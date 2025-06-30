https://ukraina.ru/20250630/ukraina-za-nedelyu-u-zelenskogo-trudnosti-a-u-neonatsistov---voyna-za-azovskoe-nasledstvo-1064432874.html

Украина за неделю. У Зеленского трудности, а у неонацистов - война за "азовское" наследство

Украина за неделю. У Зеленского трудности, а у неонацистов - война за "азовское" наследство - 30.06.2025 Украина.ру

Украина за неделю. У Зеленского трудности, а у неонацистов - война за "азовское" наследство

Владимир Зеленский съездил на саммит НАТО и даже встретился с Дональдом Трампом, но желаемого эффекта не получил. В это же время на Украине зреет несколько потенциальных кризисов: коррупционный скандал с вице-премьером Андреем Чернышовым и разборки в лагере националистов

2025-06-30T04:00

2025-06-30T04:00

2025-06-30T04:00

эксклюзив

украина

владимир зеленский

андрей ермак

сбу

"азов"

набу

дональд трамп

андрей билецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058328067_32:183:995:725_1920x0_80_0_0_b3992d9753197358b26e7804e52d787c.jpg

Проходной вояж Зеленского в ГаагуНа минувшей неделе в Нидерландах состоялась очередной саммит НАТО, на который киевский режим возлагал определенные, пусть и довольно скромные надежды. Задача-минимум была выполнена: Владимир Зеленский удостоился приглашения (пусть и на второстепенные мероприятия), а также провел 25 июня встречу с Дональдом Трампом, которая длилась чуть менее часа."Мы обсудим очевидное. Обсудим его трудности. У него есть небольшие трудности. Зеленский — он хороший парень", - анонсировал встречу американский лидер.Согласно главе Офиса президента (ОП) Украины Андрею Ермаку, переговоры с президентом Соединенных Штатов прошли хорошо, Трамп интересовался возможностями украинской военной промышленности по производству оружия."Он задавал много вопросов и было видно, что ему это очень интересно", - прокомментировал Ермак.По словам Зеленского, они "говорили о том, как добиться прекращения огня и настоящего мира".Тем не менее, в сухом остатке похвастать киевскому режиму особо нечем. Украинский конфликт находился на периферии внимания участников нынешнего саммита. В итоговом коммюнике ничего не говорится о перспективе вступления Украины в Североатлантический альянс. Более того, сам текст этого коммюнике был рекордно коротким и состоял всего лишь из 5 пунктов на 427 слов, в то время, как год назад на саммите в Вашингтоне был обнародован текст с 38 параграфами на 5 тыс. знаков.Эксперты объяснят это иными целями, которое преследовал нынешний саммит, а именно желание США проверить своих союзников на предмет их готовности увеличить расходы на оборону."Саммит для Украины я бы назвал проходным, потому что мероприятие было собрано не для нее, а для того чтобы подтвердить евроатлантическое единство, сохранить в нем присутствие США и дать Трампу насладиться триумфом победы над Тегераном в ирано-израильском конфликте", - рассказал в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Киев вместе с западными странами преследовал только одну цель — чтобы израильско-иранская повестка не дала Трампу потерять интерес к финансированию и поддержке Украины, добавил он. То есть Киев всеми силами пытался остаться в политической международной повестке.Фейковые покушения и странные киллерыПока Зеленский готовился к поездке в Нидерланды, глава СБУ Василий Малюк* выступил с заявлениями, касательно очередных "покушений", которые были предотвращены украинскими спецслужбами.Нагнетание истерии вокруг первых лиц страны, которые будто бы буквально ходят под пулями и ежесекундно могут стать жертвами "российских агентов" - излюбленный пропагандистский маневр киевского режима. В Офисе Зеленского, например, ранее заявляли о десятках покушений на него, которые якобы были пресечены бдительными спецслужбами.На этот раз в медиапространство вбросили прошлогоднюю историю, когда некий поляк якобы планировал ликвидировать Зеленского посредством FPV-дрона на аэродроме Жешува. По версии Малюка, задержанный - польский пенсионер, которого завербовала РФ.На этом поток разоблачений от главы Службы безопасности Украины не закончился. Кроме Зеленского, от смерти будто бы также был спасен журналист Дмитрий Гордон*. Сам Гордон уже рассказывал ранее, что не показывает носа на улицу без сопровождающих из СБУ, так как на него объявлена чуть ли не целая охота "элитными эфэсбэшными киллерами". Теперь эти мягко говоря сомнительные байки подтвердил сам Малюк.Выглядит это все с его слов так: еще до начала СВО на Украину Россией под видом политэмигранта был заслан 36-летний уроженец Северного Кавказа с заданием убить Гордона. Он сколотил в Киеве группу кавказцев, которые из замаскированных под такси автомобилей следили за журналистом.Помимо Гордона, рассказал Малюк, жертвой покушения едва не стал брат главы Офиса президента Денис Ермак, который сейчас служит снайпером в так называемом Иностранном легионе. Для этого Москвой якобы был завербован инженер из Харькова, который должен был взорвать высокопоставленного родственника. Цель - повлиять на ход переговоров между Россией и Украиной в Турции.Исходя из сообщения СБУ, конкретным исполнителем убийства должен был стать 14-летний подросток, которого задержали.В эти же дни стало известно об аресте в Прилуках под Киевом 19-летнего молодого человека, который якобы был завербован Россией и пытался подорвать украинского военного с помощью заминированного скутера."Нюанс только в том, что этот парень уже сидел в 2022 году как наводчик ракет. Причем, согласно обвинению, он координировал действия российской артиллерии по телефону (прикиньте, по телефону говорил — 200 м влево, 200 м вправо). Есть еще один нюанс — он почти немой, заикается так, что еле говорит. Что он там наводил по телефону, трудно сказать. Не знаю, как он вышел, но вот теперь снова с еще более нелепым обвинением. Точно ли его "координировала" Россия — вопрос риторический", - прокомментировал эту новость у себя в телеграм-канале обозреватель Украина.ру Павел Волков.Подковерная борьба в высших эшелонахПо мнению блогера Анатолия Шария, поток наскоро состряпанных сорванных "покушений" был двинут в массы с целью отвлечь внимание от скандала с вице-премьером украинского правительства Алексеем Чернышовым."Навел резкость, мне объяснили - вот этими конченными вбросами по поводу покушений на Зеленского, одновременно брата Ермака, на никому не нужного Гордона и на Стерненко, они перебивают министра Чернышова. Перебивают жуткий скандал в ближайшем окружении Зеленского", - считает Шарий.Чернышов большую часть сознательной жизни провел в бизнесе, занимался недвижимостью и инвестициями. Резкий поворот в его карьере начался вскоре после прихода к власти Зеленского и его команды. Сначала он попробовал себя в роли главы администрации Киевской области, после стал министром развития общин и территорий, а затем до 2024 года являлся председателем правления "Нафтогаза".С конца прошлого года Чернышов получил должность вице-премьера, совмещая это с должностью министра национального единства. По мнению ряда экспертов, Чернышов - креатура Ермака и один из претендентов на то, чтобы в будущем возглавить Кабмин.Некоторое время назад ему было предъявлено подозрение в коррупции со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Этот эпизод касается его работы в должности министра развития территорий. По версии следствия, Чернышов сделал так, чтобы участок земли в столице перешел под застройку определенной фирме. По условиям соглашения, застройщик должен был за это передать в пользу государства часть жилого фонда, однако землю оценили в 5 раз дешевле, поэтому государство недополучило квартир на миллиард гривен.Чернышов за такое содействие приобрел себе у застройщика квартиры со скидкой в 14 млн гривен, на часть из них наложен арест.На момент вручения подозрения вице-премьер находился за границей, пошли слухи, что возвращаться на родину он не намерен. Через какое-то время он все же вернулся на Украину. Антикоррупционная прокуратура потребовала установить ему в качестве меры пресечения залог в 120 млн гривен, а также отстранить его временно от должности в правительстве. Суд удовлетворил первое ходатайство, однако отстранять вице-премьера от работы не стал.Дело против Чернышова связывают с активизацией близких к Демпартии США украинских структур - НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры, созданных под давлением Запада после Евромайдана. С приходом в Белый дом Дональда Трампа их позиции ослабли, однако свое влияние они сохраняют.Еще одним тревожным звонком для ОП, помимо атаки на Чернышова, местные СМИ называют вероятное назначение в Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цывинского, который сейчас возглавляет подразделение детективов в одном из управлений НАБУ.Начальник БЭБ назначается указом Кабинета министров по рекомендации конкурсной комиссии, в которой решающий голос имеют иностранцы. Именно они обеспечили победу в конкурсе Цывинского. Разного рода активисты и лоббисты интересов Демпартии на Украине обвиняли власти в том, что они пытаются не допустить назначение Цывинского, с целью чего в СБУ в характеристике на него написали, что его отец живет в РФ. Теперь его кандидатуру должны рассмотреть в правительстве в ближайшие дни.Тем не менее, Андрей Ермак, которого называют главным оппонентом местных западных "грантоедов" в борьбе за власть, пытается укрепить свои аппаратные позиции. Так, на прошлой неделе активизировались слухи о скором уходе с должности премьера Дениса Шмыгаля и прихода на его место нынешнего первого вице-премьера Юлии Свириденко, близкой к Офису президента.Претворить этот план в жизнь пока мешает законодательство: во время военного положения страна не может оставаться без правительства, а отставка или увольнение премьера автоматически означает уход всего Кабмина, после чего все министры получают приставу и.о. По информации депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, в ближайшие несколько недель соответствующие законодательные препоны будут убраны, после чего Шмыгаль покинет свою должность.Жабогадюкинг по-азовскиПока украинские политические кланы делят должности и плетут интриги, аналогичными делами заняты националисты, отличие лишь в методах.На минувшей неделе громким скандалом окончилась история с избиением неонациста Андрея Кориневича (Корень), который в звании майора служит в бригаде «Азов»**. Нападение на него произошло 13 июня в Ивано-Франковске, военнослужащего избили телескопическими дубинками.Как рассказал сам Кориневич, полиция установила, что участниками нападения были военный Семен Клок (позывной Малыш), Василий Бондаренко (Вися), Сергей Цыганчук (Сова), а из машины за всем этим наблюдал четвертый - Максим Белогуб из 3-й штурмовой бригады.Здесь необходимо в двух словах описать генезис так называемого азовского движения, результатом которого в конечном итоге и стал данный конфликт.Основателем полка "Азов", того самого, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, является Андрей Билецкий*. После начала российской военной спецоперации "Азов" фактически раскололся на две части - одноименную бригаду, которая во главе с Денисом Прокопенко (Редис) сидела в обороне в Мариуполе, и 3-ю штурмовую бригаду, лидером которой является Билецкий. Эти структуры конкурируют друг с другом и борются за раскрученный бренд, под который можно получить финансирование.Кстати, о финансировании. В украинских околополитических кругах считается, что как Прокопенко, так и Билецкий получают деньги из одного кармана, а именно от олигарха Рината Ахметова, обе структуры контролируются Офисом президента и рассматриваются властями как будущие политические проекты-спойлеры, этакие ручные националисты, которые зайдут в парламент и будут там подыгрывать правящему режиму.Билецкий не скрывает своих амбиций, он заметно активизировался в последнее время в медийном поле и, как показала история с Кориневичем, готов к противоборству с конкурентами на правом фланге, в том числе силовыми методами.По словам избитого националиста, напавший на него Клок ранее привлекался к ответственности за кражу, фигурировал в уголовных делах об избиениях и нанесении тяжких телесных повреждений. В прошлом году он вступил в конфликт с офицером Нацгвардии на бытовой почве и ранил его из огнестрельного оружия, однако серьезных последствий этот эпизод для него не имел.С Бондаренко Кориневич служил в "Азове". Это еще один уголовник со стажем, на его счету судимость за нападение на инкассаторов, он также находился в международном розыске по подозрению в убийстве. Утверждается, что помог ему Билецкий, который взял его на поруки и пристроил в своей 3-й штурмовой бригаде."Я хорошо знаю Андрея Билецкого. И понимаю, что без его согласия или даже прямого указания такие вещи не происходят", - заявил избитый.К происходящей внутривидовой борьбе в стане украинских неонацистов как нельзя лучше применима крылатая фраза "чума на оба ваших дома". Любые междоусобицы в украинской армии или, как говорят на Украине, политикуме, приближают сваливание этого государства в штопор, из которого оно уже не выйдет.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20250626/snyal-futbolku-i-byl-painkoy-dmitriy-krasnov-o-zelenskom-i-ego-razgovore-s-trampom-na-sammite-nato--1064337813.html

https://ukraina.ru/20250622/siyayuschee-suschestvo-kotoroe-utopit-kievskuyu-verkhushku-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-begstvo-chernyshova-1064060687.html

https://ukraina.ru/20250627/1064380127.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, владимир зеленский, андрей ермак, сбу, "азов", набу, дональд трамп, андрей билецкий