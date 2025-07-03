"Дыры на всех фронтах": военный эксперт предрек скорый крах обороны Украины - 03.07.2025 Украина.ру
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"Дыры на всех фронтах": военный эксперт предрек скорый крах обороны Украины
"Дыры на всех фронтах": военный эксперт предрек скорый крах обороны Украины - 03.07.2025 Украина.ру
"Дыры на всех фронтах": военный эксперт предрек скорый крах обороны Украины
Украинские войска столкнулись с острой нехваткой резервов, пытаясь одновременно удерживать несколько направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-07-03T05:50
2025-07-03T05:50
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Он перечислил проблемные участки: Южно-Донецкое направление, Доброполье, район Константиновки и Северск.Анпилогов отметил проблемы со снабжением: "Западные СМИ пишут, что администрация Трампа не спешит подписывать новые пакеты помощи, и Украина воюет на запасах Байдена". По его словам, это усугубляет кризис."Мы не подошли к последнему рубежу, после которого вражеская оборона рухнет. Но сейчас действительно возникает ощущение, что Украина израсходовала свои оперативные и стратегические резервы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, днепропетровск, алексей анпилогов, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, дональд трамп, джо байден, кризис, резервы, наступление, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Украина, Россия, Днепропетровск, Алексей Анпилогов, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, Дональд Трамп, Джо Байден, кризис, резервы, наступление, наступление ВС РФ, наступление России

"Дыры на всех фронтах": военный эксперт предрек скорый крах обороны Украины

05:50 03.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинские войска столкнулись с острой нехваткой резервов, пытаясь одновременно удерживать несколько направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
"Украинский фронт все чаще напоминает тришкин кафтан. У противника категорически не хватает резервов сразу на несколько направлений", — заявил эксперт.
Он перечислил проблемные участки: Южно-Донецкое направление, Доброполье, район Константиновки и Северск.
Анпилогов отметил проблемы со снабжением: "Западные СМИ пишут, что администрация Трампа не спешит подписывать новые пакеты помощи, и Украина воюет на запасах Байдена". По его словам, это усугубляет кризис.
"Мы не подошли к последнему рубежу, после которого вражеская оборона рухнет. Но сейчас действительно возникает ощущение, что Украина израсходовала свои оперативные и стратегические резервы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
Андрей Беднарский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Вчера, 07:00
Участник СВО Андрей Беднарский: России нужно укреплять свою аэрократию, война фантазии делает реальностьюНа украинской войне мы наверняка увидим эпизоды как в компьютерных играх, когда бежит боец с автоматом наперевес, а его сопровождает искусственный интеллект в виде роя дронов, считает участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, автор телеграм-канала "Хартленд" Андрей Беднарский
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