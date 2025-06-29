США загнали себя в ловушку: почему стратегия вечной эскалации больше не работает – разбор Ищенко - 29.06.2025 Украина.ру
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США загнали себя в ловушку: почему стратегия вечной эскалации больше не работает – разбор Ищенко
США загнали себя в ловушку: почему стратегия вечной эскалации больше не работает – разбор Ищенко - 29.06.2025 Украина.ру
США загнали себя в ловушку: почему стратегия вечной эскалации больше не работает – разбор Ищенко
США всегда решали проблемы через расширение конфликтов и повышение ставок, но теперь эта стратегия бьет по ним самим. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-06-29T05:30
2025-06-29T05:30
новости
сша
британия
америка
ростислав ищенко
конфликт
великобритания
эскалация
военная эскалация
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Эксперт раскрывает исторические корни проблемы: "Этот подход унаследован от Британии, где правящие классы годами шли на огромные издержки, зная – победа окупит всё".Однако сегодня ситуация изменилась: "США потеряли ресурсное превосходство. Их главное оружие – эскалация – теперь работает против них", – констатирует Ищенко.Ключевая проблема, по мнению аналитика: "Катастрофа системы бьет по центру сильнее, чем по периферии. Америка сама загнала себя в ловушку".Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.О том, чем на самом деле занимался фонд Елены Зеленской – в статье Михаила Павлива "Елена "Скумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, британия, америка, ростислав ищенко, конфликт, великобритания, эскалация, военная эскалация
Новости, США, Британия, Америка, Ростислав Ищенко, конфликт, Великобритания, эскалация, военная эскалация

США загнали себя в ловушку: почему стратегия вечной эскалации больше не работает – разбор Ищенко

05:30 29.06.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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США всегда решали проблемы через расширение конфликтов и повышение ставок, но теперь эта стратегия бьет по ним самим. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Эксперт раскрывает исторические корни проблемы: "Этот подход унаследован от Британии, где правящие классы годами шли на огромные издержки, зная – победа окупит всё".
Однако сегодня ситуация изменилась: "США потеряли ресурсное превосходство. Их главное оружие – эскалация – теперь работает против них", – констатирует Ищенко.
Ключевая проблема, по мнению аналитика: "Катастрофа системы бьет по центру сильнее, чем по периферии. Америка сама загнала себя в ловушку".
"Вместо трезвого расчета США делают ставку на удачу, будто подбрасывают монетку в надежде, что она встанет на ребро", – резюмирует политолог.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.
О том, чем на самом деле занимался фонд Елены Зеленской – в статье Михаила Павлива "Елена "Скумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма" на сайте Украина.ру.
Александр Перенджиев интервью
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Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за летоНаша армия действует гибко. Мы не будем работать только в пределах конституционных регионов. Мы будем заходить и в другие области, чтобы создать условия для освобождения того же Донбасса, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
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