"Остатки ВСУ в панике отступили": военный эксперт описал крах украинской атаки на Бессаловку - 30.06.2025 Украина.ру
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"Остатки ВСУ в панике отступили": военный эксперт описал крах украинской атаки на Бессаловку
"Остатки ВСУ в панике отступили": военный эксперт описал крах украинской атаки на Бессаловку - 30.06.2025 Украина.ру
"Остатки ВСУ в панике отступили": военный эксперт описал крах украинской атаки на Бессаловку
Попытки ВСУ прорваться на территорию России в Курской области завершились полным провалом — штурмовые группы были уничтожены или обращены в бегство. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-06-30T06:00
2025-06-30T06:00
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На Тёткинском направлении группировка 24-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ была полностью разгромлена огнем российской артиллерии в районе Рыжевки. "Противник понес значительные потери и не смог продвинуться ни на метр", — констатировал эксперт.Аналогичная ситуация сложилась у Бессаловки, где подразделения 158-й ОМБр ВСУ попытались прорваться через лесные массивы. "После интенсивного огневого контакта большая часть нападавших была уничтожена, а остатки в панике отступили", — добавил Алехин.После этих неудач украинские формирования снизили активность, переключившись на доукомплектование подразделений. "Мобилизованные, которых сейчас бросают в бой, зачастую не имеют должной подготовки — отсюда и такие результаты", — пояснил он.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронтах СВО — в статье Дмитрия Ковалевича "Паника от беспилотников и обвал на южнодонецком направлении. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20250627/pyzhilsya-zelenskiy-zrya-i-unizheniya-ego-byli-naprasny-ukrainskie-eksperty-nedootsenili-zhertvy-diktatora-1064312918.html
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новости, россия, геннадий алехин, украина, курская область, всу, наступление, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, потери всу, крах всу
Новости, Россия, Геннадий Алехин, Украина, Курская область, ВСУ, наступление, наступление ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, потери ВСУ, крах ВСУ

"Остатки ВСУ в панике отступили": военный эксперт описал крах украинской атаки на Бессаловку

06:00 30.06.2025
 
© freedome.org.ua
© freedome.org.ua
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Попытки ВСУ прорваться на территорию России в Курской области завершились полным провалом — штурмовые группы были уничтожены или обращены в бегство. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Тёткинском направлении группировка 24-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ была полностью разгромлена огнем российской артиллерии в районе Рыжевки. "Противник понес значительные потери и не смог продвинуться ни на метр", — констатировал эксперт.
Аналогичная ситуация сложилась у Бессаловки, где подразделения 158-й ОМБр ВСУ попытались прорваться через лесные массивы. "После интенсивного огневого контакта большая часть нападавших была уничтожена, а остатки в панике отступили", — добавил Алехин.
После этих неудач украинские формирования снизили активность, переключившись на доукомплектование подразделений. "Мобилизованные, которых сейчас бросают в бой, зачастую не имеют должной подготовки — отсюда и такие результаты", — пояснил он.

"Украинская армия теряет резервы, а новые бойцы не могут компенсировать потери. Это приводит к закономерному ослаблению их оборонительного потенциала", — резюмирует автор.

Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронтах СВО в статье Дмитрия Ковалевича "Паника от беспилотников и обвал на южнодонецком направлении. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
- РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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Заголовок открываемого материала
06:00"Остатки ВСУ в панике отступили": военный эксперт описал крах украинской атаки на Бессаловку
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