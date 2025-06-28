https://ukraina.ru/20250628/panika-ot-bespilotnikov-i-obval-na-yuzhnodonetskom-napravlenii-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-1064366283.html

Паника от беспилотников и обвал на южнодонецком направлении. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Паника от беспилотников и обвал на южнодонецком направлении. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 28.06.2025 Украина.ру

Паника от беспилотников и обвал на южнодонецком направлении. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские военные и блогеры на текущей неделе обсуждали изменения характера войны и возможности Киева тягаться с Москвой в производстве и использовании дронов, ставших основным оружием конфликта. СМИ Украины и Запада давно кричат, что Россия кратно нарастила производство беспилотников.

2025-06-28T10:11

2025-06-28T10:11

2025-06-28T10:26

эксклюзив

владимир зеленский

украина

запад

сумы

юрий бутусов

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

нато

нацгвардия

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Медийная украинская волонтер Мария Берлинская на этой неделе запугивала украинцев, утверждая, что скоро тысячи ударных российских дронов будут круглосуточно охотиться за людьми во всех городах Украины, включая Львов и Черновцы. Она призывает власти готовиться к этому, но полагает, что вряд ли кто-то сильно готовится.Скандальная нардеп Марьяна Безуглая пишет, что РФ будет выбирать разные города и увеличивать интенсивность ударов. Использовать при этом будут рои дронов с видеонаблюдением и искусственным интеллектом, которые очень трудно сбить из-за их количества, координации, отсутствия ракет от союзников, а также из-за технологического отставания в силу ограниченности ресурса."Наши города фактически беззащитны. Но даже если бы они были обставлены батареями Patriot со всех сторон, это уже не защищает от новых тактик применения дроновых атак и развития координации дронов с помощью искусственного интеллекта", - констатирует Безуглая.Зеленский на этой неделе анонсировал на саммите НАТО производство 8 миллионов дронов. Украинским пользователям это напомнило его обещание высадить миллиард деревьев. Для производства 8 миллионов дронов Зеленскому нужна "самая малость" - финансирование Запада. Кроме того, нужны производственные мощности где-нибудь заграницей, поскольку по украинским предприятиям регулярно прилетают ракеты и "Герани". Нужны еще рабочие руки, так как украинских рабочих мобилизовали в ВСУ. Иными словами, Зеленский хочет "сварить кашу из топора": Запад должен дать денег, предоставить производственные мощности, найти работников и привезти продукцию на Украину. После чего Зеленский сможет сказать, что ему "удалось наладить производство".Один из производителей дронов рассказывал на этой неделе изданию "Страна", что всё производство может закрыться, если Китай введет ограничения на поставку комплектующих. Европейские аналоги китайских комплектующих стоят в разы дороже. "Если завтра Китай введет ограничения на экспорт электронных компонентов, всё это "производство" закроется в тот же день", - говорит собеседник "Страны".Пока же, как рассказывает изданию "Зеркало недели" лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", Украина серьезно отстает по производству дронов на оптоволокне, и государство предоставляет их крайне мало и не лучшего качества. "Собственных перспективных моделей — 0, научно-исследовательских наработок — 0, практических курсов — 0", - сетует украинский офицер.Украинский военкор Юрий Бутусов жалуется изданию "Украинская правда", что из-за засилья российских дронов украинская пехота истощается морально и психологически, поскольку не может передвигаться. Каждая ротация под плотным поражением и контролем российских дронов превращается, по его словам, в настоящую боевую операцию. "Есть люди, которые находятся на позициях длительные сроки, потому что эта позиция и подходы к ней контролируются противником с воздуха. Сейчас сняли интервью с бойцами 18-й бригады Нацгвардии, которые пробыли на позиции 93 суток. 93 суток люди прожили в земле, безо всех благ цивилизации, и под огнём", - рассказывает Бутусов.При засилье российских дронов и некачественных фортификациях, мобилизовавшийся в ВСУ Бутусов, предполагает, что под Сумами украинским военным придется рассчитывать только на леса, где можно прятаться. "Множество дронов атакует и контролирует наши логистические пути, а поскольку они не защищены, не построена конструктивная защита, единственная защита этой логистики – леса. Поэтому нашим войскам придётся отойти до лесов", - прогнозирует военкор, обещая нечто вроде партизанских действий.Правда, насильственно мобилизованные люди вряд ли смогут быть хорошими бойцами в такой ситуации, а они уже составляют подавляющее большинство в рядах ВСУ. Украинский военнослужащий Станислав Бунятов пишет, что на всех направлениях в штурм отправляют только "бусифицированных", а добровольцев уже давно нет.Неонацист Максим Жорин из "Азова" на этой неделе рассказал, как проходит обучение мобилизованных в "учебке", после которой их бросают на фронт: "Сначала две недели рытья окопов и туалетов, потом неделя дежурства и караулы, а далее неделя, собственно, обучения – по старым методичкам и почти без прицельной стрельбы".В таких условиях Зеленский продолжает делать ставку на медийность и громкие теракты. Как сообщает 26 июня украинский Telegram-канал "Легитимный", Зеленский давно поручил накапливать силы для массированного удара по Москве. "Удар будет комбинированный. Удар будет приурочен медийно к чему-то. Причина в том, что Зеленский необходимо повышать эскалацию в украинском кризисе, иначе он перестанет быть интересным для западной аудитории", - пишет "Легитимный".Точно по такой же схеме, то есть, исключительно ради пиара, командование ВСУ не отдает приказ отходить даже малочисленным группам из полного окружения. Украинский военкор с позывным "Мучной" выражает явное недовольство тем, что командование ВСУ бросает окруженцев. Пока в населенном пункте в окружении остаются 1-2 украинских военнослужащих, данное село считается еще "под контролем". В результате, утверждает "Мучной", на украинских картах разрастаются так называемые "серые зоны", поскольку ситуация на карте для командования важнее реального положения дел.Главком ВСУ Александр Сырский на днях отрапортовал о стабилизации ситуации в Сумской области. Однако ему противоречит украинский военкор Богдан Мирошников, который 27 июня пишет, что под Сумами происходит продвижение россиян "тактического характера". "Не люблю громкие заголовки от Генштаба. Сначала говорят, что "ситуация стабилизирована, враг остановлен". А через неделю "остановленный враг" вдруг продвинется на 3-5 км", - пишет Мирошников.Под Сумы спешно перебросили подразделения ВСУ, но их пришлось снять с других направлений. В итоге, как вынужден признать украинский паблик DeepState, теперь оборона ВСУ на южнодонецком направлении посыпалась. В тоже время тактическая группа „Угледар“ выделяется, по данным паблика, частыми подачами ложных докладов, указывая "удержание" какого-то населенного пункта. Deep State прогнозирует, что следующее обновление их карты "будет разочаровывающим".Более подробно о ситуации на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ"

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эксклюзив, владимир зеленский, украина, запад, сумы, юрий бутусов, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, нато, нацгвардия, дроны, сво