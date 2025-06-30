https://ukraina.ru/20250630/signal-sosedyam-rossii--otsech-rf-ot-morya-glavnoe-na-utro-30-iyunya-1064454300.html

"Сигнал соседям России" — отсечь РФ от моря. Главное на утро 30 июня

"Сигнал соседям России" — отсечь РФ от моря. Главное на утро 30 июня - 30.06.2025 Украина.ру

"Сигнал соседям России" — отсечь РФ от моря. Главное на утро 30 июня

Владимир Зеленский прокомментировал выход Украины из Оттавской конвенции

2025-06-30T10:17

2025-06-30T10:17

2025-06-30T10:17

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В вечернем обращении 30 июня Владимир Зеленский заявил, что выход Украины из Оттавской конвенции является "сигналом" граничащим с Россией партнёрам Киева."Делаем этот политический шаг и даем таким образом сигнал всем нашим партнерам, на чем сосредоточиться. Это касается всех стран, которые находятся по периметру российских границ. Именно противопехотные мины являются инструментом, который очень часто не имеет альтернативы для обороны", — заявил Зеленский.За несколько часов до этого Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции – международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин.В МИД Украины прокомментировали выход страны из Оттавской конвенции. Там заявили, что после начала СВО Украина "оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает её право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН".Также в украинском министерстве иностранных дел сослались на решение прибалтийских государств, а также Польши и Финляндии."Поэтому, учитывая безусловный приоритет обороны нашего государства <...> Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции. Убеждены, что этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз, ведь речь идёт о выживании и сохранении Украины", — заявили в МИД Украины.Там же сообщили о том, что до этого момента Украина якобы придерживалась положений конвенции. И это несмотря на то, что Украина регулярно применяла противопехотные мины против мирного населения Донбасса.Так, в июле 2023 года Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что за один лишь год Украина сбросила 8 тыс. противопехотных мин "Лепесток" на территорию ДНР."С 28 июля 2022 года украинские преступники выпустили по жилым кварталам в ДНР не менее 25 ракет кассетного типа 9М27К. В каждой ракете 12 кассет 9Н223, начиненных 320 запрещенными Оттавской конвенцией 1997 года противопехотными минами ПМФ-1 "Лепесток". То есть враг буквально под ноги мирным жителям высыпал 8 тысяч труднозаметных мин на территории шести районов Донецка, Ясиноватского района, Горловки, двух районов Макеевки и Волновахского района", — указывалось в сообщении Представительства ДНР в СЦКК.Примечательно, что за 4 дня до того, как Зеленский подписал указ о выходе Украины из конвенции — 25 июня — Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин."За принятие закона о выходе из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов, против — 15, трое воздержались", — сообщила канцелярия парламента.Рассмотрение этого законопроекта инициировало польское правительство. Представляя его, глава министерства нацобороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что выход из Оттавской конвенции "имеет решающее значение для безопасности в регионе"."Польша не может быть связана чем-либо, что препятствует защите нашей Родины", — заявил он.До этого, 19 июня, из Оттавской конвенции вышла Финляндия, парламент которой одобрил соответствующее решение.А 27 июня Литва, Латвия и Эстония уведомили государства-члены ООН о выходе из конвенции.Выход Украины из Оттавской конвенции прокомментировали украинские политики."Интересно наблюдать, как некоторые, узнав, что на днях будет подписан выход из Оттавской конвенции, подняли волну возмущения, что именно сейчас и давно надо выходить. Напоминает ситуацию, когда президент принял решение уволить генерала Содоля, а Кротевич, которому слили это с ОП, подал на Содоля в суд и стал требовать его увольнения. Зеленский тогда едва не передумал выгонять Содоля, заподозрив политическое основание, — в кулуарах разыгралась настоящая драма. Благо, сегодняшний указ тоже не сорвали", — заявила нардеп Марьяна Безуглая.Она также заявила, что выходу Украины из конвенции предшествовала многомесячная работа. Да и сам выход был скоординирован с прибалтийскими и другими государствами."По документу многомесячная работа десятков людей, прежде всего дипломатов, включая и работу со странами, которые заявили именно сейчас о выходе. Вы ведь понимаете, что это не отдельные события?" — подытожила Безуглая.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв комментируя выход прибалтийских государств из конвенции отметил, что за этим может стоять Великобритания. Он назвал несколько причин выхода граничащих стран из конвенции по запрету противопехотных мин."Во-первых, это оборонные бюджеты. Ключевые производители противопехотных мин — страны, никогда не подписывавшие конвенцию: США, Россия, Китай, Индия и Пакистан. Однако выход из конвенции открывает рынок для европейских оборонных корпораций, которые давно разрабатывают аналоги противопехотных мин, маскируя их под "интеллектуальные" системы. Среди потенциальных бенефициаров может, например, оказаться немецкий завод Rheinmetall, Германия, который производит минные системы DM-31 и или британский BAE Systems, который разрабатывает мины с дистанционным управлением. Причем, например, Польша только к 2016 году уничтожила 1 млн мин, а теперь будет их возвращать, и объемы закупок могут исчисляться сотнями миллионов долларов", — отметил Царёв.По его словам, сами мины — лишь часть прибыли: их установка, обслуживание и обучение персонала создадут многолетний финансовый поток для ВПК."Как иронично заметил один из аналитиков: "Минные поля не остановят танки, но точно остановят критику недостаточного финансирования армии"", — указал эксперт.Царёв обратил внимание и на политический подтекст."Во-вторых, есть политический подтекст: выход из конвенции подается как "вынужденная мера" из-за "агрессии России", но ни одно официальное заявление Москвы не содержало планов атаки на Прибалтику. Более того, развёртывание мин вдоль границ НАТО — это превентивная эскалация, которая лишь увеличит напряженность", — заявил эксперт.Он также заявил, что власти стран Прибалтики, чьи оборонные бюджеты выросли на 30–40% за последние два года, используют риторику "российской угрозы" для оправдания милитаризации: создают искусственную проблему, чтобы получить финансирование под ее "решение"."А самая веская, на мой взгляд, причина происходящего — план Великобритании по отсечению России от Европы "от моря до моря" — от Балтики до Чёрного моря. Британия последовательно реализует свой замысел: уже заявлено о намерении усилить взаимодействие со странами, граничащими с Россией, и увеличить военные расходы до 3% ВВП, часть которых пойдет на поддержку "оборонных инициатив" в Восточной Европе. В итоге создается "новый железный занавес", и размещение мин станет элементом стратегии физического отгораживания России от Европы, что соответствует интересам британской политики "сдерживания"", — указал Царёв.Он также заявил, что страны Балтии и их союзники, "следуя курсу Лондона, реализуют проект "от моря до моря", но действуют в ущерб своим же гражданам: по данным ООН, 80% жертв противопехотных мин — мирные жители, включая детей".Царёв также отметил, что выход из конвенции не только нарушает международные нормы, но и ставит под угрозу жизни тысяч людей в приграничных районах. Он подчеркнул, что из-за решений политиков часто страдают простые люди.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. У Зеленского трудности, а у неонацистов — война за "азовское" наследство".

https://ukraina.ru/20250629/zakazom-terakta-byla-gosstruktura-ukrainy-vykhod-iz-ottavskoy-konventsii-itogi-29-iyunya-1064438239.html

https://ukraina.ru/20250629/udar-po-obektam-vpk-i-poterya-f-16-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-29-iyunya-1064426064.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, донецкая народная республика, марьяна безуглая, олег царев, владимир зеленский, оон, сцкк