Режиссёр Александр Таиров: 140 лет "рыцарю театра"
© Public domain
© Public domain
Александр Таиров руководил Камерным театром с 1914 по 1949 год. Годы деятельности Таирова – золотое время русского и советского театра, время величайших революций и экспериментов, систем Михаила Чехова и Константина Станиславского, развития режиссёрского театра, биомеханики Всеволода Мейерхольда, музыкального театра Владимира Немировича-Данченко.
Александр Яковлевич Таиров родился 6 июля 1885 года в украинском городке Ромны Полтавской губернии (сейчас – Сумская область)
Мальчик из самого еврейского городка
Родился Таиров в Ромнах, но вырос и своей родиной считал Бердичев (сейчас – Житомирская область). Если сегодня официальная статистика дает цифру 55% еврейского населения города, то, как минимум, по свидетельству писателя-фронтовика Василия Гроссмана, в Бердичеве до Великой Отечественной войны жило 30 тысяч евреев – половина населения города, а может и больше.
"Хотя в юго-западных областях — бывшей черте оседлости — в большом количестве местечек и городов евреи составляли не меньше 60 процентов общего населения, именно Бердичев считался наиболее еврейским городом Украины. Ещё до революции антисемиты и черносотенцы называли его „еврейской столицей“", — писал Гроссман.
Черта оседлости, о которой он говорит, образовалась из-за раздела Речи Посполитой – евреи, оказавшиеся на территориях Пруссии и Австрии, изгнанные из своих домов, бежали в Российскую империю.
Гроссман отмечал: Бердичев в те времена стал называться волынским Иерусалимом.
Таиров, конечно, никаким Таировым не был: родился он в еврейской семье и носил фамилию Корнблит, но придумал себе псевдоним а-ля арабское прозвище (в переводе – орел или орлиный) и принял лютеранство, чтобы учиться в Киеве и Санкт-Петербурге, не будучи прикованным к черте оседлости. Антисемитские настроения в стране набирали тогда обороты, а евреи не обладали равными правами с другими народами.
30 марта, 16:00ИсторияКоммунист, сионист, "простой как облако" художник Марк ШагалХудожник, поэт, публицист, сценограф, новатор во всех направлениях искусства, которых касалась его рука, Марк Шагал, прожил почти целый век, 97 лет. Уроженец (тогда еще российской) Могилёвской губернии, он ушел из жизни 28 марта 1985 года, во Франции, гражданином и добрым другом этой страны
Первые спектакли (пантомимы) он ставил уже во время учёбы, в Киеве же произошла одна из главных встреч в жизни Таирова: приехав с гастролями, его прослушала величайшая звезда своего времени Вера Комиссаржевская и пригласила в свой театр. По воспоминаниям современников, уже тогда у Таирова сложились не слишком приятные отношения с Мейерхольдом, который был у Комиссаржевской режиссёром.
После этого Таиров служил актером в передвижном театре Павла Гайдебурова, после заведовал художественной частью театров в Симбирске (сейчас – Ульяновск) и Риге. Одним из наибольших в своей жизни везений он называл приглашение в Свободный театр в Петербурге, где познакомился с Александром Блоком, Константином Бальмонтом, Валерием Брюсовым, Анатолием Луначарским, и любовью всей жизни – актрисой Алисой Коонен, которая сыграла главную роль в его мимической драме "Покрывало Пьеретты" по пьессе Артура Шницлера.
Камерный театр
Созданный в 1914 году Камерный театр, был необычен и привлекал внимание, впрочем, как и другие лучшие театры двух столиц в то время.
Одной из отличительных особенностей стал чрезвычайно разнообразный материал (например, мало где ставили Бертольда Брехта, Шницлера и Оскара Уайльда), а "обязательных" пьес Александра Островского и Уильяма Шекспира в театре Таирова было совсем немного.
Впрочем, в будущем, в 1946 году именно обилие в репертуаре произведений западных драматургов сыграет и с театром, и с Таировым злую шутку. Постановление ЦК ВКП(б) от 26 августа гласило:
"ЦК ВКП(б) считает, что Комитет по делам искусств ведёт неправильную линию, внедряя в репертуар театров пьесы буржуазных зарубежных драматургов. Издательство "Искусство" по заданию комитета по делам искусств выпустило сборник одноактных пьес современных английских и американских драматургов. Эти пьесы являются образцом низкопробной и пошлой зарубежной драматургии, открыто проповедующей буржуазные взгляды и мораль."
27 мая 2024, 08:00ИсторияПанас Саксаганский: польский шляхтич в украинском театре 27 мая 1859 года в селе Каменно-Костуватое Херсонской губернии родился мальчик с типичным украинским именем Панас. Можно было бы написать, что никто не мог и предположить, что, повзрослев, этот маленький "человечек" превратится в одного из корифеев украинского театра Панаса Саксаганского, но это стало бы неправдой – все предпосылки к тому были
Несмотря на то, что в самом постановлении речь шла, скорее, о плохо написанных пьесах, не имеющих большой художественной ценности, по Таирову, который ставил много спектаклей по западной драматургии, оно ударило сильно. Вскоре режиссёр и вовсе был уволен в рамках борьбы с космополитизмом, и почти сразу же ушел из жизни.
Но все это было в конце 40-х, а в первые десятилетия XX века Камерный театр жил и процветал, являясь одновременно противопоставление реализму МХАТа и условностям Мейерхольда, находясь в постоянном поиске новых форм, а особенно – синтезу музыки, танца, живописи, драматургии.
Синтез видов искусств был одним из главных, как сегодня сказали бы, трендов для пред- и послереволюционного прогрессивного искусства, один из самых ярких примеров таких экспериментов – светомузыкальная поэма "Прометей. Поэма огня" композитора Александра Скрябина.
Ещё одна необычность Камерного театра, по словам современников, – стремление к иммерсивности, хотя тогда так никто это, конечно, не называл. Сам Таиров определял некоторые постановки как "мистерии" или "арлекиниады", отсылающие к ярмарочным представлениям скоромохов или шпильманов, которые, несомненно, взаимодействовали со своими зрителями.
После Революции, когда наркомом просвещения стал Луначарский, дела театра пошли ещё лучше – Луначарскому нравился и Таиров, и его театр, и в начале 1918 года труппа отправилась на гастроли – в Киев, Харьков, Одессу, Вену и Будапешт. После спектакля "Соломея" по Уайльду Луначарский выделил театру помещение на Тверском бульваре и средства для развития, театру присвоили звание академического, а в середине 20-х годов театр семь месяцев гастролировал во Франции и Германии.
Побывавший на спектаклях Камерного театра в Дрездене писатель Макс Крелль, писал:
"У Таирова нет ничего второстепенного ни в персонажах, ни в сценических деталях, — на высочайшем уровне осуществлено в сегодняшнем скетче. Даже кривляние преступников в подвале, если можно так сказать, играет свою партию.
2 июня, 08:00ИсторияКонстантин Тренёв: автор пьесы, которую 28 раз смотрел СталинКонстантин Андреевич Тренёв родился 2 июня 1876 года на хуторе Романове Белоколодезянской волости Волчанского уезда Харьковской губернии. Сейчас о нём напоминают музей в Ялте и памятник в Симферополе, а когда-то его пьесу "Любовь Яровая" ставили почти в каждом театре СССР. Кем же был этот человек и почему он сейчас почти забыт?
Натурализм, по сути своей обманный, несомненно, вызван повсеместным введением пантомимы с целью полнее реализовать замысел. Нечто такое, что мы знали до сих пор по хореографическим и цирковым представлениям, на драматической сцене всплыло на поверхность лишь у Таирова и благодаря его примеру, между прочим, быстро проскользнуло на европейскую сцену."
Американский драматург Юджин О’Нил, посетивший в Париже постановку своей "Косматой обезьяне", остался в восторге, и сказал, что Таиров "воплотил его мечту".
Общепризнанной лебединой песнью Камерного театра стала "Оптимистическая трагедия" по Всеволоду Вишневскому, поставленная в 1933 году.
"Оптимистическая трагедия" Вс. Вишневского давала материал для создания современного спектакля героического звучания, трагического накала, романтической поэзии. Размах авторского замысла, его эпичность, темперамент нашли прямой и истинно художественный отклик в режиссуре Таирова. Спектакль был обращен в будущее; глубочайшее понимание и философское постижение Таировым пьесы Вишневского предрешило счастливую судьбу и пьесы, и спектакля.
Опыт первого обращения к пьесе незримо присутствует во всех последующих постановках; полемизируют ли они со спектаклем Таирова, соглашаются ли с ним в чем-то, но мысленно всегда возвращаются к спектаклю Камерного театра, воскрешают образ Комиссара, созданный несравненной Алисой Коонен", – писал Георгий Товстоногов.
Следующий – 1934 – был годом 20-го юбилея театра, Таиров и Коонен получили звания народных артистов Республики, а ряд актёров – заслуженных артистов. Режиссер тогда работал над "Египетскими ночами" по Шекспиру и Бернарду Шоу. Музыку к спектаклю написал Сергей Прокофьев.
"Урок Таирову"
Неудача постигла Камерный театр в 1936 году: Таиров поставил сказку "Богатыри" по пьесе Демьяна Бедного, в которой высмеивалось Крещение Руси. Спектакль раскритиковали, назвав "действительно буржуазным" и "искажающим русскую историю".
7 мая 2024, 16:00История"Юнга со шхуны "Колумб": как московский режиссёр стал киевскимПослевоенное противостояние Советского Союза и США нашло яркое отражение в советском кинематографе. Киношники любили изображать героическую борьбу обычных граждан, в первую очередь молодёжи, с разного рода вражескими диверсантами и шпионами. 60 лет назад на советские экраны вышел один из самых известных фильмов этого жанра "Юнга со шхуны "Колумб"
"Ошибка произошла потому, что я оказал большое доверие Демьяну Бедному как старому коммунисту. Как я мог подумать, что текст Д. Бедного заключает вредную тенденцию, как же я мог быть комиссаром при Д. Бедном. Этой ошибки не произошло в "Оптимистической трагедии" и в "Родине", где авторы менее авторитетны, и я их пьесы подверг критике ответственных работников.
Я пойду в ЦК ВКП(б), где, надеюсь, меня поймут. Я там поставлю вопрос о том, что новые спектакли нужно показывать не только комитету, но и ЦК", – написал Таиров.
Ругали его буквально все, даже Коонен высказалась так:
"Это урок Таирову. Нельзя надеяться на свои силы. Тогда бы нам не стоило это так дорого".
Наталья Сац критиковала, но сочувствовала:
"Таиров сделал ошибку. Использовал недоделанную музыку Бородина. На Демьяна Бедного нельзя было надеяться, потому что он плохой драматург. Приглашение палехских художников – игра на форму без возможности оправдать её содержанием. Театр ничего не может сказать зрителю."
Мейерхольд злорадствовал:
"Наконец-то стукнули Таирова так, как он этого заслуживал. Я веду список запрещённых пьес у Таирова, в этом списке "Богатыри" будут жемчужиной. И Демьяну так и надо. Но самое главное в том, что во всем виноват комитет и персонально Боярский. Он меня травит. Пока в комитете будет такое руководство, искусство развиваться не будет."
В те годы экспериментальный авангард юного советского искусства отходил в прошлое, появлялась и ужесточалась цензура, главенствующим жанром становился социалистический реализм, а в репертуарах театров вновь главенствовала классика.
Луначарский, тем не менее, как отмечает писатель и критик Дмитрий Быков*, помогал всем, чье творчество считал талантливым и достойным, несмотря на цензурные ограничения.
Последние годы
В 1937 году Камерный театр объединили с Реалистическим театром Николая Охлопкова, чему, по некоторым свидетельствам, были не рады оба коллектива.
Во время войны театр был эвакуирован в Балхаш (сейчас – Карагандинская область) – Казахскую ССР, потом – в Алтайский край, в Барнаул. Таиров был членом Еврейского антифашистского комитета.
28 августа 2023, 17:56ИсторияРевизия "Ревизора"Мало кто знает, что 27 августа 1836 года в Москве состоялась премьера спектакля по пьесе Дмитрия Цицианова "Настоящий ревизор". В отличие от "ненастоящего", гоголевского "Ревизора", пьеса заканчивалась административно-бюрократическим хеппи-эндом. Однако, это произведение было забыто, а пьеса знаменитейшего уроженца Украины ставится по сей день
В Камерном театре Таирова служили многие, о которых уже столетие принято говорить "великий", "несравненная", "легендарные": Фаина Раневская, Наталья Эфрон, Михаил Жаров, Лидия Смирнова, и многие другие. С театром сотрудничали и самые модные театральные художники, как, например, Александра Экстер, которую теперь на Украине называют главной украинской авангардистской.
Драматург и литературовед Адриан Пиотровский называл стиль режиссуры Таирова "инженерно-индустриальным".
"Эту таировскую точность, строжайшую выверенность всякой подробности лучше бы определять с точки зрения эстетики, и тогда нет иного термина, как классицизм в строгом смысле его. Мы не намерены кого-либо уверять, что где-то в 10-х годах нашего века в русском театре через Таирова некий классицизм утвердился заново. Нет, Таиров был и остался художником, никого и ничего не повторявшим. Но если искать, какие особые штрихи отличали его от других мастеров режиссуры, его современников, то мы бы указали на некоторую прививку классицизма к его театральной эстетике и поэтике, — все это; было чуждо и Станиславскому, и Мейерхольду, и Вахтангову, а Таирова отмечало особым образом.
Тяготения к классицизму заметны я в русской поэзии, современной первым годам Камерного театра. Они присутствовали у Валерия Брюсова, у Анны Ахматовой, у Осипа Мандельштама. Небезразлично, что впервые в русском искусстве имена Федры и Расина были произнесены заново в стихах Мандельштама, что новой Федрой рисовалась ему Ахматова в её поэзии и что приверженец античной классики Брюсов был ближайшим помощником Таирова, — он приготовил для Камерного театра новый перевод трагедии Расина. Конечно, реальных, от самой действительности взятых оснований для неоклассического стиля не было в те годы ни у поэтов, ни у деятелей театра.
Классическая дисциплина и порядок, сжатость и краткость классических концепций — всё это возникало как противоположность жизненному хаосу предреволюционной России, трудностям постичь его, свести к ясным формулам. Сама стройность и ясность этого классицизма оказывалась мечтательной. Классицизм был частью той полемики, которую вел Таиров в своем театре против действительности тех лет и против искусства, так или иначе послушного ей", — писал он.
Товстоногов называл Таирова "рыцарем театра":
"Честнейший человек, настоящий рыцарь театра, Александр Яковлевич Таиров прожил свою жизнь в искусстве как истинный подвижник. Никогда и ни в чём он не искал для себя никаких выгод, не умел ни лгать, ни приспосабливаться, был честен перед собой и перед искусством. Оно было для него свято, как и для Чехова, сказавшего: "Искусства тем особенно и хорошо, что в нем нельзя лгать…".
* Признан иноагентом в РФ
Подписывайся на