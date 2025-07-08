Ищенко о будущем Армении: почему реваншисты могут свергнуть курс Пашиняна
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Действия Никола Пашиняна ослабляют Армению и делают её уязвимой для турецкого влияния. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт отмечает, что Пашинян теряет контроль над внутриполитической ситуацией. "Чем слабее поддержка власти, тем слабее она давит на оппонента", — пояснил Ищенко.
В армянском обществе растёт недовольство из-за потери Карабаха и угроз суверенитету. "Национальные унижения последних лет вызывают у армян желание взять реванш", — подчеркнул аналитик.
Особую опасность представляет возможная смена власти в Ереване. "Там вполне могут прийти к власти реваншисты, которые снова будут ставить вопрос о Карабахе", — предупредил эксперт.
Даже если Пашинян подпишет соглашения с Турцией, их судьба будет зависеть от общей геополитики. "Маленькие государства подчиняются расстановке сил", — резюмировал Ищенко.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
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