, два в плечо, один грудь и два в ногу", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Шик".
2025-07-11T06:00
true
PT1M54S
Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском
"Самый большой осколок залетел в голову, выше лба, один в левый глаз, ещё один в верхнее веко, два в плечо, один грудь и два в ногу", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Шик".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.