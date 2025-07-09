Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу - 09.07.2025 Украина.ру
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Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу
Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу - 09.07.2025 Украина.ру
Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу
"Я ему сказал: "Погибать ты сегодня не будешь. Попозже и только от старости"" - поделился с нашим изданием командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север". Он также рассказал о "родительском" тепле командира, о порядочности на фронте и о том, как спас жизнь своему бойцу
2025-07-09T10:00
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сво
вс рф
в десятку
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов.
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2025
Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север" рассказал о "родительском" тепле командира, о порядочности на фронте и о том, как спас жизнь своему бойцу
Командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север" рассказал о "родительском" тепле командира, о порядочности на фронте и о том, как спас жизнь своему бойцу
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сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу
"Я ему сказал: "Погибать ты сегодня не будешь. Попозже и только от старости"" - поделился с нашим изданием командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север". Он также рассказал о "родительском" тепле командира, о порядочности на фронте и о том, как спас жизнь своему бойцу
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Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу

10:00 09.07.2025
 
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"Я ему сказал: "Погибать ты сегодня не будешь. Попозже и только от старости"" - поделился с нашим изданием командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север". Он также рассказал о "родительском" тепле командира, о порядочности на фронте и о том, как спас жизнь своему бойцу
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов.
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