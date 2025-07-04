https://ukraina.ru/20250704/kaspiyskaya-neft-bez-azerbaydzhana-ekspert-obyasnil-pochemu-rossiya-ne-zavisit-ot-baku-1064632890.html

Каспийская нефть без Азербайджана: эксперт объяснил, почему Россия не зависит от Баку

Каспийская нефть без Азербайджана: эксперт объяснил, почему Россия не зависит от Баку - 04.07.2025 Украина.ру

Каспийская нефть без Азербайджана: эксперт объяснил, почему Россия не зависит от Баку

Россия не испытывает никакой зависимости от Азербайджана в вопросах транспортировки каспийской нефти и при необходимости легко переориентирует логистические потоки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2025-07-04T03:15

2025-07-04T03:15

2025-07-04T03:15

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""Лукойл" возит через Баку часть своей нефти, добытой на каспийских месторождениях. Но он свободно может перенести это на российскую инфраструктуру через Махачкалу на Новороссийск", — заявил Юшков.Эксперт добавил, что это вопрос решения отдельных компаний, а не стратегической необходимости: "Существенных экономических потерь от этого точно не будет. Россия полностью контролирует альтернативные маршруты транспортировки".Юшков отметил, что текущая схема сотрудничества сложилась исторически, но не является единственной. "Это вопрос удобства и сложившихся договоренностей, а не зависимости", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.О том, почему ухудшаются российско-азербайджанские отношения — в материале Михаила Павлива: "Баку, что с лицом?" Украинский след в российско-азербайджанском конфликте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250702/potirayut-ruki-v-ozhidanii-eskalatsii-chto-govoryat-na-ukraine-o-konflikte-rossii-s-azerbaydzhanom-1064558699.html

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новости, россия, азербайджан, баку, нефть, поставки, энергетика, ресурсы, махачкала, новороссийск, сотрудничество, игорь юшков, украина.ру