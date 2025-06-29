https://ukraina.ru/20250629/ssha-zagnali-sebya-v-lovushku-pochemu-strategiya-vechnoy-eskalatsii-bolshe-ne-rabotaet--razbor-ischenko-1064406567.html

США загнали себя в ловушку: почему стратегия вечной эскалации больше не работает – разбор Ищенко

США загнали себя в ловушку: почему стратегия вечной эскалации больше не работает – разбор Ищенко - 29.06.2025 Украина.ру

США загнали себя в ловушку: почему стратегия вечной эскалации больше не работает – разбор Ищенко

США всегда решали проблемы через расширение конфликтов и повышение ставок, но теперь эта стратегия бьет по ним самим. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-06-29T05:30

2025-06-29T05:30

2025-06-29T05:30

новости

сша

британия

америка

ростислав ищенко

конфликт

великобритания

эскалация

военная эскалация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101174/29/1011742955_0:75:1996:1198_1920x0_80_0_0_c658bbdfdf38a6d0ac4c1e0972e8c077.jpg.webp

Эксперт раскрывает исторические корни проблемы: "Этот подход унаследован от Британии, где правящие классы годами шли на огромные издержки, зная – победа окупит всё".Однако сегодня ситуация изменилась: "США потеряли ресурсное превосходство. Их главное оружие – эскалация – теперь работает против них", – констатирует Ищенко.Ключевая проблема, по мнению аналитика: "Катастрофа системы бьет по центру сильнее, чем по периферии. Америка сама загнала себя в ловушку".Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.О том, чем на самом деле занимался фонд Елены Зеленской – в статье Михаила Павлива "Елена "Скумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250628/1064384010.html

сша

британия

америка

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, британия, америка, ростислав ищенко, конфликт, великобритания, эскалация, военная эскалация