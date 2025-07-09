ФСБ усиливает контрразведку: эксперт раскрыл причины провалов украинских диверсантов на территории РФ - 09.07.2025 Украина.ру
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ФСБ усиливает контрразведку: эксперт раскрыл причины провалов украинских диверсантов на территории РФ
ФСБ усиливает контрразведку: эксперт раскрыл причины провалов украинских диверсантов на территории РФ - 09.07.2025 Украина.ру
ФСБ усиливает контрразведку: эксперт раскрыл причины провалов украинских диверсантов на территории РФ
В последние недели участились задержания украинских диверсантов в российских регионах – это связано как с активизацией СБУ, так и с улучшением работы российских спецслужб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
2025-07-09T22:00
2025-07-09T22:00
новости
россия
киев
украина
сергей храпач
михаил онуфриенко
фсб
украина.ру
сбу
диверсия
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"На поле боя украинцы не выдерживают натиск российских Вооруженных сил, поэтому пытаются компенсировать потери диверсиями", – отметил эксперт. По его словам, Киев стремится нарушить снабжение российской армии, посеять панику и деморализовать военных.Одновременно российские контрразведывательные органы усилили работу, выявляя больше агентов. "Мы видим рост числа диверсий, но и больше задержаний", – подчеркнул Храпач.Он опроверг предположения, что задержанные диверсанты долгое время могут находиться "на карандаше" у ФСБ. "Ни одна спецслужба не допустит сознательного вреда стране", – заявил собеседник издания.Лишь в редких случаях проводятся контрразведывательные операции с целью дезинформации противника. "Но массово террористов ликвидируют сразу", – резюмировал эксперт.Храпач напомнил, что подобные методы использовались еще во время Великой Отечественной войны, когда советские спецслужбы проводили радиоигры с фашистским Абвером. Однако сейчас ситуация иная – ФСБ действует на опережение, не допуская масштабных терактов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Киев, Украина, Сергей Храпач, Михаил Онуфриенко, ФСБ, Украина.ру, СБУ, диверсия, диверсанты, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, спецслужба, дезинформация, Главные новости

ФСБ усиливает контрразведку: эксперт раскрыл причины провалов украинских диверсантов на территории РФ

22:00 09.07.2025
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России задержала агентов украинских спецслужб, готовивших теракты в Севастополе
ФСБ России задержала агентов украинских спецслужб, готовивших теракты в Севастополе
© ФСБ РФ
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В последние недели участились задержания украинских диверсантов в российских регионах – это связано как с активизацией СБУ, так и с улучшением работы российских спецслужб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"На поле боя украинцы не выдерживают натиск российских Вооруженных сил, поэтому пытаются компенсировать потери диверсиями", – отметил эксперт. По его словам, Киев стремится нарушить снабжение российской армии, посеять панику и деморализовать военных.
Одновременно российские контрразведывательные органы усилили работу, выявляя больше агентов. "Мы видим рост числа диверсий, но и больше задержаний", – подчеркнул Храпач.
Он опроверг предположения, что задержанные диверсанты долгое время могут находиться "на карандаше" у ФСБ. "Ни одна спецслужба не допустит сознательного вреда стране", – заявил собеседник издания.
Лишь в редких случаях проводятся контрразведывательные операции с целью дезинформации противника. "Но массово террористов ликвидируют сразу", – резюмировал эксперт.
Храпач напомнил, что подобные методы использовались еще во время Великой Отечественной войны, когда советские спецслужбы проводили радиоигры с фашистским Абвером. Однако сейчас ситуация иная – ФСБ действует на опережение, не допуская масштабных терактов.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
5 июня, 18:13
Генерал-майор ФСБ: в ходе СВО Россия демилитаризирует не только УкраинуПрезидент России Владимир Путин ставил две основные задачи перед началом СВО: денацификация и демилитаризация. И вторая выполняется не только в отношении Украины, но и Запада
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