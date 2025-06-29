США загнали себя в ловушку: почему стратегия вечной эскалации больше не работает – разбор Ищенко
США всегда решали проблемы через расширение конфликтов и повышение ставок, но теперь эта стратегия бьет по ним самим. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Эксперт раскрывает исторические корни проблемы: "Этот подход унаследован от Британии, где правящие классы годами шли на огромные издержки, зная – победа окупит всё".
Однако сегодня ситуация изменилась: "США потеряли ресурсное превосходство. Их главное оружие – эскалация – теперь работает против них", – констатирует Ищенко.
Ключевая проблема, по мнению аналитика: "Катастрофа системы бьет по центру сильнее, чем по периферии. Америка сама загнала себя в ловушку".
"Вместо трезвого расчета США делают ставку на удачу, будто подбрасывают монетку в надежде, что она встанет на ребро", – резюмирует политолог.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.
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