https://ukraina.ru/20250708/kuda-tramp-perebrosit-amerikanskikh-voennykh-iz-evropy-dudakov-o-novykh-prioritetakh-ssha-i-ob-ukraine-1064864887.html

Куда Трамп перебросит американских военных из Европы: Дудаков о новых приоритетах США и об Украине

Куда Трамп перебросит американских военных из Европы: Дудаков о новых приоритетах США и об Украине - 08.07.2025 Украина.ру

Куда Трамп перебросит американских военных из Европы: Дудаков о новых приоритетах США и об Украине

Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру объяснил, как отказ США поставлять оружие на Украину может повлиять на позицию Киева в новых мирных... Украина.ру, 08.07.2025

2025-07-08T11:45

2025-07-08T11:45

2025-07-08T11:45

видео

сша

европа

украина

дональд трамп

илон маск

нато

малек дудаков

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/08/1064864468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d432c102f662250bd135d740e234d137.jpg

Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру объяснил, как отказ США поставлять оружие на Украину может повлиять на позицию Киева в новых мирных переговорах, рассказал, будет ли Трамп сокращать военный контингент в Европе и проанализировал перспективы партии, которую создаёт Илон Маск. 00:22 – Об отношениях Вашингтона и Киева и позиции Украины на новых переговорах; 03:36 – Будущее НАТО в Европе: как будет выглядеть этот альянс без США? 06:01 – Американские интересы в израильско-иранском конфликте; 07:04 – Экономическое противостояние США и БРИКС; 09:15 – Наводнение в Техасе и зелёная повестка в США; 12:59 – Перспективы третьей политической партии в Америке. ТГ-канал Малека Дудакова: https://t.me/malekdudakov

https://ukraina.ru/20250708/amerikanskie-postavki-zapozdali-armiya-rf-zavershaet-razgrom-vsu-v-donbasse-glavnoe-na-utro-8-iyulya-1064854832.html

сша

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, европа, украина, дональд трамп, илон маск, нато, малек дудаков, брикс