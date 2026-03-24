"Мудрая обезьяна и два тигра": Богатырев рассказал о стратегии России в отношении США и Ирана

Российское военно-политическое руководство понимало, что США нанесут свой удар по Ирану. Вступать в прямой конфликт с Вашингтоном имеет смысл после того, как другие игроки ослабят Запад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России, военно-политический эксперт Сергей Богатырев

2026-03-24T04:00

Продолжая тему стратегии России, Богатырев рассказал о подходе Владимира Путина к отношениям с США. По его словам, еще задолго до начала войны американцев против Ирана в Москве понимали, что удар неизбежен."Наше военно-политическое руководство еще задолго до 1 марта 2026 года понимало, что США свой удар по Ирану нанесут. Вполне возможно, что эта тема обсуждалась и в Анкоридже. Трамп мог использовать этот фактор, чтобы попугать Путина своей мощью. Но Путин – разумный политик. Он хорошо знает притчу про мудрую обезьяну и двух дерущихся тигров", — заявил Богатырев.Эксперт пояснил, что руководство России просчитало оптимальный момент для возможного столкновения с США. Вступать в прямой конфликт имеет смысл после того, как другие игроки "вымотают США и Запад".Богатырев добавил, что сейчас Россия и Иран выступают в рамках одной коалиции. Иранское руководство прямо говорит, что Москва и Пекин сохраняют стратегическое партнерство и готовы поддерживать Тегеран, в том числе в военной сфере, констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Богатырев: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана" на сайте Украина.ру.О том, как топливный кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке ударит по Украине — в материале "Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа" на сайте Украина.ру.

Украина.ру editors@ukraina.ru

