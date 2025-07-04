Каспийская нефть без Азербайджана: эксперт объяснил, почему Россия не зависит от Баку - 04.07.2025 Украина.ру
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Каспийская нефть без Азербайджана: эксперт объяснил, почему Россия не зависит от Баку
Каспийская нефть без Азербайджана: эксперт объяснил, почему Россия не зависит от Баку - 04.07.2025 Украина.ру
Каспийская нефть без Азербайджана: эксперт объяснил, почему Россия не зависит от Баку
Россия не испытывает никакой зависимости от Азербайджана в вопросах транспортировки каспийской нефти и при необходимости легко переориентирует логистические потоки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2025-07-04T03:15
2025-07-04T03:15
новости
россия
азербайджан
баку
нефть
поставки
энергетика
ресурсы
махачкала
новороссийск
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""Лукойл" возит через Баку часть своей нефти, добытой на каспийских месторождениях. Но он свободно может перенести это на российскую инфраструктуру через Махачкалу на Новороссийск", — заявил Юшков.Эксперт добавил, что это вопрос решения отдельных компаний, а не стратегической необходимости: "Существенных экономических потерь от этого точно не будет. Россия полностью контролирует альтернативные маршруты транспортировки".Юшков отметил, что текущая схема сотрудничества сложилась исторически, но не является единственной. "Это вопрос удобства и сложившихся договоренностей, а не зависимости", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.О том, почему ухудшаются российско-азербайджанские отношения — в материале Михаила Павлива: "Баку, что с лицом?" Украинский след в российско-азербайджанском конфликте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250702/potirayut-ruki-v-ozhidanii-eskalatsii-chto-govoryat-na-ukraine-o-konflikte-rossii-s-azerbaydzhanom-1064558699.html
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новости, россия, азербайджан, баку, нефть, поставки, энергетика, ресурсы, махачкала, новороссийск, сотрудничество, игорь юшков, украина.ру
Новости, Россия, Азербайджан, Баку, нефть, поставки, энергетика, ресурсы, Махачкала, Новороссийск, сотрудничество, Игорь Юшков, Украина.ру

Каспийская нефть без Азербайджана: эксперт объяснил, почему Россия не зависит от Баку

03:15 04.07.2025
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкРабота РПК "Высоцк-Лукойл-II"
Работа РПК Высоцк-Лукойл-II - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Россия не испытывает никакой зависимости от Азербайджана в вопросах транспортировки каспийской нефти и при необходимости легко переориентирует логистические потоки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
""Лукойл" возит через Баку часть своей нефти, добытой на каспийских месторождениях. Но он свободно может перенести это на российскую инфраструктуру через Махачкалу на Новороссийск", — заявил Юшков.
Эксперт добавил, что это вопрос решения отдельных компаний, а не стратегической необходимости: "Существенных экономических потерь от этого точно не будет. Россия полностью контролирует альтернативные маршруты транспортировки".
Юшков отметил, что текущая схема сотрудничества сложилась исторически, но не является единственной. "Это вопрос удобства и сложившихся договоренностей, а не зависимости", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
О том, почему ухудшаются российско-азербайджанские отношения — в материале Михаила Павлива: "Баку, что с лицом?" Украинский след в российско-азербайджанском конфликте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 02.07.2025
2 июля, 13:03
Потирают руки в ожидании эскалации. Что говорят на Украине о конфликте России с АзербайджаномНачавшийся недавно виток эскалации между РФ и Азербайджаном многие на Украине восприняли с небывалым энтузиазмом, рассчитывая на гражданское противостояние внутри РФ. В прошлом году новые власти Грузии заявляли, что от них требовали открыть против России "южный фронт", сейчас таковым может стать Азербайджан, считают украинские националисты.
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