Куда Трамп перебросит американских военных из Европы: Дудаков о новых приоритетах США и об Украине - 08.07.2025 Украина.ру
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Куда Трамп перебросит американских военных из Европы: Дудаков о новых приоритетах США и об Украине
Куда Трамп перебросит американских военных из Европы: Дудаков о новых приоритетах США и об Украине - 08.07.2025 Украина.ру
Куда Трамп перебросит американских военных из Европы: Дудаков о новых приоритетах США и об Украине
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру объяснил, как отказ США поставлять оружие на Украину может повлиять на позицию Киева в новых мирных... Украина.ру, 08.07.2025
2025-07-08T11:45
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видео
сша
европа
украина
дональд трамп
илон маск
нато
малек дудаков
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Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру объяснил, как отказ США поставлять оружие на Украину может повлиять на позицию Киева в новых мирных переговорах, рассказал, будет ли Трамп сокращать военный контингент в Европе и проанализировал перспективы партии, которую создаёт Илон Маск. 00:22 – Об отношениях Вашингтона и Киева и позиции Украины на новых переговорах; 03:36 – Будущее НАТО в Европе: как будет выглядеть этот альянс без США? 06:01 – Американские интересы в израильско-иранском конфликте; 07:04 – Экономическое противостояние США и БРИКС; 09:15 – Наводнение в Техасе и зелёная повестка в США; 12:59 – Перспективы третьей политической партии в Америке. ТГ-канал Малека Дудакова: https://t.me/malekdudakov
https://ukraina.ru/20250708/amerikanskie-postavki-zapozdali-armiya-rf-zavershaet-razgrom-vsu-v-donbasse-glavnoe-na-utro-8-iyulya-1064854832.html
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видео, сша, европа, украина, дональд трамп, илон маск, нато, малек дудаков, брикс
Видео, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Илон Маск, НАТО, Малек Дудаков, БРИКС

Куда Трамп перебросит американских военных из Европы: Дудаков о новых приоритетах США и об Украине

11:45 08.07.2025
 
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Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру объяснил, как отказ США поставлять оружие на Украину может повлиять на позицию Киева в новых мирных переговорах, рассказал, будет ли Трамп сокращать военный контингент в Европе и проанализировал перспективы партии, которую создаёт Илон Маск.
00:22 – Об отношениях Вашингтона и Киева и позиции Украины на новых переговорах;
03:36 – Будущее НАТО в Европе: как будет выглядеть этот альянс без США?
06:01 – Американские интересы в израильско-иранском конфликте;
07:04 – Экономическое противостояние США и БРИКС;
09:15 – Наводнение в Техасе и зелёная повестка в США;
12:59 – Перспективы третьей политической партии в Америке.
ТГ-канал Малека Дудакова: https://t.me/malekdudakov
- РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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