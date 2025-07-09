https://ukraina.ru/20250709/fsb-usilivaet-kontrrazvedku-ekspert-raskryl-prichiny-provalov-ukrainskikh-diversantov-na-territorii-1064957629.html

ФСБ усиливает контрразведку: эксперт раскрыл причины провалов украинских диверсантов на территории РФ

ФСБ усиливает контрразведку: эксперт раскрыл причины провалов украинских диверсантов на территории РФ - 09.07.2025 Украина.ру

ФСБ усиливает контрразведку: эксперт раскрыл причины провалов украинских диверсантов на территории РФ

В последние недели участились задержания украинских диверсантов в российских регионах – это связано как с активизацией СБУ, так и с улучшением работы российских спецслужб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач

2025-07-09T22:00

2025-07-09T22:00

2025-07-09T22:00

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"На поле боя украинцы не выдерживают натиск российских Вооруженных сил, поэтому пытаются компенсировать потери диверсиями", – отметил эксперт. По его словам, Киев стремится нарушить снабжение российской армии, посеять панику и деморализовать военных.Одновременно российские контрразведывательные органы усилили работу, выявляя больше агентов. "Мы видим рост числа диверсий, но и больше задержаний", – подчеркнул Храпач.Он опроверг предположения, что задержанные диверсанты долгое время могут находиться "на карандаше" у ФСБ. "Ни одна спецслужба не допустит сознательного вреда стране", – заявил собеседник издания.Лишь в редких случаях проводятся контрразведывательные операции с целью дезинформации противника. "Но массово террористов ликвидируют сразу", – резюмировал эксперт.Храпач напомнил, что подобные методы использовались еще во время Великой Отечественной войны, когда советские спецслужбы проводили радиоигры с фашистским Абвером. Однако сейчас ситуация иная – ФСБ действует на опережение, не допуская масштабных терактов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250605/general-mayor-fsb-v-otstavke-v-khode-svo-rossiya-demilitariziruet-ne-tolko-ukrainu-1063674652.html

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