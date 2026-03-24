Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260324/mudraya-obezyana-i-dva-tigra-bogatyrev-rasskazal-o-strategii-rossii-v-otnoshenii-ssha-i-irana-1077078932.html
"Мудрая обезьяна и два тигра": Богатырев рассказал о стратегии России в отношении США и Ирана
Российское военно-политическое руководство понимало, что США нанесут свой удар по Ирану. Вступать в прямой конфликт с Вашингтоном имеет смысл после того, как другие игроки ослабят Запад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России, военно-политический эксперт Сергей Богатырев
новости
россия
сша
иран
ес
европа
главные новости
главное
владимир путин
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/12/1060372964_0:57:3440:1992_1920x0_80_0_0_0b935b3619de99b4f32cd574ab7e52ff.jpg
россия
сша
иран
европа
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/12/1060372964_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_a96bb142694918adf62b6eb4172cce54.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, иран, ес, европа, главные новости, главное, владимир путин, переговоры, коалиция, военные коалиции, запад, коалиции, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, США, Иран, ЕС, Европа, Главные новости, главное, Владимир Путин, переговоры, коалиция, военные коалиции, Запад, коалиции, международные отношения, Международная политика

"Мудрая обезьяна и два тигра": Богатырев рассказал о стратегии России в отношении США и Ирана

© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
Президент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российское военно-политическое руководство понимало, что США нанесут свой удар по Ирану. Вступать в прямой конфликт с Вашингтоном имеет смысл после того, как другие игроки ослабят Запад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России, военно-политический эксперт Сергей Богатырев
Продолжая тему стратегии России, Богатырев рассказал о подходе Владимира Путина к отношениям с США. По его словам, еще задолго до начала войны американцев против Ирана в Москве понимали, что удар неизбежен.
"Наше военно-политическое руководство еще задолго до 1 марта 2026 года понимало, что США свой удар по Ирану нанесут. Вполне возможно, что эта тема обсуждалась и в Анкоридже. Трамп мог использовать этот фактор, чтобы попугать Путина своей мощью. Но Путин – разумный политик. Он хорошо знает притчу про мудрую обезьяну и двух дерущихся тигров", — заявил Богатырев.
Эксперт пояснил, что руководство России просчитало оптимальный момент для возможного столкновения с США. Вступать в прямой конфликт имеет смысл после того, как другие игроки "вымотают США и Запад".
Богатырев добавил, что сейчас Россия и Иран выступают в рамках одной коалиции. Иранское руководство прямо говорит, что Москва и Пекин сохраняют стратегическое партнерство и готовы поддерживать Тегеран, в том числе в военной сфере, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Богатырев: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, как топливный кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке ударит по Украине — в материале "Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАИранЕСЕвропаГлавные новостиглавноеВладимир Путинпереговорыкоалициявоенные коалицииЗападкоалициимеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
