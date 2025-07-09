https://ukraina.ru/20250709/komandir-podrazdeleniya-s-pozyvnym-sever-rasskazal-kak-spas-zhizn-svoemu-boytsu-1064872485.html

Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу

Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу - 09.07.2025 Украина.ру

Командир подразделения с позывным "Север" рассказал, как спас жизнь своему бойцу

"Я ему сказал: "Погибать ты сегодня не будешь. Попозже и только от старости"" - поделился с нашим изданием командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север". Он также рассказал о "родительском" тепле командира, о порядочности на фронте и о том, как спас жизнь своему бойцу

2025-07-09T10:00

2025-07-09T10:00

2025-07-09T10:00

сво

вс рф

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они делали подвоз на "ноль" под обстрелами дронов.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север" рассказал о "родительском" тепле командира, о порядочности на фронте и о том, как спас жизнь своему бойцу Командир одного из подразделений, воюющих в Донбассе, с позывным "Север" рассказал о "родительском" тепле командира, о порядочности на фронте и о том, как спас жизнь своему бойцу 2025-07-09T10:00 true PT2M45S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, в десятку, видео, видео