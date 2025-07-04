Каспийская нефть без Азербайджана: эксперт объяснил, почему Россия не зависит от Баку
Россия не испытывает никакой зависимости от Азербайджана в вопросах транспортировки каспийской нефти и при необходимости легко переориентирует логистические потоки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
""Лукойл" возит через Баку часть своей нефти, добытой на каспийских месторождениях. Но он свободно может перенести это на российскую инфраструктуру через Махачкалу на Новороссийск", — заявил Юшков.
Эксперт добавил, что это вопрос решения отдельных компаний, а не стратегической необходимости: "Существенных экономических потерь от этого точно не будет. Россия полностью контролирует альтернативные маршруты транспортировки".
Юшков отметил, что текущая схема сотрудничества сложилась исторически, но не является единственной. "Это вопрос удобства и сложившихся договоренностей, а не зависимости", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
О том, почему ухудшаются российско-азербайджанские отношения — в материале Михаила Павлива: "Баку, что с лицом?" Украинский след в российско-азербайджанском конфликте на сайте Украина.ру.
2 июля, 13:03Потирают руки в ожидании эскалации. Что говорят на Украине о конфликте России с АзербайджаномНачавшийся недавно виток эскалации между РФ и Азербайджаном многие на Украине восприняли с небывалым энтузиазмом, рассчитывая на гражданское противостояние внутри РФ. В прошлом году новые власти Грузии заявляли, что от них требовали открыть против России "южный фронт", сейчас таковым может стать Азербайджан, считают украинские националисты.
Подписывайся на