Ищенко о будущем Армении: почему реваншисты могут свергнуть курс Пашиняна - 08.07.2025 Украина.ру
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Ищенко о будущем Армении: почему реваншисты могут свергнуть курс Пашиняна
Ищенко о будущем Армении: почему реваншисты могут свергнуть курс Пашиняна - 08.07.2025 Украина.ру
Ищенко о будущем Армении: почему реваншисты могут свергнуть курс Пашиняна
Действия Никола Пашиняна ослабляют Армению и делают её уязвимой для турецкого влияния. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-08T23:10
2025-07-08T23:10
новости
азербайджан
армения
россия
ростислав ищенко
никол пашинян
карабах
турция
геополитика
суверенитет
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Эксперт отмечает, что Пашинян теряет контроль над внутриполитической ситуацией. "Чем слабее поддержка власти, тем слабее она давит на оппонента", — пояснил Ищенко.В армянском обществе растёт недовольство из-за потери Карабаха и угроз суверенитету. "Национальные унижения последних лет вызывают у армян желание взять реванш", — подчеркнул аналитик.Особую опасность представляет возможная смена власти в Ереване. "Там вполне могут прийти к власти реваншисты, которые снова будут ставить вопрос о Карабахе", — предупредил эксперт.Даже если Пашинян подпишет соглашения с Турцией, их судьба будет зависеть от общей геополитики. "Маленькие государства подчиняются расстановке сил", — резюмировал Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.На тему отношений России и Азербайджана - в интервью Игоря Юшкова: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250626/pashinyan-protiv-garegina-ii-chto-stoit-za-konfliktom-premera-i-armyanskoy-apostolskoy-tserkvi--1064330155.html
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новости, азербайджан, армения, россия, ростислав ищенко, никол пашинян, карабах, турция, геополитика, суверенитет, украина.ру, миа "россия сегодня"
Новости, Азербайджан, Армения, Россия, Ростислав Ищенко, Никол Пашинян, Карабах, Турция, геополитика, суверенитет, Украина.ру, МИА "Россия сегодня"

Ищенко о будущем Армении: почему реваншисты могут свергнуть курс Пашиняна

23:10 08.07.2025
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване
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Действия Никола Пашиняна ослабляют Армению и делают её уязвимой для турецкого влияния. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт отмечает, что Пашинян теряет контроль над внутриполитической ситуацией. "Чем слабее поддержка власти, тем слабее она давит на оппонента", — пояснил Ищенко.
В армянском обществе растёт недовольство из-за потери Карабаха и угроз суверенитету. "Национальные унижения последних лет вызывают у армян желание взять реванш", — подчеркнул аналитик.
Особую опасность представляет возможная смена власти в Ереване. "Там вполне могут прийти к власти реваншисты, которые снова будут ставить вопрос о Карабахе", — предупредил эксперт.
Даже если Пашинян подпишет соглашения с Турцией, их судьба будет зависеть от общей геополитики. "Маленькие государства подчиняются расстановке сил", — резюмировал Ищенко.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
На тему отношений России и Азербайджана - в интервью Игоря Юшкова: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят на сайте Украина.ру.
Зеленский и Пашинян
26 июня, 19:19
Пашинян против Гарегина II: что стоит за конфликтом премьера и Армянской апостольской церкви За три с половиной десятилетия наблюдения за политикой разных стран я видел многое и удивить меня тяжело, но то, что произошло недавно в Армении даже меня проняло – премьер Никол Пашинян предложил верховному патриарху и католикосу всех армян Гарегину II явиться к нему и лично удостовериться, что Пашинян… не обрезан
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