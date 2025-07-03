https://ukraina.ru/20250703/dyry-na-vsekh-frontakh-voennyy-ekspert-predrek-skoryy-krakh-oborony-ukrainy-1064589529.html

"Дыры на всех фронтах": военный эксперт предрек скорый крах обороны Украины

"Дыры на всех фронтах": военный эксперт предрек скорый крах обороны Украины - 03.07.2025 Украина.ру

"Дыры на всех фронтах": военный эксперт предрек скорый крах обороны Украины

Украинские войска столкнулись с острой нехваткой резервов, пытаясь одновременно удерживать несколько направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-07-03T05:50

2025-07-03T05:50

2025-07-03T05:50

новости

украина

россия

днепропетровск

алексей анпилогов

сво

прогнозы сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0c/1058825189_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85c4aa696cd22c81e2e40f619dbfb574.jpg.webp

Он перечислил проблемные участки: Южно-Донецкое направление, Доброполье, район Константиновки и Северск.Анпилогов отметил проблемы со снабжением: "Западные СМИ пишут, что администрация Трампа не спешит подписывать новые пакеты помощи, и Украина воюет на запасах Байдена". По его словам, это усугубляет кризис."Мы не подошли к последнему рубежу, после которого вражеская оборона рухнет. Но сейчас действительно возникает ощущение, что Украина израсходовала свои оперативные и стратегические резервы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250702/1064540497.html

украина

россия

днепропетровск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, днепропетровск, алексей анпилогов, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, дональд трамп, джо байден, кризис, резервы, наступление, наступление вс рф, наступление россии