Евгений Петров: игры со смертью литературно отца Остапа Бендера - 02.07.2025 Украина.ру
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Евгений Петров: игры со смертью литературно отца Остапа Бендера
Евгений Петров: игры со смертью литературно отца Остапа Бендера - 02.07.2025 Украина.ру
Евгений Петров: игры со смертью литературно отца Остапа Бендера
2 июля 1942 года из Краснодара в Москву летел военно-транспортный самолет "Дуглас", на борту которого в т.ч. находился редактор журнала "Огонек", соавтор Ильи Ильфа и "литературный отец" известного персонажа Остапа Бендера, Евгений Петров. На участке между Ростовым и Миллеровом "Дуглас" заметили немецкие истребители и стали преследовать…
2025-07-02T16:00
2025-07-02T16:02
история
история
история ссср
одесса
москва
огонек
писатель
русская литература
роман
милиция
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С именем писателя связано несколько мистификаций, вокруг которых до сих пор идут нешуточные споры. Точная дата рождения Евгения Петровича Катаева (Петров – это псевдоним) доподлинно неизвестна. В открытых источниках указаны и 1902, и 1903 год. В личном деле ученика 5-й гимназии Е.П. Катаева стоит дата 13 декабря 1902 года и отец – преподаватель епархиальных и юнкерских училищ Пётр Васильевич Катаев. Мама, пианистка Евгения Ивановна, умерла от плеврита, когда Жене не было и годика. Его и старшего брата Валентина воспитывала тётя по матери Елизавета Ивановна.Огромное влияние на формирование мировоззрения мальчиков оказал их отец – очень начитанный и принципиальный человек, преподаватель юнкерского и епархиального училищ города Одессы. После смерти жены, которую он очень любил, Пётр Васильевич никогда больше не женился.В доме Катаевых хранилась огромная библиотека. В семье было принято по вечерам читать вслух книги русских классиков и относиться к их творчеству с огромным уважением. Именно поэтому уже в 9 лет старший брат Жени, Валя, решил, что станет писателем, и в конце концов стал великим Валентином Катаевым. Неудивительно, что о таком своём будущем стал задумываться и Женя. Однако планы эти чуть не оказались сорванными.Первый раз младший Катаев решил совершить с двумя своими товарищами путешествие из Одессы в Очаков на старой рыбацкой шаланде. Когда они находились в море, разыгрался нешуточный шторм, и утлое судёнышко чуть не утонуло. Второй раз Женя надышался выделившимся в лаборатории гимназии сероводородом, и его насилу откачали.В 1917 году прогремели две подряд революции – Россия погрузилась в кровопролитную Гражданскую войну. В 1920 году братьев Катаевых арестовали – Валентина как офицера "белой" армии, а его брата – как родственника офицера. Возможно, именно тогда Евгений "сделал" себя на год моложе, рассчитывая на снисхождение, как к несовершеннолетнему. С тех пор во всех документах он указывал годом рождения 1903-й. Пока братья находились в тюрьме, от кровоизлияния в мозг ушёл из жизни их отец. Они очень переживали, что не смогли присутствовать на похоронах.Наконец, судьба сжалилась над Катаевыми – один из сотрудников ЧК, Яков Бельский, ходатайствовал за Валентина и его брата, поскольку был знаком с первым по одесским поэтическим вечерам, которые когда-то посещал (Валентин Петрович начинал как поэт).Женя какое-то время проработал в Южном отделении Российского телеграфного агентства, но затем стал сотрудником Одесского уголовного розыска, оперативником, расследовал десятки уголовных дел, участвовал в поимке банд Орлова, Шмальца и др.Однажды он задержал своего гимназического друга детства – Александра Козачинского. Тот тоже какое-то время работал милиционером, но затем переквалифицировался в главаря банды налётчиков, за что ему светила "вышка". Катаев поручился за друга, и расстрел Козачинскому заменили сроком, а в 1925 году вообще отпустили по амнистии. В результате в 1938 году он написал по этой истории приключенческую повесть "Зелёный фургон", где себя вывел под именем конокрада "Красавчика", а Петра Катаева – Володи Патрикеева.Уволился после трагического случая – гибели от рук бандитов его сослуживца, поэта Анатолия Фиолетова (Натана Шора).В 1923 году Евгений перебрался в Москву к брату, работал сначала надзирателем больничного отделения Бутырской тюрьмы. Затем начал карьеру журналиста: писал и рисовал карикатуры для юмористических журналов "Крокодил" и "Красный перец", а в последнем вскоре стал ещё и ответственным секретарём редакции. С 1924 года стал писать под псевдонимом Петров, который взял в честь отца (и чтобы не путали с уже знаменитым братом).На два года публицистическую деятельность пришлось прервать – служил в РККА. По возвращении в столицу в 1926 году Петров устроился на работу в газету "Гудок", где сдружился с Ильёй Ильфом. Летом 1927 года они совместно побывали в командировке в Крыму и на Кавказе, после чего решили, что начнут писать вместе – так родился творческий дуэт "Ильф и Петров". В том же году они написали своё самое известное произведение – роман "12 стульев" про обаятельного и остроумного "комбинатора", сына турецкого верноподданного Остапа Бендера. Его опубликовали в художественно-литературном журнале "30 дней", после чего он выдержал массу переизданий.Петров опубликовал в 1939 году воспоминания, согласно которым его старший брат предложил ему и Ильфу подготовить по предложенному им сюжету рукопись, по которой мэтр, играющий в Дюма-отца, мог бы затем "пройтись рукой мастера". Впоследствии Валентин Катаев подтвердил эту версию, дополнив подробностью, что он как раз во время написания "12-ти стульев" был на отдыхе в Крыму, и Ильф с Петровым "бомбили" его телеграммами с просьбами дать совет по тому или иному вопросу, а он только отвечал "Думайте сами". Прочитав по возвращении готовую первую часть романа, Катаев отказался вносить в него какие-либо правки и предрёк долгую жизнь. За поданную идею он только попросил посвятить роман ему и подарить с первого гонорара золотой портсигар, что и было выполнено.В 1928 году появилась совместная повесть Ильфа и Петрова "Светлая личность". Затем были написаны остросатирические циклы новелл "Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска" (1928-29) и "Тысяча и один день, или Новая Шахерезада" (1929).Как правило, сначала они обсуждали сюжет, Петров записывал тексты, а Ильф вносил правки и редактировал.Вскоре в "Гудке" сменилось начальство. Многие журналисты покинули его, в т.ч. Ильф и Петров. Почти сразу они включились в работу над новым сатирическим журналом "Чудак", главным редактором которого стал писатель Михаил Кольцов. В 1930 году, после того как в журнале опубликовали материалы с критической оценкой деятельности партийных организаций Ленинграда, его закрыли.Ильф и Петров начали писать продолжение приключений Остапа Бендера, и в 1931 год увидел свет их новый сатирический роман "Золотой телёнок". Впервые его опубликовал всё тот же журнал "30 дней".Друзья не обошли вниманием и кино. Они написали интертитры (фактически сценарий) для немой версии культовой советской комедии "Праздник святого Иоргена" (1930). В 1933 году по их сценарию на Московской кинофабрике "Союзфильм" сняли киноленту "Чёрный барак". Затем в 1936 году вышла искромётная кинокомедия "Однажды летом". В 1933 году Ильф и Петров написали также сценарий кинокомедии по заказу французской кинофирмы "Совар", но его так и не экранизировали. В 1935 году Ильф, Петров и Катаев написали пьесу "Под куполом цирка".Одновременно писатели продолжали работать журналистами, на этот раз в газете "Правда". Их отправляли в длительные поездки по различным зарубежным странам, из которых они "привозили" множество очерков и публикаций для газеты, и рассказов и фельетонов для книгоиздателей.В 1933 году писатели побывали во Франции, Италии, Австрии, Греции. Осенью 1935 года началось их путешествие по США. Писатели побывали в 25 штатах, преодолели 16 000 км. Результатом поездки стала книга "Одноэтажная Америка".В 1929 году Петров женился на 19-летней Валентине Леонтьевне Грюнзайд. Поначалу пара жила в коммунальной квартире, где на свет появился их первенец – Петр. В 1939 году родился второй сын – Илья. В 1930-х гг. Петровы обзавелись собственной квартирой в кооперативе "Вдохновение" в лаврушинском переулке. Более того, Евгений Петрович внес первоначальный взнос и за Ильфа, который также имел проблемы с жилплощадью и в итоге писатели стали ещё и соседями. Однако пожить рядом удалось недолго – 13 апреля 1937 года Илья Ильф скончался от туберкулёза, которым болел ещё с 20-х годов. На похоронах товарища Евгений Петрович горько произнёс: "Это – и мои похороны".Конечно, Петров продолжал писать, но без друга создать что-то столь же запомнившееся читателям или зрителям он не смог. В 1938 году его назначили на должность главного редактора журнала "Огонёк". После ареста его предшественника Михаила Кольцова, журнал переживал не лучшие времена. Петров приложил усилия к изменению дизайна, привлечению новых авторов, и вдохнул в журнал новую жизнь.31 января 1939 года "за выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы" его наградили орденом Ленина.Во время Зимней войны с Финляндией, когда Петров был на фронте, в дом, в котором он ночевал, угодил снаряд. С началом Великой Отечественной войны вместе с братом он стал работать корреспондентом "Совинформбюро" – во время одной из командировок попал под миномётный обстрел. В следующий раз едва уцелел, когда бежал от атакованной на дороге машины к спасительному кювету.В 1942 году Евгений Петрович настойчиво просил свое руководство отправить его в командировку в осаждённый Севастополь и после долгих обращений добился своего. Однако лето 1942 года стало для обороны города критическим. Петрова на эсминце "Ташкент" эвакуировали в Новороссийск. По пути корабль подвергся ударам немецкой авиации, получил повреждения, Евгений Петрович оказывал помощь раненым. Далее автомобиль, в котором Петров ехал из Новороссийска в Краснодар, попал в аварию, но писатель выжил – пока что ему невероятно везло.Уже в Краснодаре Петров сел на военно-транспортный "Дуглас". Было 2 июля. По версии корреспондента "Красной Звезды" Михаила Черных писатель вопреки инструкциям пошел в кабину пилотов и завел с ними разговор. Отвлекшись, пилоты вовремя не заметили холм, и так как самолет летел на высоте всего лишь 15-20 метров, врезались в препятствие. По версии же Валентина Катаева, на отрезке между Ростовым и Миллеровом пилоты заметили вражеские истребители и решили маневрировать, пошли на снижение. Во время маневров машина потерпела крушение, писатель получил тяжелые травмы и умер.С гибелью Петрова связана мистическая история. Ему приписывают хобби – якобы он коллекционировал конверты писем, которые рассылал сам же за рубеж на не существовавшие адреса вымышленным людям. Спустя какое-то время он получал их обратно, со штампами и марками других стран.В 1939 году Петров отправил одно из таких писем по вымышленному адресу "Новая Зеландия, Хайдбердвилл, Райтбич, 7, Мерилл Оджин Уэйзли". В тексте письма были выражены соболезнования по поводу смерти родственника адресата. Каково же было удивление писателя, когда он получил обратный ответ: "Дорогой Евгений! Спасибо за соболезнования. Нелепая смерть дяди Пита, выбила нас из колеи на полгода. Надеюсь, ты простишь за задержку письма. Мы с Ингрид часто вспоминаем те два дня, что ты был с нами. Глория совсем большая и осенью пойдет во 2-й класс. Она до сих пор хранит мишку, которого ты ей привез из России". В конверте была якобы и фотография, на которой Петров был запечатлен с неизвестным ему мужчиной и это при том, что писатель никогда не летал в Новую Зеландию, да и указанного им города не существует. На обратной стороне фото стояла дата – 9 октября 1938 года – именно в этом году писатель находился в больнице с пневмонией.Ещё одно письмо из Новой Зеландии пришло на домашний адрес писателя в июле 1942 году, в нем были следующие сроки: "Помнишь, Евгений, я испугался, когда ты стал купаться в озере. Вода была очень холодной. Но ты сказал, что тебе суждено разбиться в самолете, а не утонуть. Прошу тебя, будь аккуратнее – летай по возможности меньше".В открытых источниках указано, что впервые историю о таинственных письмах Петрова в одной из статей журнала "Огонек" рассказал читателям журналист Валерий Чумаков. В 2011 году американский актёр Кевин Спейси заявил о начале конкурса сценариев короткометражных фильмов Jameson First Shot. В нём победил российский сценарист и режиссёр Алексей Нужный со сценарием "Конверт" – экранной версией той самой истории с новозеландскими письмами. В результате Нужный снял по своему сценарию российско-американский короткий метр, в котором роль Петрова исполнил Кевин Спейси. Премьера состоялась 29 мая 2012 года. 6 лет спустя журналист Чумаков признался, что историю о новозеландских письмах Евгения Петрова он выдумал.Однако не была выдумкой жизнь писателя и его замечательное творчество, которое востребовано до сих пор и в книгах, и в их экранизациях. Ну а экранный образ Евгения Петрова, при всём уважении к Голливуду и лично Кевину Спейси, лучше всех, по мнению автора этой публикации, изобразил Дмитрий Харатьян в экранизации повести Александра Козачинского (того самого "Красавчика") "Зелёный фургон".
https://ukraina.ru/20220128/1033169132.html
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История, История, история СССР, Одесса, Москва, Огонек, писатель, русская литература, роман, милиция, журналист, журналистика

Евгений Петров: игры со смертью литературно отца Остапа Бендера

16:00 02.07.2025 (обновлено: 16:02 02.07.2025)
 
© commons.wikimedia.orgЕвгений Петров (Е.П. Катаев)
Евгений Петров (Е.П. Катаев) - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© commons.wikimedia.org
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Алексей Стаценко
публицист
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2 июля 1942 года из Краснодара в Москву летел военно-транспортный самолет "Дуглас", на борту которого в т.ч. находился редактор журнала "Огонек", соавтор Ильи Ильфа и "литературный отец" известного персонажа Остапа Бендера, Евгений Петров. На участке между Ростовым и Миллеровом "Дуглас" заметили немецкие истребители и стали преследовать…
С именем писателя связано несколько мистификаций, вокруг которых до сих пор идут нешуточные споры. Точная дата рождения Евгения Петровича Катаева (Петров – это псевдоним) доподлинно неизвестна. В открытых источниках указаны и 1902, и 1903 год. В личном деле ученика 5-й гимназии Е.П. Катаева стоит дата 13 декабря 1902 года и отец – преподаватель епархиальных и юнкерских училищ Пётр Васильевич Катаев. Мама, пианистка Евгения Ивановна, умерла от плеврита, когда Жене не было и годика. Его и старшего брата Валентина воспитывала тётя по матери Елизавета Ивановна.
Огромное влияние на формирование мировоззрения мальчиков оказал их отец – очень начитанный и принципиальный человек, преподаватель юнкерского и епархиального училищ города Одессы. После смерти жены, которую он очень любил, Пётр Васильевич никогда больше не женился.
В доме Катаевых хранилась огромная библиотека. В семье было принято по вечерам читать вслух книги русских классиков и относиться к их творчеству с огромным уважением. Именно поэтому уже в 9 лет старший брат Жени, Валя, решил, что станет писателем, и в конце концов стал великим Валентином Катаевым. Неудивительно, что о таком своём будущем стал задумываться и Женя. Однако планы эти чуть не оказались сорванными.
Первый раз младший Катаев решил совершить с двумя своими товарищами путешествие из Одессы в Очаков на старой рыбацкой шаланде. Когда они находились в море, разыгрался нешуточный шторм, и утлое судёнышко чуть не утонуло. Второй раз Женя надышался выделившимся в лаборатории гимназии сероводородом, и его насилу откачали.
В 1917 году прогремели две подряд революции – Россия погрузилась в кровопролитную Гражданскую войну. В 1920 году братьев Катаевых арестовали – Валентина как офицера "белой" армии, а его брата – как родственника офицера. Возможно, именно тогда Евгений "сделал" себя на год моложе, рассчитывая на снисхождение, как к несовершеннолетнему. С тех пор во всех документах он указывал годом рождения 1903-й. Пока братья находились в тюрьме, от кровоизлияния в мозг ушёл из жизни их отец. Они очень переживали, что не смогли присутствовать на похоронах.
Писатель Катаев - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января 2022, 01:20
«Дару Катаева ничего не вредило». Как белый офицер стал классиком советской литературы125 лет назад, 28 января 1897 года, в Одессе в семье учителя епархиального училища из вятского духовенства и полтавской дворянки родился Валентин Петрович Катаев. Да уж, не самое благостное начало биографии долгожителя советской литературы!
Наконец, судьба сжалилась над Катаевыми – один из сотрудников ЧК, Яков Бельский, ходатайствовал за Валентина и его брата, поскольку был знаком с первым по одесским поэтическим вечерам, которые когда-то посещал (Валентин Петрович начинал как поэт).
Женя какое-то время проработал в Южном отделении Российского телеграфного агентства, но затем стал сотрудником Одесского уголовного розыска, оперативником, расследовал десятки уголовных дел, участвовал в поимке банд Орлова, Шмальца и др.
Однажды он задержал своего гимназического друга детства – Александра Козачинского. Тот тоже какое-то время работал милиционером, но затем переквалифицировался в главаря банды налётчиков, за что ему светила "вышка". Катаев поручился за друга, и расстрел Козачинскому заменили сроком, а в 1925 году вообще отпустили по амнистии. В результате в 1938 году он написал по этой истории приключенческую повесть "Зелёный фургон", где себя вывел под именем конокрада "Красавчика", а Петра Катаева – Володи Патрикеева.
Уволился после трагического случая – гибели от рук бандитов его сослуживца, поэта Анатолия Фиолетова (Натана Шора).
В 1923 году Евгений перебрался в Москву к брату, работал сначала надзирателем больничного отделения Бутырской тюрьмы. Затем начал карьеру журналиста: писал и рисовал карикатуры для юмористических журналов "Крокодил" и "Красный перец", а в последнем вскоре стал ещё и ответственным секретарём редакции. С 1924 года стал писать под псевдонимом Петров, который взял в честь отца (и чтобы не путали с уже знаменитым братом).
Илья Ильф
15 октября 2019, 06:35
Как Иехиел-Лейб Файнзильберг стал Ильей Ильфом и создал Остапа Бендера15 октября 1897 года в Одессе родился Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг, которого мы знаем как Илью Ильфа. Так сложилось, что он действительно именно соавтор, поскольку представить себе этого писателя вне творческого дуэта «Ильф и Петров» невозможно. Все основные произведения Ильфа были написаны в соавторстве с Евгением Катаевым
На два года публицистическую деятельность пришлось прервать – служил в РККА. По возвращении в столицу в 1926 году Петров устроился на работу в газету "Гудок", где сдружился с Ильёй Ильфом. Летом 1927 года они совместно побывали в командировке в Крыму и на Кавказе, после чего решили, что начнут писать вместе – так родился творческий дуэт "Ильф и Петров". В том же году они написали своё самое известное произведение – роман "12 стульев" про обаятельного и остроумного "комбинатора", сына турецкого верноподданного Остапа Бендера. Его опубликовали в художественно-литературном журнале "30 дней", после чего он выдержал массу переизданий.
Петров опубликовал в 1939 году воспоминания, согласно которым его старший брат предложил ему и Ильфу подготовить по предложенному им сюжету рукопись, по которой мэтр, играющий в Дюма-отца, мог бы затем "пройтись рукой мастера". Впоследствии Валентин Катаев подтвердил эту версию, дополнив подробностью, что он как раз во время написания "12-ти стульев" был на отдыхе в Крыму, и Ильф с Петровым "бомбили" его телеграммами с просьбами дать совет по тому или иному вопросу, а он только отвечал "Думайте сами". Прочитав по возвращении готовую первую часть романа, Катаев отказался вносить в него какие-либо правки и предрёк долгую жизнь. За поданную идею он только попросил посвятить роман ему и подарить с первого гонорара золотой портсигар, что и было выполнено.
В 1928 году появилась совместная повесть Ильфа и Петрова "Светлая личность". Затем были написаны остросатирические циклы новелл "Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска" (1928-29) и "Тысяча и один день, или Новая Шахерезада" (1929).
Как правило, сначала они обсуждали сюжет, Петров записывал тексты, а Ильф вносил правки и редактировал.
Вскоре в "Гудке" сменилось начальство. Многие журналисты покинули его, в т.ч. Ильф и Петров. Почти сразу они включились в работу над новым сатирическим журналом "Чудак", главным редактором которого стал писатель Михаил Кольцов. В 1930 году, после того как в журнале опубликовали материалы с критической оценкой деятельности партийных организаций Ленинграда, его закрыли.
Осип Шор
5 января 2024, 13:34
Настоящий Бендер. Осип Шор стал главным жуликом русской литературы, но так и остался загадкойЛитературное предание гласит, что сюжет "Двенадцати стульев" подсказал Ильфу и Петрову сам великий и ужасный Катаев. Но и он придумал его не сам
Ильф и Петров начали писать продолжение приключений Остапа Бендера, и в 1931 год увидел свет их новый сатирический роман "Золотой телёнок". Впервые его опубликовал всё тот же журнал "30 дней".
Друзья не обошли вниманием и кино. Они написали интертитры (фактически сценарий) для немой версии культовой советской комедии "Праздник святого Иоргена" (1930). В 1933 году по их сценарию на Московской кинофабрике "Союзфильм" сняли киноленту "Чёрный барак". Затем в 1936 году вышла искромётная кинокомедия "Однажды летом". В 1933 году Ильф и Петров написали также сценарий кинокомедии по заказу французской кинофирмы "Совар", но его так и не экранизировали. В 1935 году Ильф, Петров и Катаев написали пьесу "Под куполом цирка".
Одновременно писатели продолжали работать журналистами, на этот раз в газете "Правда". Их отправляли в длительные поездки по различным зарубежным странам, из которых они "привозили" множество очерков и публикаций для газеты, и рассказов и фельетонов для книгоиздателей.
В 1933 году писатели побывали во Франции, Италии, Австрии, Греции. Осенью 1935 года началось их путешествие по США. Писатели побывали в 25 штатах, преодолели 16 000 км. Результатом поездки стала книга "Одноэтажная Америка".
В 1929 году Петров женился на 19-летней Валентине Леонтьевне Грюнзайд. Поначалу пара жила в коммунальной квартире, где на свет появился их первенец – Петр. В 1939 году родился второй сын – Илья. В 1930-х гг. Петровы обзавелись собственной квартирой в кооперативе "Вдохновение" в лаврушинском переулке. Более того, Евгений Петрович внес первоначальный взнос и за Ильфа, который также имел проблемы с жилплощадью и в итоге писатели стали ещё и соседями. Однако пожить рядом удалось недолго – 13 апреля 1937 года Илья Ильф скончался от туберкулёза, которым болел ещё с 20-х годов. На похоронах товарища Евгений Петрович горько произнёс: "Это – и мои похороны".
- РИА Новости, 1920, 18.02.2024
18 февраля 2024, 07:03"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": дом Драмлита Сцена с разгромом квартиры критика Латунского в романе "Мастер и Маргарита" является аппендиксом основного повествования – она никуда не ведёт и скорее призвана осветить противоречивость ведьминской натуры Маргариты: с одной стороны, "тёмная и гнусная уголовщина", с другой – приласкала испуганного мальчика. Потом это проявится в казусе с Фридо
Конечно, Петров продолжал писать, но без друга создать что-то столь же запомнившееся читателям или зрителям он не смог. В 1938 году его назначили на должность главного редактора журнала "Огонёк". После ареста его предшественника Михаила Кольцова, журнал переживал не лучшие времена. Петров приложил усилия к изменению дизайна, привлечению новых авторов, и вдохнул в журнал новую жизнь.
31 января 1939 года "за выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы" его наградили орденом Ленина.
Во время Зимней войны с Финляндией, когда Петров был на фронте, в дом, в котором он ночевал, угодил снаряд. С началом Великой Отечественной войны вместе с братом он стал работать корреспондентом "Совинформбюро" – во время одной из командировок попал под миномётный обстрел. В следующий раз едва уцелел, когда бежал от атакованной на дороге машины к спасительному кювету.
В 1942 году Евгений Петрович настойчиво просил свое руководство отправить его в командировку в осаждённый Севастополь и после долгих обращений добился своего. Однако лето 1942 года стало для обороны города критическим. Петрова на эсминце "Ташкент" эвакуировали в Новороссийск. По пути корабль подвергся ударам немецкой авиации, получил повреждения, Евгений Петрович оказывал помощь раненым. Далее автомобиль, в котором Петров ехал из Новороссийска в Краснодар, попал в аварию, но писатель выжил – пока что ему невероятно везло.
Уже в Краснодаре Петров сел на военно-транспортный "Дуглас". Было 2 июля. По версии корреспондента "Красной Звезды" Михаила Черных писатель вопреки инструкциям пошел в кабину пилотов и завел с ними разговор. Отвлекшись, пилоты вовремя не заметили холм, и так как самолет летел на высоте всего лишь 15-20 метров, врезались в препятствие. По версии же Валентина Катаева, на отрезке между Ростовым и Миллеровом пилоты заметили вражеские истребители и решили маневрировать, пошли на снижение. Во время маневров машина потерпела крушение, писатель получил тяжелые травмы и умер.
Зелёный фургон. Кадр из фильма
28 декабря 2024, 16:00История
Фильм "Зеленый фургон": шедевр, так и не снятый Высоцким28 декабря 1983 на советские телеэкраны вышел фильм, который, если бы он попал в прокат, наверняка сделал бы огромную кассу. Но так сложилась судьба, что была снята только его телевизионная версия, однако она вошла в золотой фонд советского кино и до сих пор по целому ряду причин пользуется немалой популярностью
С гибелью Петрова связана мистическая история. Ему приписывают хобби – якобы он коллекционировал конверты писем, которые рассылал сам же за рубеж на не существовавшие адреса вымышленным людям. Спустя какое-то время он получал их обратно, со штампами и марками других стран.
В 1939 году Петров отправил одно из таких писем по вымышленному адресу "Новая Зеландия, Хайдбердвилл, Райтбич, 7, Мерилл Оджин Уэйзли". В тексте письма были выражены соболезнования по поводу смерти родственника адресата. Каково же было удивление писателя, когда он получил обратный ответ: "Дорогой Евгений! Спасибо за соболезнования. Нелепая смерть дяди Пита, выбила нас из колеи на полгода. Надеюсь, ты простишь за задержку письма. Мы с Ингрид часто вспоминаем те два дня, что ты был с нами. Глория совсем большая и осенью пойдет во 2-й класс. Она до сих пор хранит мишку, которого ты ей привез из России". В конверте была якобы и фотография, на которой Петров был запечатлен с неизвестным ему мужчиной и это при том, что писатель никогда не летал в Новую Зеландию, да и указанного им города не существует. На обратной стороне фото стояла дата – 9 октября 1938 года – именно в этом году писатель находился в больнице с пневмонией.
Ещё одно письмо из Новой Зеландии пришло на домашний адрес писателя в июле 1942 году, в нем были следующие сроки: "Помнишь, Евгений, я испугался, когда ты стал купаться в озере. Вода была очень холодной. Но ты сказал, что тебе суждено разбиться в самолете, а не утонуть. Прошу тебя, будь аккуратнее – летай по возможности меньше".
В открытых источниках указано, что впервые историю о таинственных письмах Петрова в одной из статей журнала "Огонек" рассказал читателям журналист Валерий Чумаков. В 2011 году американский актёр Кевин Спейси заявил о начале конкурса сценариев короткометражных фильмов Jameson First Shot. В нём победил российский сценарист и режиссёр Алексей Нужный со сценарием "Конверт" – экранной версией той самой истории с новозеландскими письмами. В результате Нужный снял по своему сценарию российско-американский короткий метр, в котором роль Петрова исполнил Кевин Спейси. Премьера состоялась 29 мая 2012 года. 6 лет спустя журналист Чумаков признался, что историю о новозеландских письмах Евгения Петрова он выдумал.
Однако не была выдумкой жизнь писателя и его замечательное творчество, которое востребовано до сих пор и в книгах, и в их экранизациях. Ну а экранный образ Евгения Петрова, при всём уважении к Голливуду и лично Кевину Спейси, лучше всех, по мнению автора этой публикации, изобразил Дмитрий Харатьян в экранизации повести Александра Козачинского (того самого "Красавчика") "Зелёный фургон".
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