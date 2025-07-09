https://ukraina.ru/20250709/fsb-usilivaet-kontrrazvedku-ekspert-raskryl-prichiny-provalov-ukrainskikh-diversantov-na-territorii-1064957629.html
ФСБ усиливает контрразведку: эксперт раскрыл причины провалов украинских диверсантов на территории РФ
ФСБ усиливает контрразведку: эксперт раскрыл причины провалов украинских диверсантов на территории РФ - 09.07.2025 Украина.ру
ФСБ усиливает контрразведку: эксперт раскрыл причины провалов украинских диверсантов на территории РФ
В последние недели участились задержания украинских диверсантов в российских регионах – это связано как с активизацией СБУ, так и с улучшением работы российских спецслужб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
2025-07-09T22:00
2025-07-09T22:00
2025-07-09T22:00
новости
россия
киев
украина
сергей храпач
михаил онуфриенко
фсб
украина.ру
сбу
диверсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1d/1062144832_0:0:1848:1039_1920x0_80_0_0_65dcc6514bdaa100c3c17b652397f160.jpg
"На поле боя украинцы не выдерживают натиск российских Вооруженных сил, поэтому пытаются компенсировать потери диверсиями", – отметил эксперт. По его словам, Киев стремится нарушить снабжение российской армии, посеять панику и деморализовать военных.Одновременно российские контрразведывательные органы усилили работу, выявляя больше агентов. "Мы видим рост числа диверсий, но и больше задержаний", – подчеркнул Храпач.Он опроверг предположения, что задержанные диверсанты долгое время могут находиться "на карандаше" у ФСБ. "Ни одна спецслужба не допустит сознательного вреда стране", – заявил собеседник издания.Лишь в редких случаях проводятся контрразведывательные операции с целью дезинформации противника. "Но массово террористов ликвидируют сразу", – резюмировал эксперт.Храпач напомнил, что подобные методы использовались еще во время Великой Отечественной войны, когда советские спецслужбы проводили радиоигры с фашистским Абвером. Однако сейчас ситуация иная – ФСБ действует на опережение, не допуская масштабных терактов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250605/general-mayor-fsb-v-otstavke-v-khode-svo-rossiya-demilitariziruet-ne-tolko-ukrainu-1063674652.html
россия
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1d/1062144832_231:0:1616:1039_1920x0_80_0_0_6987fb2d7661e59d8084a2b3c2ae5985.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, украина, сергей храпач, михаил онуфриенко, фсб, украина.ру, сбу, диверсия, диверсанты, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, спецслужба, дезинформация, главные новости
Новости, Россия, Киев, Украина, Сергей Храпач, Михаил Онуфриенко, ФСБ, Украина.ру, СБУ, диверсия, диверсанты, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, спецслужба, дезинформация, Главные новости
ФСБ усиливает контрразведку: эксперт раскрыл причины провалов украинских диверсантов на территории РФ
В последние недели участились задержания украинских диверсантов в российских регионах – это связано как с активизацией СБУ, так и с улучшением работы российских спецслужб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач