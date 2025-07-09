https://ukraina.ru/20250709/voenno-politicheskiy-obozrevatel-yuzhno-donetskoe-napravlenie-stanovitsya-novoy-problemoy-dlya-vsu-1064880207.html
Военно-политический обозреватель: Южно-Донецкое направление становится новой проблемой для ВСУ
Военно-политический обозреватель: Южно-Донецкое направление становится новой проблемой для ВСУ - 09.07.2025 Украина.ру
Военно-политический обозреватель: Южно-Донецкое направление становится новой проблемой для ВСУ
Российские войска создают угрозу украинской группировке на Южно-Донецком направлении, вынуждая противника перебрасывать силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-07-09T03:30
2025-07-09T03:30
2025-07-09T03:30
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Онуфриенко отметил, что все текущие операции российской армии - это бои местного значения, но они проводятся по четкой стратегии: "Нанесение массы ударов на 1500-километровом фронте, пользуясь нашим людским и огневым преимуществом".По словам обозревателя, численное превосходство российских войск продолжает расти. "За первое полугодие на фронт пришли 238 тысяч контрактников и добровольцев", - подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250708/postavki-amerikanskogo-oruzhiya-ukraine-otpravyat-koe-chto-no-mnogogo-ne-zhdite-1064866563.html
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Военно-политический обозреватель: Южно-Донецкое направление становится новой проблемой для ВСУ
Российские войска создают угрозу украинской группировке на Южно-Донецком направлении, вынуждая противника перебрасывать силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко