https://ukraina.ru/20250708/kuda-tramp-perebrosit-amerikanskikh-voennykh-iz-evropy-dudakov-o-novykh-prioritetakh-ssha-i-ob-ukraine-1064864887.html
Куда Трамп перебросит американских военных из Европы: Дудаков о новых приоритетах США и об Украине
Куда Трамп перебросит американских военных из Европы: Дудаков о новых приоритетах США и об Украине - 08.07.2025 Украина.ру
Куда Трамп перебросит американских военных из Европы: Дудаков о новых приоритетах США и об Украине
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру объяснил, как отказ США поставлять оружие на Украину может повлиять на позицию Киева в новых мирных... Украина.ру, 08.07.2025
2025-07-08T11:45
2025-07-08T11:45
2025-07-08T11:45
видео
сша
европа
украина
дональд трамп
илон маск
нато
малек дудаков
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/08/1064864468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d432c102f662250bd135d740e234d137.jpg
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру объяснил, как отказ США поставлять оружие на Украину может повлиять на позицию Киева в новых мирных переговорах, рассказал, будет ли Трамп сокращать военный контингент в Европе и проанализировал перспективы партии, которую создаёт Илон Маск. 00:22 – Об отношениях Вашингтона и Киева и позиции Украины на новых переговорах; 03:36 – Будущее НАТО в Европе: как будет выглядеть этот альянс без США? 06:01 – Американские интересы в израильско-иранском конфликте; 07:04 – Экономическое противостояние США и БРИКС; 09:15 – Наводнение в Техасе и зелёная повестка в США; 12:59 – Перспективы третьей политической партии в Америке. ТГ-канал Малека Дудакова: https://t.me/malekdudakov
https://ukraina.ru/20250708/amerikanskie-postavki-zapozdali-armiya-rf-zavershaet-razgrom-vsu-v-donbasse-glavnoe-na-utro-8-iyulya-1064854832.html
сша
европа
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/08/1064864468_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd0914af694cfbafc7e6ebf17af799ba.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, европа, украина, дональд трамп, илон маск, нато, малек дудаков, брикс
Видео, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Илон Маск, НАТО, Малек Дудаков, БРИКС
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру объяснил, как отказ США поставлять оружие на Украину может повлиять на позицию Киева в новых мирных переговорах, рассказал, будет ли Трамп сокращать военный контингент в Европе и проанализировал перспективы партии, которую создаёт Илон Маск.
00:22 – Об отношениях Вашингтона и Киева и позиции Украины на новых переговорах;
03:36 – Будущее НАТО в Европе: как будет выглядеть этот альянс без США?
06:01 – Американские интересы в израильско-иранском конфликте;
07:04 – Экономическое противостояние США и БРИКС;
09:15 – Наводнение в Техасе и зелёная повестка в США;
12:59 – Перспективы третьей политической партии в Америке.
ТГ-канал Малека Дудакова: https://t.me/malekdudakov