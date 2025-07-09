Военно-политический обозреватель: Южно-Донецкое направление становится новой проблемой для ВСУ - 09.07.2025 Украина.ру
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Военно-политический обозреватель: Южно-Донецкое направление становится новой проблемой для ВСУ
Военно-политический обозреватель: Южно-Донецкое направление становится новой проблемой для ВСУ - 09.07.2025 Украина.ру
Военно-политический обозреватель: Южно-Донецкое направление становится новой проблемой для ВСУ
Российские войска создают угрозу украинской группировке на Южно-Донецком направлении, вынуждая противника перебрасывать силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-07-09T03:30
2025-07-09T03:30
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Онуфриенко отметил, что все текущие операции российской армии - это бои местного значения, но они проводятся по четкой стратегии: "Нанесение массы ударов на 1500-километровом фронте, пользуясь нашим людским и огневым преимуществом".По словам обозревателя, численное превосходство российских войск продолжает расти. "За первое полугодие на фронт пришли 238 тысяч контрактников и добровольцев", - подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250708/postavki-amerikanskogo-oruzhiya-ukraine-otpravyat-koe-chto-no-mnogogo-ne-zhdite-1064866563.html
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Военно-политический обозреватель: Южно-Донецкое направление становится новой проблемой для ВСУ

03:30 09.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажа бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр"
Боевое слаживание экипажа бронепоезда Енисей группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска создают угрозу украинской группировке на Южно-Донецком направлении, вынуждая противника перебрасывать силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Мы там создаем угрозу удара с востока во фланг украинской группировке, которая обороняет Запорожский фронт. И это тоже вынуждает противника двигать свои войска", - пояснил эксперт.
Онуфриенко отметил, что все текущие операции российской армии - это бои местного значения, но они проводятся по четкой стратегии: "Нанесение массы ударов на 1500-километровом фронте, пользуясь нашим людским и огневым преимуществом".
По словам обозревателя, численное превосходство российских войск продолжает расти. "За первое полугодие на фронт пришли 238 тысяч контрактников и добровольцев", - подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты специальной военной операции на Украине — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Вчера, 13:15
Поставки американского оружия Украине. Отправят кое-что, но многого не ждитеРоссия демонстрирует нарастающее превосходство в воздушной войне. В июне российские войска снова установили рекорд по числу запущенных дальнобойных дронов.
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