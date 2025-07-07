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Бывший первый замдиректора Росгвардии Стригунов арестован по обвинению во взяточничестве - СК РФ
Бывший первый замдиректора Росгвардии Стригунов арестован по обвинению во взяточничестве - СК РФ - 07.07.2025 Украина.ру
Бывший первый замдиректора Росгвардии Стригунов арестован по обвинению во взяточничестве - СК РФ
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктора Стригунова. Об этом 7 июля заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-07-07T18:55
2025-07-07T18:55
2025-07-07T18:55
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"В результате совместных мероприятий следователей ГВСУ СК России, сотрудников Департамента военной контрразведки ФСБ России и Главного управления собственной безопасности Росгвардии установлена причастность Виктора Стригунова к совершению преступлений коррупционной направленности", - сказано в официальном сообщении.Стригунов проходит по уголовному делу по двум статьям УК РФ, предусматривающих ответственность за злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере. Следователи выяснили, что в сентябре 2014 года между МВД России и ООО "СУ Ремстройторг" был заключён многомиллионный государственный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Стригунова. "В 2014 году Стригунов, располагая информацией о наличии ограничений использования учебного центра ввиду несоответствия площади отведенного земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание подчиненным должностным лицам организовать его строительство", - сообщили в СК РФ. В итоге было совершено преступление. Условия контракта выполнены не были, учебный центр в эксплуатацию не введён, что повлекло причинение имущественного вреда государству в особо крупном размере - свыше двух миллиардов рублей. "Кроме того, в 2012–2014 гг. Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 млн рублей за общее покровительство при выполнении многомиллионных государственных контрактов на выполнение строительных работ", - констатировали в Следкоме. Стригунов был задержан в Москве. Он содержится под стражей.Ранее в новостях: Арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов Больше новостей дня представлено в обзоре Россия нанесла удары по ТЦК (военкоматам), в украинских соцсетях - ликование. Итоги 7 июняСледите за новостями на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, Москва, СК РФ, Росгвардия, ФСБ, криминал, бюджет, МВД, коррупция, взятка, уголовное дело
Бывший первый замдиректора Росгвардии Стригунов арестован по обвинению во взяточничестве - СК РФ
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктора Стригунова. Об этом 7 июля заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
"В результате совместных мероприятий следователей ГВСУ СК России, сотрудников Департамента военной контрразведки ФСБ России и Главного управления собственной безопасности Росгвардии установлена причастность Виктора Стригунова к совершению преступлений коррупционной направленности", - сказано в официальном сообщении.
Стригунов проходит по уголовному делу по двум статьям УК РФ, предусматривающих ответственность за злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере.
Следователи выяснили, что в сентябре 2014 года между МВД России и ООО "СУ Ремстройторг" был заключён многомиллионный государственный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Стригунова.
"В 2014 году Стригунов, располагая информацией о наличии ограничений использования учебного центра ввиду несоответствия площади отведенного земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание подчиненным должностным лицам организовать его строительство", - сообщили в СК РФ.
В итоге было совершено преступление. Условия контракта выполнены не были, учебный центр в эксплуатацию не введён, что повлекло причинение имущественного вреда государству в особо крупном размере - свыше двух миллиардов рублей.
"Кроме того, в 2012–2014 гг. Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 млн рублей за общее покровительство при выполнении многомиллионных государственных контрактов на выполнение строительных работ", - констатировали в Следкоме.
Стригунов был задержан в Москве. Он содержится под стражей.
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