https://ukraina.ru/20250709/ekonomika-ukrainy-i-voyna-blackrock-perestal-iskat-investorov-dlya-ukrainy-oselyu-svorachivayut-1064864588.html

Экономика Украины и война: BlackRock перестал искать инвесторов для Украины, "єОселю" сворачивают

Экономика Украины и война: BlackRock перестал искать инвесторов для Украины, "єОселю" сворачивают - 09.07.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: BlackRock перестал искать инвесторов для Украины, "єОселю" сворачивают

В начале июля инвестиционный гигант BlackRock сообщил о прекращении работ по созданию инвестфонда для восстановления Украины, заодно украинская структура "Укрфинжитло" опубликовала стратегию реформирования ипотечной программы "єОселя". Выстрел по планам восстановления Украины оказался двойным и фатальным.

2025-07-09T04:47

2025-07-09T04:47

2025-07-09T04:47

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Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Можно не восстанавливатьКубышка американских демократов — инвестиционный фонд BlackRock — прекратила поиск инвесторов для наполнения фонда восстановления Украины из-за неопределённости вокруг будущего страны.Bloomberg со ссылкой на вице-председателя Фонда Филиппа Хильдебранда, пишет, что Фонд был близок (непонятно насколько) к получению не менее 500 миллионов долларов от стран, банков развития и других грантодателей, а также 2 миллиардов долларов от частных инвесторов. По его словам, открывалась возможность создать объединение инвесторов, сформировать его капитал в размере до 15 млрд долларов.Фонд планировали презентовать на очередной конференции по восстановлению Украины. Но после победы Трампа тема перестала интересовать инвесторов. И на то есть причины.Во-первых, никто всерьёз не собирался восстанавливать Украину, иначе на этом поприще уже были бы успехи. BlackRock было бы интересно "прокрутить" деньги, заработав на них, а условной Польше — добиться участия польских компаний в их освоении.Во-вторых, постепенное истощение потенциала ВСУ и ускорение продвижения ВС РФ становится прекрасным поводом для сворачивания даже разговоров о восстановлении Украины: какой в этом смысл, если территории переходят под контроль России.В-третьих, после провала двух контрнаступлений — 2023 года в Запорожской области и 2024 года в Курской области — инвестирование денег в Украину перестало иметь какой-либо смысл. Их из Украины нужно экстренно выводить. Мастер-класс в скорости реакции на изменения показывает Дональд Трамп с его желанием отбить затраты на Украину путём освоения её недр.Поэтому даже если бы BlackRock не закрыл тему с инвестиционным фондом, успех у этого начинания был бы таким же, как и у конференций в Швейцарии, Италии и Лондоне, где также обсуждали проблематику восстановления Украины. О конференциях, к слову, уже никто не вспоминает так как вспоминать не о чем.Сворачивание "єОселi"В 2022 году на Украине заработала льготная ипотечная программа "єОселя", которая предусматривала выдачу ипотечных кредитов под 3% годовых военнослужащим, медицинским работникам и сотрудникам сферы науки и образования. На перечисленные группы должны приходиться 60% одобренных кредитов, ещё 40% допускается выделить другим категориям граждан, но уже под 7% годовых.Программа должна была стать инструментом решения усугубившегося жилищного вопроса: ещё до начала СВО из-за устаревания (а также отсутствия механизма капремонта) потребность Украины в жилье оценивалась в 450 млн м2 (столько Россия до 2022 года могла бы построить за 4 года). СВО, приведшая к разрушению массы домов, увеличила дефицит ещё на 150 млн м2, доведя его до 600 млн м2.И вот, спустя 2,5 года после запуска, "Укрфинжитло" (оператор программы) отчитался о том, что кредиты получили 16,8 тыс. человек (6,7 тыс. человек в год), которым предоставили средств на 26,6 млн гривен. Средняя сумма кредита составила 1,5 млн гривен (2,85 млн рублей или 35,8 тыс. долларов). На эти деньги был куплен 1 млн м2 жилья, 70% из которого пришлось на вторичный рынок.При этом половина от получателей льготной ипотеки — военнослужащие и сотрудники силовых структур (8,8 тыс. человек), ещё примерно по 1,5 тыс. человек пришлось на врачей и педагогов, а 540 заёмщиков отнесены оператором программы к внутренним переселенцам. Для понимания: внутренних переселенцев на Украине зарегистрировано свыше 3,8 млн человек и за полгода их стало на 188 тыс. больше.Отсутствие возможности решить жилищный вопрос — киевская власть не считает целесообразным кредитовать внутренне перемещённых лиц — и запредельная стоимость аренды вынуждают граждан Украины возвращаться в прифронтовые города или на освобождённую территорию, проходя фильтрацию в Шереметьево. Для киевской власти это проблема, которую она осознала примерно год назад, но ничего для её решения не делает.Саму ипотечную программу критиковал глава комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, но в весьма специфическом залоге. Он счёл её успешной, но крайне недофинансированной.Власти на эту критику особого внимания не обратили, разработав Стратегию развития программы на 2025–2029 годы. В неё заложили ряд изменений.1. Предполагается масштабирование программы — она охватит дополнительные 70 тыс. человек в ближайшие 5 лет (то есть количество одобренных кредитов вырастет с 6,7 до 14 тыс. человек в год или 2 с небольшим раза).2. Требования к заёмщикам ужесточат: основным категориям оставят кредиты под 3% годовых, а остальным (те самые 40%) предложат кредитоваться под 7–10% годовых. Площадь жилья, которое можно купить по льготной ипотеке, ограничат, а ближе к концу действия программы (2028–2029 годы) кредитование будет оказываться на рыночных условиях с учётом доходов заёмщика, а госпомощь будет прекращаться при превышении определённого уровня дохода заёмщика.3. Власти намерены прекратить финансировать программу из госбюджета и перейти на внешнее финансирование, которое будут изыскивать посредством сотрудничества с международными партнёрами и привлечения инвестиций. Кто пожелает предоставлять и без того донельзя закредитованной стране средства под льготное ипотечное кредитование по минимальным ставкам — загадка, на которую нет ответа.Как видно, речь идёт о постепенном сворачивании программы, а также превращении "Укрфинжитла" в обычный ипотечный банк для работы с привилегированными по мнению киевской власти категориями граждан.Проще говоря, жилищные проблемы внутренних переселенцев киевская власть решать не планирует, расширение программы льготного кредитования не гарантируется так как её финансирование из бюджета будет сокращено, а внешнее финансирование находится под вопросом.Лишние тайныКомитет рады под руководством Даниила Гетманцева одобрил правительственный законопроект №13233, которым предусматривается создание двух реестров, которые будет вести украинская налоговая.Первый — реестр трастов, который позволит властям понимать и при необходимости контролировать процесс передачи активов в управление третьими лицами, что позволяет "страховать" активы от санкционного давления.Второй — реестр банковских счетов и ячеек. Этот реестр позволит налоговой понимать, кто, где и сколько денег хранит в банках и иных финансовых организациях, включая криптобиржи (если они пойдут на сотрудничество с Украиной), а также у кого из граждан Украины есть индивидуальные ячейки (но не их содержимое).Пока же украинская бюрократия знает лишь о факте открытия/закрытия юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями счетов в банках, но не о суммах на этих счетах. Доступ к остальной информации властям приходится получать в судебном порядке.К слову, заместитель Гетманцева по комитету — нардеп Ярослав Железняк — сетует на желание Минфина вообще отметить банковскую тайну. Ничто не мешало Гетманцеву и Железняку сорвать одобрение законопроекта, но они его в итоге одобрили.Граждане, наблюдая за всей этой активностью, переходят на использование криптовалют, которыми пользоваться куда удобнее и безопаснее.Прочие новостиГлава комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев призвал власти "покончить с этим лицемерием" и легализовать в стране порно. За прошлый год производители спорного контента заплатили в украинский бюджет 350 млн гривен, но их деятельность легальна лишь для налоговой, но не полиции.Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект закона о принудительном изъятии в пользу Украины 1592 железнодорожных вагонов. Одновременно Евросоюз выделил грант в размере 76 млн евро на строительство железнодорожной колеи европейского стандарта от Львова до польской границы.Центр экономической стратегии сообщил, что 25,2% граждан Украины экономят на еде, назвав это бедностью. Если отталкиваться от фактического населения Украины в 25–27 млн человек, то это около 6,5 млн человек. Статистика ужасная, но странная так как ещё в 2021 году, по данным ООН, 1 млн человек на Украине голодал, а 10 млн человек недоедали. Получается, что война привела к сокращению недоедающих, что несколько противоречит здравому смыслу. К слову, экономия на еде — это не бедность, а нищета.Кабмин временно разрешил водоканалам не придерживаться нормативов по качеству питьевой воды. Мало того, что её на Украине и до войны не было ни в одной городской водопроводной системе, так теперь она должна соответствовать европейским нормативам, которые киевская власть сделала для себя обязательными. Глобально ничего это решение украинского правительства не меняет, но развязывает руки водоканалам, позволяя экономить на всём, лишь бы граждане в миг не умирали от отравлений водой. К слову, об отравлениях. В мае в Киеве было зафиксировано 19 случаев инфицирования гепатитом А и десятки заболевших корью.НБУ в своей газете "Финансовая мудрость" делится примерами мудрости своего руководителя Андрея Пышного, который привлёк в роли популяризатора идеи переименования копеек в шаги бывшего главу НБУ Виктора Ющенко. Ющенко считает переименование копеек "выходом из рабства" России. Смысл от переименования примерно такой же, как и от существования "Финансовой мудрости", то есть нулевой.Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует, что после окончания войны с Россией рыночная стоимость электроэнергии на Украине вырастет с текущих 4,32 гривен за кВт*ч до 9–11 гривен за кВт*ч. А газ в свою очередь подорожает с 20–25 гривен за кубометр до 30 гривен. Обслуживание многоквартирных домов станет дороже на 20%.О том, как Европа предполагает закрыть дыру в украинском бюджете размером в 19 млрд долларов - в статье Павла Котова "Дефицит в $19 млрд: Европа ищет способ спасти украинский бюджет, но может это сделать за счет России"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, рада, дональд трамп, украина, россия, польша, ярослав железняк, bloomberg, нбу, виктор ющенко, инвестор