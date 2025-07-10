https://ukraina.ru/20250710/shtuka-protiv-spitfayra-kak-natsisty-proigrali-bitvu-za-britaniyu-1064936688.html

"Штука" против "Спитфайра". Как нацисты проиграли "Битву за Британию"

"Штука" против "Спитфайра". Как нацисты проиграли "Битву за Британию" - 10.07.2025 Украина.ру

"Штука" против "Спитфайра". Как нацисты проиграли "Битву за Британию"

10 июля 1940 года началась "Битва за Британию", в ходе которой нацисты попытались достичь превосходства в воздухе и принудить Великобританию к капитуляции или заключению мира. Но попытка закончилась неудачей

2025-07-10T08:01

2025-07-10T08:01

2025-07-10T08:01

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После капитуляции Франции 22 июня 1940 года Великобритания осталась единственной страной, продолжавшей сражаться с армией Третьего Рейха. Многим казалось, что Лондон должен и просто вынужден будет согласиться на предложения мира. Тем более, что в начале июня Адольф Гитлер позволил Великобритании спасти большую часть своего экспедиционного корпуса из Франции, а британскому премьеру Уинстону Черчиллю – спасти его репутацию.Но Черчилль широкого жеста германского фюрера не оценил, и ещё 18 июня 1940 года призвал готовиться к битве за Британию:"То, что генерал Вейган называл битвой за Францию, окончено. Со дня на день начнётся битва за Британию. (…) Скоро на нас обрушатся вся ярость и мощь врага. Гитлер знает, что или ему надо сломить нас на нашем острове, или он проиграет войну".В то время масштабные операции по высадке десанта на Британские острова нацисты даже не планировали, да и десантные суда в нужном количестве у них отсутствовали. Гитлер считал, что угрозы тотальных бомбардировок будет достаточно, чтобы склонить Лондон к капитуляции. Некоторые члены британского правительства действительно предлагали начать мирные переговоры. Однако Уинстон Черчилль твёрдо заявил, что Британия не сдастся.Для принуждения Лондона к миру нацистам необходимо было подавить британскую авиацию. Командующий люфтваффе Герман Геринг не сомневался, что ему удастся завоевать воздушное пространство над островами. Для этого у него имелось почти 1600 бомбардировщиков, а прикрывать их должны были 1000 истребителей.Девять сотен истребителей "Харрикейн" и "Спитфайр", составлявших британские ВВС, Геринг не считал серьёзной силой. Кроме того, при обороне Франции британские ВВС потеряли 931 самолет и более 500 пилотов. ВВС Великобритании отчаянно нуждались в большем количестве самолетов и пилотов и для защиты Британских островов. Решать эти задачи Черчиллю пришлось одновременно.Ещё в мае 1940 года премьер потребовал от своего министра авиационной промышленности барона Бивербрука собрать всех хозяев и директоров авиапредприятий и объявить им о национализации их заводов. Пораженный Бивербрук сослался на отсутствие закона о национализации. "К тому часу, когда вы их соберете, закон уже будет принят", – заверил его Черчилль, и добился этого от парламента. В результате к концу битвы за Британию каждую неделю с конвейеров сходили почти 300 новых истребителей.Кроме этого, в Королевские ВВС (RAF) начали активно привлекать не-британцев. К началу битвы за Британию не менее 20% из 2927 летчиков RAF составляли выходцы из стран Британского содружества (101 новозеландец, 94 канадца), из оккупированных гитлеровцами стран (147 поляков, 88 чехов и словаков, 29 бельгийцев,14 французов) или нейтральных на тот момент государств (10 ирландцев, 7 американцев), и даже один араб из Палестины. Некоторые подразделения были полностью укомплектованы летчиками-иностранцами: 303-я польская Варшавская истребительная эскадрилья имени Тадеуша Костюшко (признана лучшей эскадрильей RAF), 310-я и 312-я чехословацкие истребительные эскадрильи.Для начала Геринг решил уничтожить систему снабжения Великобритании – порты и морские конвои. Днём 10 июля 1940 года двадцать шесть немецких бомбардировщиков атаковали конвой в проливе Па-де-Кале, их сопровождали полсотни истребителей. Неожиданно для немцев их налёту помешали сперва шесть, а затем ещё двадцать "Харрикейнов", завязался воздушный бой. В результате из 150 сброшенных бомб лишь одна попала в цель. Британцы потеряли один истребитель, а немцы – четыре бомбардировщика и три истребителя. Это сражение стало прологом битвы за Британию.Британские истребители вовремя встретили врага не случайно. Вдоль южного и юго-восточного побережья Англии были расставлены секретные радиолокаторы. Эта новинка предупреждала о приближении самолётов противника, их количестве и направлении полёта. Было три типа радаров: 20 станций Chain Home (CH), которые могли обнаруживать самолеты на расстоянии до 100 миль (160 км), 30 станций Chain Home Low (CHL), которые обнаруживали самолеты на высоте ниже 1000 футов (300 м), и 24 мобильных радара MB2.16 июля 1940 года Гитлер отдал приказ о подготовке плана вторжения в Великобританию, получившего название "Морской лев". Возможно, фюрер верил в то, что уже одно известие о немецких военных приготовлениях испугает британцев и склонит их к мирным переговорам."Директива № 16: О подготовке десантной операции против Англии", среди прочего, гласила: "Британские ВВС должны быть разбиты до такого фактического и морального состояния, при котором они будут не в состоянии собрать силы для сколь-нибудь значительной атаки на переправляющиеся немецкие войска". Однако реализовать эту задачу было непросто: к примеру, 18-19 июля 1940 года немцы потеряли 76 самолётов, а британцы – 45.Но Гитлер искренне верил в свою победу. В своей речи в Рейхстаге, произнесенной 19 июля 1940 года, фюрер сформулированы условия, как он считал, почётного мира. Смысл их был достаточно простым: Германии – Европа, Британии – её империя под гарантии Третьего Рейха."В этот час я полагаю, что моя совесть велит мне ещё раз воззвать к разуму и здравому смыслу Великобритании и других стран. Я считаю для себя возможным выступить с этим призывом, ибо являюсь не побежденным врагом, который просит милости, а победителем, говорящим во имя разума. Я не вижу оснований продолжать эту войну".Черчилль не удостоил Гитлера ответом. Официальный ответ на предложения фюрера дал 22 июля министр иностранных дел Великобритании лорд Галифакс:"Мы не прекратим борьбы до тех пор, пока свобода не будет в безопасности, а Британская империя будет искать решения силой оружия. (...) Если необходимо – годами, если необходимо – в одиночестве".Примечательно, ранее лорд сам был одним из активных "умиротворителей" Гитлера и содействовал подписанию Мюнхенского соглашения.Ничего другого ожидать и не приходилось. Ещё до выступления лорда Галифакса министр иностранных дел Италии Галеаццо Чиано после встречи с Гитлером 20 июля написал в отчёте:"Реакция английской печати на вчерашнее выступление не дает оснований надеяться на достижение соглашения. Поэтому Гитлер готовится нанести военный удар по Англии".1 августа Гитлер ускорил подготовку к вторжению, приказал Герингу перестать атаковать порты и уничтожить структуру английских ВВС: аэродромы, авиазаводы, систему радарных башен и ПВО. Этот новый план фюрер назвал "Атака орлов".С середины августа 1940 года началась основная часть битвы за Британию, которую можно разделить на три этапа. Первый начался 12 августа и продлился до 7 сентября. 12 и 13 августа 1940 года немецкая авиация произвела первые массированные налеты на английские аэродромы (13 августа 1485 самолёто-вылетов против 727 у англичан); 15 августа было 1786 самолето-вылетов (против 975 у англичан). 18 августа 1940 года вошёл в историю как "Самый трудный день" (англ. The Hardest day) – в этот день произошли наиболее упорные воздушные боиОднако даже в этот день ущерб от бомбардировок был сравнительно невелик, а потери немцев составили 75 самолетов (против 34 у британцев). В результате руководство Люфтваффе приняло решение отказаться от дальнейшего применения в налётах на Англию пикировщиков Ю-87 "Stuka"*. С 24 августа по 6 сентября немецкая авиация совершала в среднем по 1000 самолёто-вылетов в день, нанося удары главным образом по английским аэродромам.Второй этап воздушной битвы начался 7 сентября 1940 года, когда люфтваффе нанесли бомбовый удар по Лондону. После этого германские бомбардировщики стали регулярно появляться над городом. Особенно сильным был налёт 15 сентября, когда немецкое командование послало на Лондон свыше 1000 самолетов. Немцы потеряли 60 самолетов, а британцы – 26 (по другим данным – 29).Но после 15 сентября напряженность воздушных боёв над Лондоном и в целом над Англией стала спадать. Немецкая авиация не смогла добиться превосходства в воздухе.Черчилль считал, что именно 15 сентября 1940 года стало переломным моментом в битве за Британию. По его мнению, командование люфтваффе совершило серьезную стратегическую ошибку, сосредоточив основные удары на Лондоне. "Гораздо опаснее было бы для судеб Англии продолжение налетов на аэродромы". В Великобритании День битвы за Британию отмечается 15 сентября.Позже немецкое командование вновь изменило тактику воздушного наступления. Оно резко ограничило дневные налеты и сосредоточило внимание на ночных бомбардировках крупных промышленных центров страны – Белфаста, Бирмингема, Бристоля, Кардиффа, Манчестера и других. Этот третий этап воздушного наступления начался в ночь на 15 ноября массированным налетом на город Ковентри, который был почти целиком разрушен.С середины ноября 1940 до середины февраля 1941 года из 31 крупного налёта немецкой авиации 14 налетов были проведены на порты, девять – на промышленные города в глубине Англии, и восемь налетов – на Лондон. Кроме того, совершались многочисленные налёты небольших групп немецких бомбардировщиков на различные города, чтобы помешать проведению восстановительных работ.С февраля 1941 года стали менее интенсивными и ночные бомбардировки. Во второй половине апреля и в начале мая 1941-го немецкая авиация совершила три массированных налета на Лондон, сбросив на город рекордное количество фугасных бомб. После этого налеты на Англию приняли эпизодический характер: основные силы немецких ВВС перебрасывались на Восток.Всего в ходе битвы за Британию немецкая авиация совершила свыше 46 тысяч самолёто-вылетов и сбросила около 60 тысяч тонн бомб, потеряв при этом 1733 самолета (британцы – 915 самолетов). Жертвы среди населения Великобритании составили свыше 86 тысяч человек (в том числе около 40 тысяч убитыми), было повреждено и разрушено свыше одного миллиона зданий. Принудить Великобританию к капитуляции не удалось.Стоит отметить, что битва за Британию стала первой попыткой реализовать так называемую "доктрину Дуэ", сформулированную итальянским генералом Джулио Дуэ ещё в 1920-е. Он считал залогом победы в войне превосходство в воздухе, и предлагал сначала уничтожать самолеты противника, причём в идеале на аэродромах. Затем следовало перейти к авиастроительным заводам, что лишало бы противника возможности отвечать. А потом надо было без жалости наносить удары по жилым кварталам, уничтожая население врага.Однако ни у немцев в 1940-1941 в Британии, ни у союзников в 1943-45 в Германии не получилось на практике принудить противника к сдаче посредством массовых бомбардировок. Более успешен в реализации "доктрины Дуэ" оказался американский генерал Кертис Лемей, который в войне с Японией сконцентрировал удары не по военным заводам, а по городским кварталам. Именно это в итоге сыграло значительную роль в том, что Япония капитулировал до высадки американских военных на её территорию.В чистом виде "доктрина Дуэ" показала свою эффективность лишь один раз за всю историю человечества. Это произошло в Югославии в 1999 году – тогда забросанная бомбами и ракетами НАТО страна отказалась от части своей территории (Косово) ещё до вхождения туда сухопутных сил НАТО, а через два года выдала Западу на расправу своего экс-президента Слободана Милошевича.* Это не название самолёта, а его тип: SturzKampfFlugzeug – пикирующий бомбардировщик (Ред.)

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