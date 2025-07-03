"Дыры на всех фронтах": военный эксперт предрек скорый крах обороны Украины
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Украинские войска столкнулись с острой нехваткой резервов, пытаясь одновременно удерживать несколько направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
"Украинский фронт все чаще напоминает тришкин кафтан. У противника категорически не хватает резервов сразу на несколько направлений", — заявил эксперт.
Он перечислил проблемные участки: Южно-Донецкое направление, Доброполье, район Константиновки и Северск.
Анпилогов отметил проблемы со снабжением: "Западные СМИ пишут, что администрация Трампа не спешит подписывать новые пакеты помощи, и Украина воюет на запасах Байдена". По его словам, это усугубляет кризис.
"Мы не подошли к последнему рубежу, после которого вражеская оборона рухнет. Но сейчас действительно возникает ощущение, что Украина израсходовала свои оперативные и стратегические резервы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
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