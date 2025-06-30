https://ukraina.ru/20250630/ostatki-vsu-v-panike-otstupili-voennyy-ekspert-opisal-krakh-ukrainskoy-ataki-na-bessalovku-1064442283.html

"Остатки ВСУ в панике отступили": военный эксперт описал крах украинской атаки на Бессаловку

"Остатки ВСУ в панике отступили": военный эксперт описал крах украинской атаки на Бессаловку - 30.06.2025 Украина.ру

"Остатки ВСУ в панике отступили": военный эксперт описал крах украинской атаки на Бессаловку

Попытки ВСУ прорваться на территорию России в Курской области завершились полным провалом — штурмовые группы были уничтожены или обращены в бегство. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-06-30T06:00

2025-06-30T06:00

2025-06-30T06:00

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На Тёткинском направлении группировка 24-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ была полностью разгромлена огнем российской артиллерии в районе Рыжевки. "Противник понес значительные потери и не смог продвинуться ни на метр", — констатировал эксперт.Аналогичная ситуация сложилась у Бессаловки, где подразделения 158-й ОМБр ВСУ попытались прорваться через лесные массивы. "После интенсивного огневого контакта большая часть нападавших была уничтожена, а остатки в панике отступили", — добавил Алехин.После этих неудач украинские формирования снизили активность, переключившись на доукомплектование подразделений. "Мобилизованные, которых сейчас бросают в бой, зачастую не имеют должной подготовки — отсюда и такие результаты", — пояснил он.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронтах СВО — в статье Дмитрия Ковалевича "Паника от беспилотников и обвал на южнодонецком направлении. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20250627/pyzhilsya-zelenskiy-zrya-i-unizheniya-ego-byli-naprasny-ukrainskie-eksperty-nedootsenili-zhertvy-diktatora-1064312918.html

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