https://ukraina.ru/20250708/ischenko-o-buduschem-armenii-pochemu-revanshisty-mogut-svergnut-kurs-pashinyana-1064891539.html

Ищенко о будущем Армении: почему реваншисты могут свергнуть курс Пашиняна

Ищенко о будущем Армении: почему реваншисты могут свергнуть курс Пашиняна - 08.07.2025 Украина.ру

Ищенко о будущем Армении: почему реваншисты могут свергнуть курс Пашиняна

Действия Никола Пашиняна ослабляют Армению и делают её уязвимой для турецкого влияния. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-08T23:10

2025-07-08T23:10

2025-07-08T23:10

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геополитика

суверенитет

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Эксперт отмечает, что Пашинян теряет контроль над внутриполитической ситуацией. "Чем слабее поддержка власти, тем слабее она давит на оппонента", — пояснил Ищенко.В армянском обществе растёт недовольство из-за потери Карабаха и угроз суверенитету. "Национальные унижения последних лет вызывают у армян желание взять реванш", — подчеркнул аналитик.Особую опасность представляет возможная смена власти в Ереване. "Там вполне могут прийти к власти реваншисты, которые снова будут ставить вопрос о Карабахе", — предупредил эксперт.Даже если Пашинян подпишет соглашения с Турцией, их судьба будет зависеть от общей геополитики. "Маленькие государства подчиняются расстановке сил", — резюмировал Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.На тему отношений России и Азербайджана - в интервью Игоря Юшкова: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250626/pashinyan-protiv-garegina-ii-chto-stoit-za-konfliktom-premera-i-armyanskoy-apostolskoy-tserkvi--1064330155.html

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