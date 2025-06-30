https://ukraina.ru/20250630/aleksey-zubets-evropa-budet-spasat-ekonomiku-proizvodstvom-dorogogo-oruzhiya-no-ukraina-ego-ne-1064492073.html

Алексей Зубец: Европа будет спасать экономику производством дорогого оружия, но Украина его не получит

Алексей Зубец: Европа будет спасать экономику производством дорогого оружия, но Украина его не получит - 30.06.2025 Украина.ру

Алексей Зубец: Европа будет спасать экономику производством дорогого оружия, но Украина его не получит

Европейские программы вооружения рассчитаны не на помощь Украине, а на оживление своей экономики. Свое тяжелое вооружение Европа будет продавать странам Персидского залива, где огромный спрос на системы ПВО после войны Израиля и Ирана. Зачем это поставлять на Украину, которая не заплатит.

2025-06-30T20:39

2025-06-30T20:39

2025-06-30T20:39

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец.Россия тратит 13,5 трлн руб на военные расходы из 223 трлн руб ВВП. Рост военных расходов стал одной из причин увеличения темпов инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Минске.- Алексей Николаевич, является ли названная цифра предельным уровнем оборонных расходов для России?- Для сравнения можно вспомнить Вторую мировую войну, когда военные расходы СССР доходили до 40% бюджета.То есть можно выделять и больше, но дело в том, что никто с нами мириться не собирается сейчас, и в этих условиях нужно обеспечить устойчивое развитие экономики. Если расходовать много денег на оборону, то возникают риски инфляции. То есть когда много денег попадает в экономику через военный бюджет, обычная гражданская экономика их переварить не успевает. За счет высокой ставки банковская система не выпускает эти деньги на потребительский рынок.И если конфликт на Украине затянется, этот навес из непотраченных денег будет расти. И чтобы уменьшить риски для экономики и навес из избыточных денег, необходимо уменьшить военные расходы. И только при сокращении военных расходов мы получаем возможность долгосрочного финансирования спецоперации на Украине. Экономика получает резерв дополнительной устойчивости, которого сегодня не хватает.- Снижение военных расходов будет происходить по мере того, как СВО будет приближаться к достижению своих целей?- Спецоперация может проходить с разной интенсивностью. Снижение военных расходов не означает прекращение СВО. Надо понимать, что главное оружие сейчас это дроны. Дроны довольно дешевое оружие по сравнению с танками и самолетами. Перенос акцента на более дешевые виды вооружений позволяет сократить общие расходы. Сокращение классических военных действий, штурмовых операций, не означает, что СВО будет свернута.- Но страны НАТО, наоборот, увеличивают свои военные расходы.- Европа с нами воевать не собирается ни при каких обстоятельствах. Для чего Европе нужна военная угроза в виде России? Для оживления экономики. Главный ресурс в экономике сегодня – это неудовлетворенные потребности. Неудовлетворенная потребность в безопасности не уступает потребности в автомобилях, квартирах и так далее. Если люди считают, что они в опасности, то дают разрешение правительству на то, чтобы тратить деньги.Ровно по этой модели президент США Рейган в 80-е годы прошлого века рассказывал про страшный Советский Союз, понимая, что он на Америку нападать не собирается. Ему было это нужно, чтобы раскачать американскую экономику. Такая же задача стоит перед Мерцем и фон дер Ляйен. Это внутренняя задача и к России она не имеет отношения.Сможет ли Европа производить достаточно оружия, чтобы отправлять его Украине? Нет, потому что она заинтересована в производстве дорогого оружия. А в массовом производстве расходных материалов для войны на Украине нет. Это не самый лучший способ для раскачки своей экономики. Поэтому они будут производить безумно дорогие танки за миллионы евро.Европейские программы вооружения рассчитаны не на помощь Украине, а на оживление своей экономики. Помощь Украине и оживление своей экономики это два разных формата перевооружения государства.- Куда же Европа будет девать свой растущий военный потенциал, ведь согласно чеховской метафоре ружье, висящее на стене, должно выстрелить?- Европа очень неохотно отправляла свое оружие, кроме ПВО, на Украину. Закончилось это тем, что "Леопарды" и французские танки сгорели.- Как тогда Европа будет поддерживать Украину? Ранее вы говорили, что Запад может делать это сколь угодно долго.- Да, денег у них полно. Какими ресурсами Украина будет сопротивляться? При нехватке техники главный ресурс, который остается у Украины, это люди. И дроны, производство которых они наладили давно. Те же самые американцы будут тестировать на Украине свои вооружения. Какую-то часть современных вооружений в виде дронов Украина получит из Европы.Но свое тяжелое вооружение Европа будет продавать странам Персидского залива, где огромный спрос на системы ПВО после войны Израиля и Ирана. Зачем это поставлять на Украину, которая за это не заплатит.- Напоследок о санкциях. Сенатор Линдси Грэм*утверждает, что Трамп поддержал законопроект о санкциях против стран, которые ведут торговлю с Россией. Будет ли этот закон принят?- Об этом говорил сам Грэм, а не Трамп. Лучше слушать Джей Ди Вэнса, который говорил, что этот закон означает тотальную торговую войну со всем миром. Главные кандидаты на эти санкции — это Турция, Индия и Китай, которые покупают российскую нефть. И сама Европа, которая покупает нефтепродукты, сделанные из российской нефти на индийских нефтеперегонных заводах.Да, у Трампа есть желание продолжать давить на Россию. Но на сегодняшний день я не предвижу жестких мер в отношении России со стороны Трампа. Что касается Европы, то 18-й пакет санкций был блокирован Словакией и Венгрией. Но они не такие великие, чтобы противостоять всему ЕС, они это сделали по команде из Вашингтона. По просьбе Трампа эта парочка, Фицо и Орбан, заблокировали очередной пакет антироссийских санкций.*признан террористом и экстремистом в РФО том, какое влияние ирано-израильский конфликт оказал на украинский кризис читайте в интервью Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского

https://ukraina.ru/20250630/vybory-kak-element-ukrainskoy-diktatury-1064484361.html

https://ukraina.ru/20250630/pochemu-spektakl-na-blizhnem-vostoke-esch-ne-zakonchen-i-kakie-resheniya-pora-prinimat-kievu--kozyulin-1064478068.html

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