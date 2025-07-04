"Акваланги на дне" – как украинские пионеры шпионов ловили
© Фото"Акваланги на дне". Кадр из фильма
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60-е годы. В разгаре – холодная война. На территории СССР активно действует агентурная сеть западных разведок. В декабре 1965 года возле Одессы терпит крушение американский разведывательный самолет RB-57F "Канберра". Учитывая реалии жизни, режиссёр Евгений Шерстобитов решил снять очередную детскую приключенческую ленту о шпионах
Евгений Фирсович снял свою первую ленту в 1963 году на киностудии им. Довженко – это был приключенческий фильм "Юнга со шхуны "Колумб". По сюжету советские подростки вступали в противостояние с иностранными шпионами. Год спустя на той же киностудии Шерстобитов снял ленту "Сказка о Мальчише-Кибальчише", где главными героями также были дети. После успешного проката этих своих работ режиссёр решил, так сказать, закрепить успех и взялся за детский шпионский фильм снова. В его основу легла его же повесть "Акваланги на дне".
Операторское кресло разделили Дмитрий Вакулюк и Николай Журавлёв, для которых картина стала фактически дебютом. Художником фильма стал опытный специалист Алексей Бобровников. Он начал свой творческий путь в далекие 30-е годы, поработав более чем над 25 картинами, включая "Том Сойер" (1936), "В мирные дни" (1950), "Пламя гнева" (1955), "Роман и Франческа" (1960). Композитор Азон Фаттах работал с Шерстобитовым над его двумя предыдущими картинами.
По сюжету кинокартины, в пограничном приморском поселке киношники снимают детский приключенческий фильм. Режиссёр ищет дублёров для главного героя, которому, по сценарию, придется много нырять. Таким дублёром становится один из местных парнишек – Роман Марченко. Он не только хорошо плавает, но и отлично знает приёмы самбо. Кроме того Марченко и его товарищи – юные помощники пограничников.
Они замечают появление на пляже подозрительного мужчины, который забирает вещи, которые ему явно не принадлежат. Вскоре мальчишки находят неподалеку берега заряженный акваланг и сообщают о находке пограничникам. Выясняется, что на территорию Советского Союза проник шпион, у которого есть подельники и помощники, в лице местных стиляг-тунеядцев. В конце концов, Марченко помогает пограничникам и сотрудникам КГБ поймать шпиона, хоть и получает ножевое ранение.
Роль Романа Марченко досталась Александру Барсову, который до этого сыграл в таких лентах как "Евдокия" (1961) и "Мы вас любим" (1962), а также в приключенческой картине "Над нами Южный крест" (1965). После "Аквалангов на дне" он в кино больше не снимался.
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Юную актрису Оксану, которая влюбляется в главного героя, изобразила Татьяна Клюева. Для девушки эта роль стала дебютом. После выхода фильма её, тогда ещё совсем школьницу, заметили, и она продолжила сниматься. Бешеная популярность к Татьяне пришла после выхода картины "Варвара-краса, длинная коса" (1969) где она сыграла главную роль и была признана одной из самых красивых актрис Советского Союза 1960-х годов. Далее девушка окончила ГИТИС, сыграла ещё в нескольких лентах: "Самый сильный", "Встретимся у фонтана", "Пора красных яблок", но повторить успех "Варвары…" не смогла. Молодая актриса вышла замуж и решила себя посвятить целиком семье.
Володю, партнёра Оксаны по якобы снимаемому в "Аквалангах на дне" фильму, сыграл Рафик Сабиров, который до этого успел сняться у Шерстобитова в "Сказке о Мальчише-Кибальчише". Друзей главного героя Ромы Марченко: Тимку, Лешку и Захара, сыграли Володя Бедункевич, Шурик Харитонов и Олег Быков. Этот киноопыт стал для них единственным.
Иностранного агента-аквалангиста правдоподобно сыграл известный советский актёр Геннадий Юхтин, к тому времени уже прославившийся ролями в таких кинохитах как "Дело Румянцева" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), главную роль, танкиста Петра, в "Жаворонке" (1964).
"Акваланги на дне". Кадр из фильма
"Акваланги на дне". Кадр из фильма
Роль Левы, главаря пособников шпионов, досталась Владимиру Кисленко, до того сыгравшего в двух первых фильмах Шерстобитова. Кстати, в ленте "Юнга со шхуны "Колумб" он исполнил главную роль.
Лев Перфилов, главные роли которого были ещё впереди, в 70-х, стал в фильме "Лохматым" – помощником шпиона. К тому времени он уже был довольно известен зрителю по ролям в фильмах "Павел Корчагин" (1956), "Ваня" (1958), "Сказка о Мальчише-Кибальчише" (1964).
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Сотрудника КГБ, Василия Ивановича, сыграл Альфред Шестопалов, который, как и Кисленко, снимался в двух предыдущих фильмах Шерстобитова.
Майором КГБ Максимом Алексеевым стал украинский актёр латышского происхождения Витольд Янпавлис. К тому времени он сыграл в фильмах "Борец и клоун" (1957), "Солдатка" (1959), "Мечте навстречу" (1963).
Полковника погранвойск изобразил известнейший и фактурный советский актёр из Ленинграда Николай Крюков - . Современные поколения наверняка помнят его по ролям лесника в фильме о десантниках "В зоне особого внимания" (1978) и убийцы с пневматической винтовкой полковника Себастьяна Морана из "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1980).
В фильме также сыграл ещё один знаковый актёр, на этот раз из Киева, Дмитрий Капка. В молодости он участвовал в Гражданской войне, до 1924 года работал полпредом УССР в Польше, где в Варшаве закончил Высшие кинокурсы. По возвращении в Киев он только до войны снялся в 26 фильмах, в том числе сыграл в "Богдане Хмельницком" (1941) казака Кожуха. Современным зрителям он больше знаком по роли вечно пьяного ткача Шапуваленко из сказки Александра Роу "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961). В аквалангах на дне Шерстобитов доверил ему роль администратора киношной съёмочной площадки.
В фильме параллельно, причудливо переплетаясь, развиваются две сюжетные линии: одна о том, как советские киношники снимают в Крыму приключенческий фильм о шпионах, и вторая о том, как советские пионеры ловят шпионов настоящих.
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Съёмочной группе режиссёра Шерстобитова пришлось изрядно попотеть, чтобы получить качественный материал. Детей вообще сложно снимать, а тут ещё главный герой по сюжету хорошо владеет самбо, ныряет, сражается с "плохим парнем". Сначала он в чисто мальчишеской потасовке за девочку побеждает боксёра Володю, а затем вступает в поединок с заезжими курортными стилягами – пособниками шпиона, которых швыряет направо налево.
Особенно захватывающим делают сюжет подводные съёмки, в первую очередь эпизод подводного боя, когда шпион сначала атакует главного героя, а затем его хватают сотрудники КГБ. Их вели на отечественную кинокамеру "Дружба".
Шпион, уходя от погони, ставит дымовую завесу, но это его не спасает – пограничники задерживают гада, убившего ради своих шпионских дел водителя съёмочной группы. Вообще в фильме показана грамотная системная работа советских пограничников: они выезжают на места обнаружения нарушителя, проводят допрос мальчишек и работают с ними в контакте (как известно, лучшие контрразведчики – старики и дети), проводят поиск шпиона, грамотно обкладывают его, как охотники волков.
Фильм снимали в восточной части Крыма: больше всего локаций было задействовано в Судаке, Новом Свете и других красочных местах, например, на мысе Меганом и у можжевеловой рощи на мысе Капчик. "Акваланги на дне" – это вообще такой своеобразный путеводитель по самым красочным местам этого района Крыма.
В фильме было задействовано довольно много, как для детской киноленты, различной техники – это и Ми-1 (первый советский серийный вертолёт), самолеты Ан-10 и Ту-104. Кстати с последним связанный трагический эпизод. Именно эта машина Ту-104Б заводской номер 021901 7 декабря 1973 года рухнула прямо на территории аэропорта Домодедово. Самолёт выполнял рейс Кутаиси – Минеральные Воды – Москва. При заходе на посадку в аэропорту Домодедово из-за ошибки пилотов он зацепил крылом землю и рухнул на землю – погибли 16 человек из 75, ещё 43 получили ранения. Среди погибших оказался герой Советского Союза лётчик-штурмовик морской авиации Ефим Удальцов.
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Наконец, фильм был закончен. Многие кинокритики впоследствии упрекали Шерстобитова за саму его идею, где поисками шпиона занимаются не соответствующие органы, а дети. Зато партийные чиновники хвалили, дескать, показали молодежи, что надо помогать старшим в защите Родины.
После выхода на экраны (лента вышла в озвучке на украинском и русском языках) её посмотрели более 14,6 млн зрителей и большинству она очень понравилась. Для детского фильма, да ещё и снятого на киностудии Довженко, это был очень неплохой результат. После "Аквалангов" за Шерстобитовым прочно закрепилось амплуа режиссёра, снимающего "крепкие" детские и приключенческие фильмы, которого он с удовольствием и придерживался до последних дней своей кинокарьеры.
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