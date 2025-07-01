https://ukraina.ru/20250701/menya-dvazhdy-doktora-nauk-obmanuli-kak-rebenka-istoriya-ukrainskogo-politzeka-kotorogo-ne-obmenyali-1064460511.html

"Меня, дважды доктора наук, обманули как ребенка". История украинского политзэка, которого не обменяли

"Меня, дважды доктора наук, обманули как ребенка". История украинского политзэка, которого не обменяли - 01.07.2025 Украина.ру

"Меня, дважды доктора наук, обманули как ребенка". История украинского политзэка, которого не обменяли

После более 3 лет в заключении, крупнейший инфекционист Украины, дважды доктор наук, профессор Фархад Абдуллаев переведен под домашний арест. Его обвинили в передаче РФ данных об украинских военнослужащих в больницах, но оказалось, что это была игра двух разных отделов СБУ.

2025-07-01T04:30

2025-07-01T04:30

2025-07-01T04:30

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В рамках большого обмена пленными Россия вытащила из украинских тюрем 100 гражданских, которых Киев обвинил в различных преступлениях против нацбезопасности в пользу России. Накануне представители украинских спецслужб предлагали сотням политических заключенных подписать признание вины или отказаться от апелляции для того, чтобы попасть на обмен, хотя украинское законодательство этого не требует. Таким образом многие были обмануты, подписали самооговор и остались сидеть. Некоторых же обманули еще раньше.Один из таких заключенных — доктор медицины и биологии, заслуженный врач Украины, специалист по детским и взрослым инфекционным болезням, эпидемиологии и микробиологии Фархад Абдуллаев. До 2014 года он преподавал в Медицинской академии имени Георгиевского в Крыму, а затем принял решение продолжить работу в Киеве — в Национальном медицинском университете им. Богомольца и научно-исследовательский институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний Национальной академии медицинских наук Украины.В конце мая 2022 года профессора Абдуллаева задержала СБУ. Украинские СМИ сообщили, что он приехал в Киев, чтобы по заданию ФСБ собирать информацию о военнослужащих ВСУ и вербовать украинских и иностранных ученых, работавших в сфере военной эпидемиологии, вирусологии и инфекционных заболеваний. По сообщениям пресс-службы СБУ и украинских СМИ, за агентурную работу он должен был получить должность заместителя министра здравоохранения Крыма. 12 января 202З года Соломенский районный суд Киева признал профессора Абдуллаева виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией всего имущества.Буквально несколько дней назад Фархад Абдуллаев, проведший в Лукьяновском СИЗО в Киеве больше 3 лет, вышел под домашний арест и нам удалось узнать такую редкую сегодня позицию пострадавшей стороны.— Профессор Абдуллаев, в чем Вас обвинили на самом деле?— Меня до недавнего времени даже не ознакомили с материалами уголовного дела. Я просил дать мне ознакомиться с этими 5-6 томами. И вот, когда наконец мне их дали, я ужаснулся.Следователь по особо важным делам главного следственного управления СБУ Украины, полковник Виктор М, взял в оборот моего студента и сделал это похабно и нагло. Якобы студент еще 5 мая 2022 года написал заявление о том, что я дал ему указание собирать результаты биохимических, клинических и иммунологических анализов солдат ВСУ. Тогда, как пишут в материалах дела, СБУ решила сыграть в провокацию и проверить, действительно ли я являюсь частью агентурной сети ФСБ. Полковник был уверен, что раз я 11 месяцев прожил в Москве, раз я находился в Крыму, раз моя мама и жена в Крыму, раз у меня есть российский паспорт, который я получил в 1993 году, когда заканчивал Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, значит я российский агент. Я в 1993 году закончил медицинский университет в Москве, пока учился, был прописан в московском общежитии, получил звание лейтенанта медицинской службы, а затем в Москве же закончил клиническую ординатуру и аспирантуру. Это преступление? Полковник, представляете, заверяет копию моего диплома доктора медицинских наук, который я получил в Москве. Он же заверяет мой документ Рособрнадзора 2014 года о том, что я прошел спецпроверку касательно диплома. Это что, тоже преступление? Когда в Крыму произошла смена власти, все руководители даже среднего звена в системе здравоохранения проходили такую процедуру.— Давайте подробнее поговорим про студента и сбор результатов анализов.— К материалам дела приложена стенограмма моего разговора со студентом , который работал в Главном военным клиническом госпитале МО Украины, где я говорю ему, что нам надо заниматься наукой, обязательно написать научные статьи — для этого сейчас есть уникальная возможность из-за колоссального количества раненых солдат. Личные данные солдат нам совершенно не интересны, нужно взять результаты клинических и биохимических анализов крови, проанализировать их на предмет того, как реагируют иммунные клетки, как реагирует кровь, что происходит с газовым обменом в крови, что происходит с организмом во время выброса адреналина при различных видах травм и патологий. Я сказал студенту записывать фамилию пациента, клинический диагноз, какой наркоз перенес, какие анализы брали до наркоза и после, как изменялась биохимия, какая была коагулограмма, какие были побочные явления, может быть посттравматический синдром, может контузия. Особенно при гипертермии, осложненной, например, госпитальной пневмонией, когда у солдат повышается температура тела, выделяются белки теплового шока, происходит фолдинг белка. Тем более, операции все полостные. Мы бы собрали великолепную базу для мощной научной статьи по военно-полевой хирургии. Я предложил студенту вместе сделать целый цикл таких, очень полезных, статей, потому что этим сейчас никто не занимается. И вот, на основании этого разговора со студентом, меня уже третий год держат в СИЗО. А ведь я там нигде не говорю про сбор персональных данных солдат, про сбор информации о воинской части — это вообще не нужно для исследования. Это самый обычный диалог между профессором и студентом с рекомендациями для написания научной статьи.— Какие тогда доказательства у обвинения?— Нет никакого подтверждения тому, что я якобы передал России информацию о проконсультированных мною 232 солдатах ВСУ. Кому это нужно? Зачем России эта информация? Я консультировал как инфекционист пациентов с глубокой патологией с присоединением вторичной бактериальной и бактериологической инфекции. Я даже не спрашивал, как их зовут. В материалах дела есть ответ главврача ВСУ на запрос следствия, где он говорит, что вся информация по историям болезней, где есть персональные данные пациентов, является конфиденциальной и что я не получал доступа к этим документам. Как же так? Если вам ответили, что я не получал такой информации, то почему вы меня судите? Вам не стыдно? Ну вы бы хоть прочитали, что вам написал начальник Главного медицинского управления ВСУ. Получается, что вы просто сфабриковали дело против меня — главы инфекционной службы Украины, главы комиссии Крымского государственного медицинского университета имени Георгиевского с громкой фамилией.— Чем сторона обвинения доказывает передачу Вами данных в Россию? Ведь это ключевое. Если даже что-то собрали, но не передали, то преступления нет.— Нет никакой передачи, они ее не доказывают и даже не собираются. Чтобы доказать передачу, меня должны были поймать с поличным, зафиксировать какой-то звонок или переписку. Но этого нет.В 2022 году я три месяца по приглашению академика Туманского и хирурга Александра Гриба принимал беженцев из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей в клинике Святого Луки у митрополита Лонгина в Банченах Черновицкой области. Там мне на WhatsApp* и Telegram с неизвестного номера стали приходить сообщения от человека, который представился как Николай из управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополь. Написал, что, если я не выйду с ним на контакт, он будет преследовать мою мать, жену и сына, которые живут в Крыму. Я сразу же обратился по поводу этих сообщений к сотруднику СБУ, господину П. Это зафиксировано. Тем не менее, у меня до сих пор не было ни одной очной ставки с П, который мог бы подтвердить, что я никому ничего не передавал.— Так после обращения в СБУ Вы вступили в переписку с человеком, представившимся как Николай?— Да, но вся переписка была санкционирована П и контролировалась СБУ. А Николая вообще не интересовали данные о военнослужащих. Его интересовало, чтобы я вернулся в Крым, в Российскую Федерацию, и работал там.— Получается, он не просил Вас собирать какую-либо информацию?— Нет, ему вообще это было неинтересно. Его интересовали мои профессиональные знания и навыки по эпидемиологии, вирусологии, инфекционным болезням. Он задавал консультационные вопросы про холеру, про особо опасные инфекции и так далее. А теперь мне в прокуратуре в глаза смотрят и говорят, что я нахожусь в СИЗО из-за того, что произошла нестыковка в работе украинской контрразведки и главного следственного управления. Просто браво! Я не передавал никакой информации, сам обратился в СБУ за помощью, а меня закрыли, сделали из меня агента ФСБ и держали под стражей больше трех лет. И, что самое главное, не приглашают в суд сотрудника СБУ П, который мог бы подтвердить мои слова. Получается, это была провокация?— Правильно ли я понимаю, что Вы признались в надежде на обмен?— Да, мне сказали, что, если я публично признаюсь в совершении преступления по этому сфабрикованному делу, меня обменяют на Наримана Джеляла. Это замглавы Меджлиса*. Его в сентябре 2022 года приговорили в Крыму к 17 годам лишения свободы за подрыв газопровода. Решили менять крымского татарина на крымского татарина. Я еще спросил своего адвоката, Андрея Вареника (он оказался бывшим сотрудником СБУ) можно ли им верить? Он сказал, можно, а здесь, в суде, мы правды все равно не добьемся, поэтому надо подписывать. Так они с сотрудником Генпрокуратуры меня, дважды доктора наук, профессора, заслуженного врача Украины, просто обманули как ребенка — за два часа вручили мне приговор, и я из разряда подследственного оказался осужденным. А обмена никакого не случилось.Джеляла сильно позже, летом 2024 года, обменяли, а потом Зеленский назначил его послом Украины в Турции. Я же остался сидеть. В приватных разговорах я слышал, что меня и менять не хотят, и осудить не могут.Зато в сети появились грязные статьи. Я спросил у прокурора, как информация попала в интернет? А она говорит, это не мы, это утечка от СБУ.— Но все-таки апелляция отменила приговор.— Это произошло 20 июля 2023 года. Киевский апелляционный суд отменил приговор Соломенского суда, который за два часа в упрощенном порядке осудил меня на 15 лет лишения свободы. Я сказал в суде, что никогда не делал никому, и особенно украинскому народу, никакого зла. Я не считаю себя в чем-то виноватым. Наоборот, я оказывал посильную помощь украинским беженцам, детям. Вся моя вина в том, что в клинике Святого Луки я принимал пациентов с утра до ночи. А это был период, когда у очень многих были различные острые респираторные вирусы, грипп прогрессировал. Я всю жизнь буду благодарен митрополиту Лонгину и тем монахам, которые кормили меня вегетарианским борщом, пока я принимал пациентов из восточных и южных регионов Украины. Я не брал никаких денег, мне за работу платили сыром, творогом и сливочным маслом, и я был счастлив. А когда я вернулся в Киев, меня арестовала Служба безопасности Украины за госизмену. И не постеснялась меня оболгать и опозорить в сети.Теперь мы в судах слушаем одни и те же ходатайства прокурора о продлении меры пресечения на очередные 60 дней и дело никуда не может сдвинуться. Заседаний по другим вопросам нет. Хорошо хоть удалось добиться домашнего ареста. Теперь я хотя бы могу говорить.— А что насчет других политзаключенных, у которых совсем нет голоса? Вы наверняка встречались с ними или слышали о них?— Еще два года назад мы в Лукьяновском СИЗО создали общество политзаключенных "Аскольд", чтобы помогать гражданам Украины, которые попали под политические статьи. Мы — это: второй секретарь Киевского горкома КПУ Александр Олейников; дипломат, бывший постпред Украины в СНГ Виталий Гордына; крупный чиновник из Донецка, которого взяли за то, что он якобы хотел ликвидировать Буданова**, Виктор Когут; бывший главный специалист департамента по безопасности, обороне и деятельности органов юстиции секретариата украинского Кабмина Анатолий Бай (его обменяли летом 2024 года) и я — человек, возглавлявший инфекционную службу Украины. У людей в СИЗО много проблем со здоровьем, они морально подавлены, молодежь вообще часто не осознает, где находится и это все чрезвычайно сложно пережить. Поэтому помощь, конечно, нужна. Так что я в этом сообществе отвечал за медицину.А сколько в тюрьмах моих коллег врачей, Вы даже не представляете! Доктор наук, бывший ректор Донецкого национального медицинского университета Петр Кондратенко. Его преследовали, на него нападали, угрожали его жене и в конечном итоге арестовали. Академик Василий Пикалюк, который заведовал кафедрой в Крымском государственном медицинском университете им. С. И. Георгиевского и читал лекции в Сорбонне, Праге, Кракове, Москве и Санкт-Петербурге — госизмена. Специалист по эндокринологии профессор Виктор Шпак — госизмена. Биолог, профессор Лозинский — госизмена. Заведующий отделом гигиены питания и безопасности пищи Академии медицинских наук Украины Игнат Матасар — госизмена. По 111 статье арестовали: онкологов Наталью Крамаренко, Ирину Вильшанскую и Тамару Черных с мужем, детского инфекциониста Наталью Дзюбу, врачей из Херсона Петраковского и Лютинского, гинеколога Лифшица, педиатра Сафонова и многих других. А еще неугодных врачей обвиняют в том, что они мешают деятельности ВСУ и ТЦК, оформляя людям инвалидность. И СБУ все равно, что многие люди действительно больны, решения врачей они отменяют. Или история с Татьяной Крупой из Хмельницкого МСЭК, которая оформила инвалидность работникам прокуратуры. Ясно же, что прокуроры тоже к этому имели отношение, но виновата она одна. Тоже самое касается глав МСЭК Винницкой, Закарпатской и Житомирской областей. 13 главврачей преследуют по этим статьям.Сидят не только врачи. Главу коллегии адвокатов Днепропетровской области Александра Самарца взяли якобы за наведение ракет по предприятию по производству дронов в Днепре, бывшего владельца машиностроительного концерна NICMAS Гигория Дашутина и ряд его коллег — за сотрудничество с российским ВПК, бывшего заместителя начальника главка МВД Украины в АР Крым Николая Федоряна — якобы за то, что он участвовал в преследованиях крымских татар. Перечислять можно бесконечно.*запрещенные в РФ организации**внесен в перечень террористов и экстремистовО репрессиях в отношении работников системы здравоохранения — в материале "Преследуя медиков, лечивших раненых в новых регионах РФ, Украина совершает военное преступление".

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