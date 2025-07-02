https://ukraina.ru/20250702/baku-chto-s-litsom-ukrainskiy-sled-v-rossiysko-azerbaydzhanskom-konflikte-1064544244.html

"Баку, что с лицом?" Украинский след в российско-азербайджанском конфликте

"Баку, что с лицом?" Украинский след в российско-азербайджанском конфликте - 02.07.2025 Украина.ру

"Баку, что с лицом?" Украинский след в российско-азербайджанском конфликте

Российско-азербайджанские отношения переживают стремительную деградацию, причём динамика ухудшения прослеживается буквально по часам, что заставляет глубоко анализировать корни и механизмы этого кризиса.

2025-07-02T02:55

2025-07-02T02:55

2025-07-02T02:55

азербайджан

баку

украина

закир гасанов

диана ибрагимова

андрей загороднюк

mi6

сбу

нато

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Азербайджан исторически и до последних лет демонстрировал уникальную модель поведения на всем пространстве бывшей "1\6 суши" - ещё в советский период, а затем и в постсоветскую эпоху, формируя модель трансграничной торговой нации. Где Баку и собственно Азербайджанская республика выступали таким себе "офисом" и "подсобской". Однако начиная с конца десятых, и при активном влиянии прежде всего Турции с ее мегапроектом "Тюркского мира", который постепенно эволюционировал в концепцию "тюркского пояса" - своеобразного санитарного кордона вдоль южных границ России", начался активный дрейф Азербайджана к статусу регионального игрока с пока еще выраженной многовекторной ориентацией. В то же самое время Россия, будем честны, увязла в украинском кризисе и все внимание уделяла постоянно усиливающемуся противостоянию с глобальным Западом. Ну, а многовекторность Азербайджана стала проявляться в сложной системе балансирования: с одной стороны, Баку активно поддерживал связи с Москвой, используя российский вектор для защиты своих торгово-финансовых потоков; с другой - целенаправленно развивал западное направление, стараясь извлекать бенефиты от отношений с глобалистами в попытках снизить свою экономическую и историческую зависимость от России. Особую остроту этой дилемме придавал карабахский вопрос - многовековая "ахиллесова пята" азербайджанской политики. Карабах стал тем болезненным местом, где пересекались интересы всех региональных игроков и их партнеров в глобальной политике. Новая карабахская война стала несомненным успехом для Баку и в некотором смысле аргументом для азербайджанских элит в пользу ускоренного сближения с Западом. В особенности это сближение касалось военных вопросов и вопросов безопасности.С 2020 года представители Азербайджана проводили множество встреч на уровне министерств обороны и спецслужб с представителями Великобритании, США, Франции и Германии.Ключевые взаимодействия выглядели следующим образом. По линии военных закупок Азербайджан больше всего взаимодействовал с большой европейской тройкой Великобританией, Францией и Германией. По части совместных учений с США и НАТО вообще, а вот по части взаимодействия разведок в приоритете были ЦРУ, MI6, BND. И это помимо сотрудничества с израильским разведсообществом, и, конечно же, всеобъемлющего с турецкой службой нацбезопасности MIT, ключевым партнером британской МI6 на Ближнем Востоке. А особо примечательным и важным для понимания происходящего в последние дни между Баку и Москвой я бы назвал резкий рост военного сотрудничества Баку и Киева. Здесь как мне кажется нужно детально развернуть ретроспективу их контактов за последние пять лет:2020 год- Февраль 2020: Визит министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Киев. Встреча с главой Минобороны Украины Андреем Загороднюком. Обсуждение военного сотрудничества и поставок украинского вооружения.- Октябрь 2020: Во время Второй Карабахской войны Украина подтвердила поставки вооружений Азербайджану, включая РСЗО "Град" и боеприпасов. Контакты между разведками двух стран активизировались.2021 год- Март 2021: Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк посетил Баку, обсуждая дальнейшее сотрудничество в сфере ВПК.- Июнь 2021: Глава Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Валерий Кондратюк встречался с руководством азербайджанских спецслужб.2022 год, начало СВО- Апрель 2022: Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провёл переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Содержание не разглашалось.- Ноябрь 2022: Заместитель министра обороны Украины (по вопросам разведки) встречался с представителями азербайджанского Генштаба.2023 год- Февраль 2023: Глава СБУ Василий Малюк посетил Баку, обсуждались возможные поставки боеприпасов Украине и сотрудничество в кибербезопасности и борьбе с гибридными угрозами.- Июль 2023: Украина и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в военно-технической сфере.- Октябрь 2023: Встреча начальника ГУР МО Украины экстремиста Кирилла Буданова* с представителями азербайджанских спецслужб в Анкаре (на фоне переговоров Турции, Азербайджана и Украины).2024 год- Январь 2024: Визит украинской делегации во главе с замминистра обороны в Баку для обсуждения совместных проектов по производству БПЛА.- Апрель 2024: Трехсторонние переговоры по вопросам безопасности Азербайджан-Украина-Польша в Варшаве, с участие представителей спецслужб и военных ведомств.- Май 2024: Переговоры между СБУ и МНБ Азербайджана по вопросам противодействия российским спецслужбам. И это не считая встреч президентов, министров и разного рода делегаций по невоенным вопросам. Кстати, стоит отметить, что Азербайджан был членом ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности , созданной большинством республик бывшего СССР под эгидой России), из которой вышел в 1999 году. Зато с 1997 года входит в другую организацию - ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия), созданную на границах РФ Западом международную структуру фактически для противодействия "экспансии России" . Но вернемся в 2024-ый год. Здесь особо стоит отметить визит в Баку 29 мая того года министра иностранных дел Украины Сибиги. По имеющейся информации в составе большой украинской делегации под видом консульских сотрудников и дипломатов присутствовали сотрудники СВР и ГУР МО Украины. Состоялись их консультации с азербайджанскими коллегами. Несомненно. О чем? Наверняка о работе против России и Ирана. До атаки Израиля на Иран оставалось всего две недели, а до нынешнего обострения между Москвой и Баку меньше месяца.Чтобы перейти непосредственно к нынешнему кризису нужно рассказать о еще одной цепочке событий прошлого 2024 года.16 сентября 2024 года Азербайджан посетил глава Британской разведывательной службы MI6 Ричард Мур. Об этом стало известно из публикации в соцсетях руководства университета АДА, где он выступил с лекцией. Никакой другой информации о столь важном событии опубликовано не было. Ни власти Азербайджана, ни посольство Великобритании в Баку никак не комментировали данный визит, однако нет никаких сомнений в том, что глава британской разведки посетил Баку явно не для чтения лекции.Примечательно и то, что данный визит состоялся спустя всего только две недели после визита в Азербайджан главы европейско-евразийского центра Разведывательного управления при Министерстве обороны США Патрика Прайора, который встретился с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. А уже 11 ноября того же года состоялся визит в Баку премьера Великобритании Кира Стармера. Формально, на конференцию по изменению климата. Кроме того, по итогам было заявлено, что в ходе визита премьера Великобритании в Баку обсуждали вопросы армяно-азербайджанских переговоров, ситуацию на Украине и энергетику. Но, круг вопросов наверняка был намного шире. Ну и финальный, как по мне, аккорд, этой цепочки событий. Драматический инцидент с рейсом Баку-Грозный. Который выглядит как спланированная спецоперация украинской и британской военных разведок. Целью которой была гибель людей и конфликт между Баку и Москвой. Возможно, кому-то такое предположение может показаться натяжкой. Но известно, что по результатам расследования произошедшего с тем самолетом (расследование проводятся в Бразилии, где закупался Азербайджаном тот самый потерпевший крушение борт) министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на недавних "Примаковских чтениях", что с тем крушением возникло много неоднозначных вопросов, раскрывать суть которых он пока не стал.Ну, а в конце мая, напомню, в Азербайджан явился украинский министр иностранных дел Сибига (ни у кого ведь нет сомнений по части степени влияния на киевский режим Лондона?), притащивший с собой ворох спецслужбистов. Все выглядит так, что Алиева словно ведут по узкому коридору к нужным только Украине и Западу решениям. Ну и наконец переходим к главному – к нынешнему, разразившемуся буквально на днях новому кризису отношений между Баку и Москвой. Но, сначала был иранский кризис "12-и дневная война" который вскрыл участие Украины в подготовке терактов и диверсий на территории Ирана (это помимо всего "букета" западных разведок и, конечно же, intelligence Соединенного Королевства). Известно, что на территории Ирана были задержаны украинские диверсанты, детали этого события пока не раскрываются. Но более чем вероятно, что попали на территорию Ирана они через азербайджано-иранскую границу. С высочайшей вероятностью Азербайджан был посвящен в планы атаки глобалистов возглавляемых Израилем на Иран. И его агентура наверняка работала на территории Иранского Азербайджана. И наверняка сотрудничала в этом вопросе с украинскими и британскими спецслужбами. Напомню что задачами атаки, ее суперцелями были совсем не ядерная программа Ирана, а свержение аятолл и декомпозиция иранской государственности. И роль Азербайджана, вероятно, была крайне важна в запуске сепаратистских сценариев на севере Ирана. Вполне вероятно, что Иран, оправившись от шока 13 июня, начал свою контригру против Лондона и Баку, а заодно и Киева.Теперь о собственно кризисе российско-азербайджанских отношений. Не буду здесь давать всю его хронологию. Она и так широко представлена в медиа. Если в двух словах, началось всё с крайне жесткой спецоперации российских спецслужб против этнических азербайджанских бандформирований в Свердловской области. В ответ Баку разразился громами и молниями. По российской азербайджанской диаспоре прокатилась волна призывов едва ли не к майдану против "беспредела". Дошло до совершенно необоснованного беспрецедентного задержания российских журналистов в Баку. С обвинениями их в шпионаже. Но, если в Свердловской области задержали простых уголовников, с чего бы Азербайджану впадать в такую истерику? И, более чем возможный ответ на этот вопрос заключается в следующем. Как я упомянул выше, мутная история с возможным участием Баку и Киева в подготовке свержения власти в Тегеране вполне возможно вызвала ответ Ирана. И речь о вероятной активации кейса талышских автономистов в Азербайджане. О чем речь?Талышское меньшинство расселено на юге Азербайджана. Это потомки ираноязычного населения, которое подвергается активной ассимиляции. Официальные данные занижают численность талышей, по оценкам сторонних экспертов их примерно 500 тысяч человек. Сами талыши называют полтора миллиона. Несколько раз в истории они пытались создать собственную автономию: Муганская республика в 1918-1920 годах и Талыш-Муганская республика в 1993 году. В современном Азербайджане талышские активисты подвергаются систематическим преследованиям и в большинстве покинули страну. Ну, и самое главное - талыши политически ориентированы на Иран. Так вот, о какой активации талышского кейса идет речь? А вот о чем. Еще 26 марта в Свердловской области исчез талышский общественный деятель Захираддин Ибрагими, а потом "неожиданно" появился в азербайджанской тюрьме. Вообще, в Екатеринбурге действует активный Талышский культурный центр, там работало несколько их журналистов и правозащитников. Одним из основателей центра был Захираддин Ибрагими. В марте 71-летнего Ибрагими похитили, а мае азербайджанские СМИ отчитались о выполнении спецоперации службой госбезопасности. Также они сообщили, что Захиреддин Ибрагими был лишен российского гражданства. Сейчас Ибрагими находится в следственном изоляторе СГБ, где уже содержатся Рубен Варданян и Араик Арутюнян. Все они проходят по делам, связанным с посягательством на территориальную целостность Азербайджанской Республики. И есть достаточные основания предполагать, что азербайджанский криминалитет участвовал в похищении историка. Как по мне, прекрасная возможность для Тегерана сыграть на настроениях талашских автономистов, создав проблемы Баку. Но, здесь мало просто подсветить в нужном ключе действия азербайджанских спецслужб, здесь желательно показать масштаб козней глобалистов и роль в них Баку, Киева и Лондона. Тем более, что ни для кого не секрет, что одной из кормушек этнических криминальных диаспор на территории России является нелегальная миграция. И уж совсем не нужно объяснять, какое значение полукриминальная нелегальная иммигрантская среда имеет для разведывательной и диверсионной деятельности недружественных России спецслужб. А у Тегерана и Москвы договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Тем более явно замешан в этой сложной комбинации и Киевский режим, против которого у России идет специальная военная операция (СВО). Киев ведь не даром активизировал в последнее время, как сказано выше, свои дипломатические и спецслужбистские контакты с Баку. А за этими службами, напомню, стоит Великобритания.В общем, как итог, проведя свою жесткую спецоперацию, российские спецслужбы наверняка угодили в самое осиное гнездо, и взяли именно того кого нужно. Отсюда и вся азербайджанская истерика по поводу в общем-то, если не принимать все вышеперечисленное во внимание, обычная работа правоохранителей против криминала в одной из диаспор страны. Кстати, большинство задержанных, хотя родом из Азербайджана, имеют российское гражданство, то есть официально они - граждане РФ и нарушали российские законы, за что и были арестованы. И при чем здесь высшие политические круги Азербайджана, заявляющие ныне протесты? Как говорится, "Баку, что с лицом"?Другие подробности российско-украинского конфликта - в статье Павла Котова "Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет"*Признан в РФ экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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азербайджан, баку, украина, закир гасанов, диана ибрагимова, андрей загороднюк, mi6, сбу, нато