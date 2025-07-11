https://ukraina.ru/20250711/boets-s-pozyvnym-shik-rasskazal-kak-byl-ranen-pod-pokrovskom-1065021970.html

Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском

Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском - 11.07.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском

"Самый большой осколок залетел в голову, выше лба, один в левый глаз, ещё один в верхнее веко, два в плечо, один грудь и два в ногу", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Шик".

2025-07-11T06:00

2025-07-11T06:00

2025-07-11T06:00

сво

вс рф

в десятку

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском Боец с позывным "Шик" рассказал, как был ранен под Покровском 2025-07-11T06:00 true PT1M54S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, в десятку, видео, видео