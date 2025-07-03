https://ukraina.ru/20250703/religioznyy-flang--obschee-nastuplenie-sorosyat-prichiny-skoordinirovannoy-ataki-na-rpts-i-ee-metodika-1064609668.html

Религиозный фланг – общее наступление "соросят". Причины скоординированной атаки на РПЦ и ее методика

Религиозный фланг – общее наступление "соросят". Причины скоординированной атаки на РПЦ и ее методика - 03.07.2025 Украина.ру

Религиозный фланг – общее наступление "соросят". Причины скоординированной атаки на РПЦ и ее методика

Мы не слишком любим разного рода конспирологические сценарии, но причём тут конспирология, когда невооружённым глазом видна скоординированная атака? Просто несколько удивительно что происходит эта атака сразу в нескольких государствах, ну так ведь и игры идут глобального масштаба…

2025-07-03T17:04

2025-07-03T17:04

2025-07-03T17:05

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УкраинаГражданства Украины лишён, как сказано на официальном (!) канале СБУ, "так называемый митрополит УПЦ (МП) Онуфрий".Сама по себе история мутная. Украинские СМИ сообщали, что блаженнейший Онуфрий получил российское гражданство в 2002 году (во что легко поверить и что легко понять – митрополит тесно связан с Россией, прожил там первые 19 лет своего пути в церкви, почти всё время – в составе братии Троице-Сергиевой лавры). Сам Онуфрий говорил, что он специально гражданство России не получал, просто оно у него было по праву проживания и он от него отказался (святой отец лукавит – на момент начала действия законов о гражданстве он проживал в Почаеве и должен был по нулевому варианту получить украинское гражданство).Ещё более мутная история президентского указа – вообще получение другого гражданства является основанием для лишения украинского гражданства, но нужны доказательства наличия этого паспорта – т.е., СБУ (обычно этим занимается МВД, но тут не особенно скрываемый политический заказ…) обратилось в российское МВД с официальным запросом? Теоретически такое может быть – ещё недавно структуры МВД России отвечали даже на запросы частных лиц (так было с российским гражданством мэра Одессы Труханова), но скорее всего нет и указ подписан без должного обоснования.Смысл мероприятия в общем-то очевидный – создать доказательства связи УПЦ с Россией и выбить сильного руководителя, благодаря которому УПЦ ещё держится.АрменияПравительство Пашиняна развернуло беспрецедентную кампанию травли против Армянской апостольской церкви (ААЦ). Обвинения выдвигаются самые разнообразные – то Пашиняну не понравилось санитарное состояние церквей, то он сомневается в том, что служители церкви действительно соблюдают целибат. Как будто он свечку держал.Есть, правда, существенное отличие. УПЦ никакой политической деятельностью не занимается и даже поддерживает украинские власти в "отражении российской агрессии". Т.е., это не она враг, а её назначили врагом. А вот руководство ААЦ активно выступало и выступает против Пашиняна. Претензии церкви в основном состоят в том, что он "сдал Карабах" (как нам представляется, обвинения не совсем справедливые – Пашинян не виноват в том, что власти Карабаха и Армении 30 лет не готовились к войне с Азербайджаном).Так или иначе, в Армении идёт политический конфликт, в котором ААЦ рассматривается властями Армении в качестве политической силы, а не относительно независимого арбитра. С другой стороны, она и не попыталась сохранить статус того самого независимого арбитра.Отметим, что ААЦ – не православная церковь. Монофизиты откололись до раскола христиан на католиков и православных.МолдавияТут мы тоже видим преследование Молдавско-Кишинёвской митрополии РПЦ (Православная церковь Молдовы).На пасху, например, архиепископа Маркелла без объяснения причины не пускали на самолёт, на котором он должен был отправиться в Израиль за благодатным огнём.Сообщается также о десятках случае вызовов священников в Службу безопасности и информации (СИБ – местная политическая полиция) на "профилактические беседы", в ходе которых их пугают ответственностью за противоправные действия, если они случайно будут произведены.А 29 июня архиепископ пожаловался на захват церкви РПЦ сторонниками Румынской православной церкви:"Как тать посреди ночи, как воры, поступают Бессарабская митрополия и вся румынская политика по отношению к нам, молдаванам. И не исключено, что такие случаи ещё могут быть, потому что румынское правительство и патриархия румынская не жалеют средств для покупки молдавских приходов".На самом деле такой факт пока только один – в селе Гринауцы Рышканского района, но он получил медийный резонанс на фоне сложной предвыборной ситуации в республике.Однако архиепископ беспокоится не напрасно – на общем фоне нет сомнений, что "евроориентированные" власти Молдавии, состоящие из граждан Румынии, будут расчищать территорию для Румынской православной церкви (причём последняя, кажется, не возражает).Грузия и АбхазияПремьер Ираклий Кобахидзе в недавнем заявлении указал, что имели место попытки "тайным финансированием (…) подорвать репутацию нашей церкви". Очевидно, имеются в виду события прошлого года, когда политическая оппозиция пыталась удалить от дел престарелого (1933 года рождения) католикоса-патриарха всея Грузии Илию II и сменить курс Грузинской православной церкви на более прозападный. Тут надо отметить, что ГПЦ не признаёт ПЦУ и поддерживает УПЦ.Кроме того, грузинская оппозиция поддерживает акции сексуальных меньшинств, в то время как грузинская власть и ГПЦ категорически против "маршей гордости" и поддерживают традиционные ценности. В этом смысле ГПЦ действительно является политической силой.Ситуация в Абхазии более похожа на украинскую – там две православные церкви.Абхазская православная церковь требует, чтобы РПЦ взяла её под свой оморф и предоставила автокефалию.Священная митрополия Абхазии, напротив, хотела бы получить автокефалию по образцу ПЦУ – от Константинополя.РПЦ не признаёт ни тех, ни других, считая Абхазию канонической территорией ГПЦ.Бывают ли совпадения?Как мы видим, в каждой из стран своя специфика, свои очертания раскола (свершившегося или только планируемого), своя расстановка политических сил, но налицо атаки против церквей, которые подозреваются в сочувствии РПЦ или просто в излишне последовательной позиции относительно традиционных ценностей.Естественно, глобалисты всегда бьют по церкви, как по одной из моральных скреп общества, но это фоновые события.Сейчас же, как нам кажется, происходит скоординированная атака, цели которой не вполне прозрачны.С одной стороны, представляется очевидным, что в нынешней ситуации перед врагами России стоит задача отвлечь её внимание от военной ситуации на Украине (а там ситуация не лучшая – на фоне приостановки американской военной помощи ВСУ на некоторое время ослабеют).С другой стороны, не стоит забывать и о том, что команда Дональда Трампа позиционирует себя в качестве верующих христиан и атаки против православных церквей в Восточной Европе косвенно направлены и против новой вашингтонской администрации, хотя не вполне понятно как.Но главное остается неизменным - на каноническую православную церковь идет мощное, скоординированное наступление сразу в нескольких странах. И, думается, российско-украинский конфликт здесь не причина, а скорее предлог такого наступления. Причина же в том, что Русская православная церковь, являющаяся центром канонического православия, во-первых, строго придерживается традиционных ценностей, которые "пресвященная Европа" отвергает, а, во-вторых, и это самое главное именно вера православная, как уже сказано выше - является мощной, практически подсознательной скрепой разных стран и народов вокруг одной идеи - православной веры. "Разделяй и властвуй" - принцип древний, впрочем, такой же древний как и сама вера в Бога.

https://ukraina.ru/20220529/1034051190.html

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20250630/moldaviya-vykhodit-na-finishnuyu-pryamuyu-1064483413.html

https://ukraina.ru/20240911/1057361015.html

https://ukraina.ru/20190130/1022514480.html

https://ukraina.ru/20181012/1021396397.html

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