https://ukraina.ru/20250709/komandir-podrazdeleniya-s-pozyvnym-sever-rasskazal-kak-spas-zhizn-svoemu-boytsu-1064872485.html
Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу
Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу - 09.07.2025 Украина.ру
Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу
"Я ему сказал: "Погибать ты сегодня не будешь. Попозже и только от старости"" - поделился с нашим изданием командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север". Он также рассказал о "родительском" тепле командира, о порядочности на фронте и о том, как спас жизнь своему бойцу
2025-07-09T10:00
2025-07-09T10:00
2025-07-09T10:00
сво
вс рф
в десятку
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/08/1064872204_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f43a3191b3295aa7ebf77e77678e8d12.jpg
Командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север" рассказал о "родительском" тепле командира, о порядочности на фронте и о том, как спас жизнь своему бойцу
Командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север" рассказал о "родительском" тепле командира, о порядочности на фронте и о том, как спас жизнь своему бойцу
2025-07-09T10:00
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PT2M45S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу
"Я ему сказал: "Погибать ты сегодня не будешь. Попозже и только от старости"" - поделился с нашим изданием командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север". Он также рассказал о "родительском" тепле командира, о порядочности на фронте и о том, как спас жизнь своему бойцу
2025-07-09T10:00
true
PT2M45S
Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу
"Я ему сказал: "Погибать ты сегодня не будешь. Попозже и только от старости"" - поделился с нашим изданием командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север". Он также рассказал о "родительском" тепле командира, о порядочности на фронте и о том, как спас жизнь своему бойцу
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.