https://ukraina.ru/20250711/aleksandr-frolov-o-tom-pochemu-estoniya-ugrozhaet-rossiyskoy-nefti-i-mozhno-li-vyklyuchit-energetiku-1065088665.html

Александр Фролов о том, почему Эстония угрожает российской нефти и можно ли выключить энергетику Украины

Александр Фролов о том, почему Эстония угрожает российской нефти и можно ли выключить энергетику Украины - 11.07.2025 Украина.ру

Александр Фролов о том, почему Эстония угрожает российской нефти и можно ли выключить энергетику Украины

Эстония очень много болтает. И эта болтовня никогда не перерастает в нечто большее. До этого руководство Эстонии выступало с предложениями понизить потолок до 30 долларов. Это было в 2022 году, когда потолок только обсуждался. Они это делают из чисто политических фрондерских соображений.

2025-07-11T16:00

2025-07-11T16:00

2025-07-11T16:00

интервью

украина

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электроэнергетика

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко утверждает, что Украина смогла восстановить 6 гигаватт энергетических мощностей из уничтоженных весной прошлого года в результате российских ударов 10 гигаватт. При этом экспорт электроэнергии из Украины превышает, по его словам, импорт.- Александр Сергеевич, что из себя представляет энергетика Украины сейчас?- По самым минимальным оценкам на территории, подконтрольной Киеву, было в целом порядка 45 гигаватт. Из этого объема было повреждено или полностью уничтожено по самым максимальным прикидкам не более 15 гигаватт.При этом потребление электрической энергии на Украине до 2022 года составляло около 150 млрд киловатт-часов. Звучит внушительно, но это примерно равно потреблению электроэнергии Московского региона. Москва и область потребляют примерно 125-130 киловатт-часов.То есть мы можем прикинуть, сколько мощности нужно Украине. Московский регион потреблял максимум порядка 18-19 гигаватт. Это установленная мощность подстанций. Довольно большая величина, но она значительно меньше тех мощностей, которые были в распоряжении Украины с учетом всех разрушений.Максимальная оценка, которую я могу вывести, это та, что после всех разрушений у Украины оставалось примерно 278 гигаватт. Это больше предельного уровня, который был необходим.Разумеется, гигаватты сами по себе не описывают ситуацию полностью. Электроэнергию еще нужно произвести и доставить ее. То есть вопрос еще к целостности электросетевого оборудования.Таким образом в каких-то регионах после нанесенных ударов мог быть избыток энергетической мощности, но они не могли доставлять электроэнергию до потребителей в других регионах.Но нанесенный удары не могли привести к полному уничтожению энергетической системы, так как она создавалась древней высокоразвитой цивилизацией, которая делала тройное перекрытие в плане безопасности.- То есть в техническом плане невозможно полностью обесточить Украину?- Это возможно, если поставить такую цель и планомерно к ней двигаться. Но такая цель, как я понимаю, не ставилась. Ставилась задача усложнить переброску техники, производство оборудования, не более того. Это, скорее, удар по логистике, чем попытка выключить электрическую энергию в целом. Судя по динамике нанесения ударов такая задача не ставится.- Эстония угрожает заблокировать 18-й пакет антироссийских санкций, если там не будет пункта о понижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов. Почему именно Эстония выдвигает такую инициативу, и поддержат ли ее другие страны Евросоюза?- Эстония очень много болтает. И эта болтовня никогда не перерастает в нечто большее. До этого руководство Эстонии выступало с предложениями понизить потолок до 30 долларов. Это было в 2022 году, когда потолок только обсуждался. Это было и в последующие годы. Мы не должны серьезно рассматривать что-либо озвучиваемое Эстонией. Они это делают из чисто политических фрондерских соображений.Поставить этот вопрос можно, но при текущих ценах на нефть принятие такого потолка невозможно. То есть они выкрикнули. Все скажут, Эстония молодец, смотрите, какие они европейские европейцы, нам бы так. Политики, которые это выкрикнули, получат свою долю огласки и пиара и будут голосовать за то, что им скажут.Подробнее о состоянии украинской экономики Экономика Украины и война: BlackRock перестал искать инвесторов для Украины, "єОселю" сворачивают

https://ukraina.ru/20250711/1065042761.html

https://ukraina.ru/20250711/udar-po-lutsku-pochemu-zavod-motor-i-aerodrom-stali-klyuchevymi-tselyami-dlya-rossii-1065048104.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, эстония, киев, ес, нефть, электроэнергия, электроэнергетика