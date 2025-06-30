"Остатки ВСУ в панике отступили": военный эксперт описал крах украинской атаки на Бессаловку
© freedome.org.ua
© freedome.org.ua
Попытки ВСУ прорваться на территорию России в Курской области завершились полным провалом — штурмовые группы были уничтожены или обращены в бегство. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Тёткинском направлении группировка 24-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ была полностью разгромлена огнем российской артиллерии в районе Рыжевки. "Противник понес значительные потери и не смог продвинуться ни на метр", — констатировал эксперт.
Аналогичная ситуация сложилась у Бессаловки, где подразделения 158-й ОМБр ВСУ попытались прорваться через лесные массивы. "После интенсивного огневого контакта большая часть нападавших была уничтожена, а остатки в панике отступили", — добавил Алехин.
После этих неудач украинские формирования снизили активность, переключившись на доукомплектование подразделений. "Мобилизованные, которых сейчас бросают в бой, зачастую не имеют должной подготовки — отсюда и такие результаты", — пояснил он.
"Украинская армия теряет резервы, а новые бойцы не могут компенсировать потери. Это приводит к закономерному ослаблению их оборонительного потенциала", — резюмирует автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
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