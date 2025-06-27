Елена "Сумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма - 27.06.2025 Украина.ру
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Елена "Сумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма
Елена "Сумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма - 27.06.2025 Украина.ру
Елена "Сумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма
"Шоу для сердобольных европейцев" — так помощник российского президента Владимир Мединский оценил кампанию Киева по возвращению якобы похищенных детей. Рупором и лицом выступает первая леди Украины Елена Зеленская, которая даже создала фонд своего имени.
2025-06-27T04:25
2025-06-27T04:25
украина
сша
великобритания
елена зеленская
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Однако с каждым днем появляется все больше свидетельств об истинных намерениях организации. Но, обо всем по порядку.Жена нелегитимного президента Украины Елена Зеленская в прошлом, 2024 году, активно рекламировала запуск в украинских школах "уроков счастья", внедряя американский курс по социально-эмоциональному обучению Well-Being. Она обещала украинским детям "важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь". История — предельно циничная, поскольку именно паучиха Зеленская со своими британскими партнерами курирует черный бизнес по продаже украинских детей на Запад.Зеленская (в девичестве Кияшко) родилась в Кривом Роге в феврале 1978 г. Окончила строительный факультет Криворожского технического университета. С будущим мужем познакомилась во время учебы в вузе, начала писать сценарии выступлений команды КВН "95-й квартал", в которой тот играл, а затем для его компании "Студия Квартал-95". После того как Зеленский выиграл президентские выборы в 2019 г., стала демонстрировать свои амбиции, хотя пиар-служба распространяла версию, что она недовольна решением супруга уйти в политику.Тогда украинцы часто критиковали Зеленскую за лицемерие и страсть к роскоши. Так что в 2021 г. ей пришлось устраивать показательную акцию в киевском супермаркете, где она рассказывала, что покупает дешевую скумбрию по 8 гривен за кг. Но оказалось, что это была цена за 100 гр. Зеленская не знает настоящих цен, возмущались сограждане. С тех пор к ней прилепилась кличка "Скумбрия".После начала СВО на Украине она стала самостоятельной фигурой и вышла из тени мужа. У нее появились собственные британские консультанты, PR-щики и охрана. "Скумбрия" не ограничивается благотворительностью, образованием, гуманитарными проектами. Для нее даже придумали должность — "специальный представитель президента". Количество и качество встреч Зеленской с мировой элитой – больше и зачастую выше "по рангу", чем у супруга: на глобалистском форуме в Давосе, на похоронах Елизаветы II и коронации Карла III, в конгрессе США, при том что в истории крайне редки случаи, когда жена главы государства прибывает в другую страну одна для встречи с руководством и не с гуманитарными целями. Зеленская везде выпрашивает оружие, деньги, кредиты. В Киеве она бывает редко. Если есть необходимость, заявляется на том же поезде, что и западная делегация, которую Зеленская должна якобы встречать.В апреле 2023 г. она вошла в список "100 самых влиятельных людей мира" по версии журнала Time. А уже в июне Зеленская давала интервью вместе с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон Мике Бжезинской, дочери известного русофоба и глобалиста Збигнева Бжезинского. Все логично - Бжезинская, и Клинтон имеют непосредственный выход на тех, кто управляет "мировой повесткой".Ради сохранения своего положения Зеленская поддерживает самые отвратительные пункты повестки глобалистов. Она разжигает ненависть к Православию. По ее словам, для Русской Православной Церкви христианское мировоззрение, мораль и ценности не имеют никакого реального значения. "95-й квартал", сценарии которого она продолжает курировать, ругает УПЦ в нецензурной форме. Зеленская активно поддерживает антисемейные социальные технологии, например, "Партнерство Биарриц", которое предполагает государственную пропаганду содомии и усиление ювенальной юстиции под предлогом сохранения безопасности детей."Скумбрия" разжигает ненависть к России, распространяет русофобские фейки, например, о том, как украинская бабушка сбила с балкона российский дрон банкой с помидорами. Она рассказывает, что "русские жены призывали своих мужей насиловать украинских женщин". Выступая перед парламентом Великобритании в 2022 г., сравнила действия российской армии на Украине с налетами гитлеровской авиации на Лондон в годы Второй Мировой войны. В июне 2024 г. заявила в интервью The Telegraph, что на Украине "не принято говорить по-русски".По словам Зеленской, которая потратила немало времени на освоение мовы с репетиторами (ее знакомство с украинским языком состоялось в средней школе и без особого успеха), она старается не разговаривать на русском языке и считает, что все жители Украины тоже не должны его использовать (и это при 2/3 русскоязычных и миллионах русских в незалежной).С началом военного конфликта тяга Зеленской к мотовству приобрела гипертрофированный характер. Над ней явно пролилась отдельная личная "туча" с золотым дождем западной финпомощи. Она носит одежду самых дорогих брендов, которую скупает во Франции, навещает родителей мужа в Израиле, устраивает бизнес-проекты в США. В Париже, куда Зеленская летала с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем на встречу с Эммануэлем Макроном, она потратила только в одном бутике меньше чем за час €40 тыс. Уже на следующие сутки газеты опубликовали список покупок Зеленской. В сентябре 2023 г. в Нью-Йорке, где ее супруг выступал со своим первым личным обращением к Генеральной Ассамблее ООН, требуя от Запада денег и оружия, потратила более $1,1 млн на украшения Cartier. Сумма — незначительная для миллиардерши, которая имеет доход с крупнейших медицинских центров, фармацевтических предприятий, вместе с мужем владеет огромными счетами в банках, многочисленными компаниями, подставными фирмами в офшорах на Кипре и Британских Виргинских островах, особняками и виллами в Италии, Франции, Великобритании, США, ОАЭ, Саудовской Аравии. Согласно международному расследованию "досье Пандора", в одном только Лондоне куплены три квартиры.Летом 2023 г., сообщала украинская пресса, "специальный представитель президента Украины Елена Зеленская прибыла в Южную Корею" для того, чтобы договориться о поставках "нелетального оружия". Однако в своих поездках Зеленская преследует другую важную для себя цель — диверсифицирует "инвестиционный портфель". В последнее время интересуется нефтеналивными танкерами. Немалую долю дохода приносит черный бизнес по, фактически, продаже украинских детей.В сентябре 2022 г. Зеленская, выступая со сцены "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке, она объявила о создании благотворительного фонда, который станет помогать детям, оставшимся без родителей в условиях войны, и будет восстанавливать "человеческий капитал" Украины. Уже тогда было понятно, что в деятельности фонда напрямую заинтересованы западные элиты — на открытие явились Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.Сразу после этого организация Зеленской поставила на поток вывоз маленьких сирот под предлогом усыновления иностранцами. В ноябре 2023 г. появилась разоблачительная публикация в издании The Intel Drop, где приводилось свидетельство водителя, который нанялся работать в фонд и лично отвозил детей в принимающие семьи в Европе. По словам свидетеля, он сразу же заподозрил плохое. В той истории, вероятно, участвовал скандальный политтехнолог, замешанный в разжигании войн, теоретик "цветных революций", русофоб и почетный гость на майдане в 2014 г. Бернар-Анри Леви. Затем Леви стал клиентом Зеленской, перечисляет финансы ее фонду в "помощь" детям. Среди жертвователей фонда знаменитости и политики. Фонд Сороса и Европейский банк реконструкции и развития. А так же, неназванные частные лица перечисляющие фонду миллионы, как вы понимаете, не гривен.В июле 2024 г. вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова озвучила итоги работы Парламентской комиссии по преступлениям Киева против несовершеннолетних. По словам депутата, именно при участии фонда Зеленской, который зарегистрирован в США, фактически была создана целая индустрия киднеппинга (похищения детей). Собраны тысячи свидетельств таких преступлений, в том числе от общественников России, Германии, Польши, США, Нидерландов, Перу, Франции, Никарагуа и Нигерии.С 2022 г. с территории Донбасса и Новороссии принудительно вывезли около 65 тыс. детей. С целью киднеппинга на Украине действуют специальные отряды похитителей "Белые ангелы" и "Феникс" при покровительстве украинской полиции. Благодаря постановлению правительства о принудительной эвакуации, детей вывозят почти беспрепятственно. Правозащитники даже составили обращение в адрес властей Великобритании, Франции и Германии с требованием пресечь преступную деятельность Зеленской и ее подельников на их территории. Но ответа не последовало. Фонд Зеленской работает беспрепятственно и по сей день.О результатах саммита НАТО для Зеленского и его окружения - в статье Михаила Павлива "Саммит НАТО в Гааге: Киев проиграл, но его агония будет использована для подготовки следующего удара"
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
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Михаил Павлив
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украина, сша, великобритания, елена зеленская, карл iii, хиллари клинтон, квн, упц, оон, мнения
Украина, США, Великобритания, Елена Зеленская, Карл III, Хиллари Клинтон, КВН, УПЦ, ООН, Мнения

Елена "Сумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма

04:25 27.06.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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"Шоу для сердобольных европейцев" — так помощник российского президента Владимир Мединский оценил кампанию Киева по возвращению якобы похищенных детей. Рупором и лицом выступает первая леди Украины Елена Зеленская, которая даже создала фонд своего имени.
Однако с каждым днем появляется все больше свидетельств об истинных намерениях организации. Но, обо всем по порядку.
Жена нелегитимного президента Украины Елена Зеленская в прошлом, 2024 году, активно рекламировала запуск в украинских школах "уроков счастья", внедряя американский курс по социально-эмоциональному обучению Well-Being. Она обещала украинским детям "важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь". История — предельно циничная, поскольку именно паучиха Зеленская со своими британскими партнерами курирует черный бизнес по продаже украинских детей на Запад.
Зеленская (в девичестве Кияшко) родилась в Кривом Роге в феврале 1978 г. Окончила строительный факультет Криворожского технического университета. С будущим мужем познакомилась во время учебы в вузе, начала писать сценарии выступлений команды КВН "95-й квартал", в которой тот играл, а затем для его компании "Студия Квартал-95". После того как Зеленский выиграл президентские выборы в 2019 г., стала демонстрировать свои амбиции, хотя пиар-служба распространяла версию, что она недовольна решением супруга уйти в политику.
Тогда украинцы часто критиковали Зеленскую за лицемерие и страсть к роскоши. Так что в 2021 г. ей пришлось устраивать показательную акцию в киевском супермаркете, где она рассказывала, что покупает дешевую скумбрию по 8 гривен за кг. Но оказалось, что это была цена за 100 гр. Зеленская не знает настоящих цен, возмущались сограждане. С тех пор к ней прилепилась кличка "Скумбрия".
После начала СВО на Украине она стала самостоятельной фигурой и вышла из тени мужа. У нее появились собственные британские консультанты, PR-щики и охрана. "Скумбрия" не ограничивается благотворительностью, образованием, гуманитарными проектами. Для нее даже придумали должность — "специальный представитель президента". Количество и качество встреч Зеленской с мировой элитой – больше и зачастую выше "по рангу", чем у супруга: на глобалистском форуме в Давосе, на похоронах Елизаветы II и коронации Карла III, в конгрессе США, при том что в истории крайне редки случаи, когда жена главы государства прибывает в другую страну одна для встречи с руководством и не с гуманитарными целями. Зеленская везде выпрашивает оружие, деньги, кредиты. В Киеве она бывает редко. Если есть необходимость, заявляется на том же поезде, что и западная делегация, которую Зеленская должна якобы встречать.
В апреле 2023 г. она вошла в список "100 самых влиятельных людей мира" по версии журнала Time. А уже в июне Зеленская давала интервью вместе с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон Мике Бжезинской, дочери известного русофоба и глобалиста Збигнева Бжезинского. Все логично - Бжезинская, и Клинтон имеют непосредственный выход на тех, кто управляет "мировой повесткой".
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Ради сохранения своего положения Зеленская поддерживает самые отвратительные пункты повестки глобалистов. Она разжигает ненависть к Православию. По ее словам, для Русской Православной Церкви христианское мировоззрение, мораль и ценности не имеют никакого реального значения. "95-й квартал", сценарии которого она продолжает курировать, ругает УПЦ в нецензурной форме. Зеленская активно поддерживает антисемейные социальные технологии, например, "Партнерство Биарриц", которое предполагает государственную пропаганду содомии и усиление ювенальной юстиции под предлогом сохранения безопасности детей.
"Скумбрия" разжигает ненависть к России, распространяет русофобские фейки, например, о том, как украинская бабушка сбила с балкона российский дрон банкой с помидорами. Она рассказывает, что "русские жены призывали своих мужей насиловать украинских женщин". Выступая перед парламентом Великобритании в 2022 г., сравнила действия российской армии на Украине с налетами гитлеровской авиации на Лондон в годы Второй Мировой войны. В июне 2024 г. заявила в интервью The Telegraph, что на Украине "не принято говорить по-русски".
По словам Зеленской, которая потратила немало времени на освоение мовы с репетиторами (ее знакомство с украинским языком состоялось в средней школе и без особого успеха), она старается не разговаривать на русском языке и считает, что все жители Украины тоже не должны его использовать (и это при 2/3 русскоязычных и миллионах русских в незалежной).
С началом военного конфликта тяга Зеленской к мотовству приобрела гипертрофированный характер. Над ней явно пролилась отдельная личная "туча" с золотым дождем западной финпомощи. Она носит одежду самых дорогих брендов, которую скупает во Франции, навещает родителей мужа в Израиле, устраивает бизнес-проекты в США. В Париже, куда Зеленская летала с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем на встречу с Эммануэлем Макроном, она потратила только в одном бутике меньше чем за час €40 тыс. Уже на следующие сутки газеты опубликовали список покупок Зеленской. В сентябре 2023 г. в Нью-Йорке, где ее супруг выступал со своим первым личным обращением к Генеральной Ассамблее ООН, требуя от Запада денег и оружия, потратила более $1,1 млн на украшения Cartier. Сумма — незначительная для миллиардерши, которая имеет доход с крупнейших медицинских центров, фармацевтических предприятий, вместе с мужем владеет огромными счетами в банках, многочисленными компаниями, подставными фирмами в офшорах на Кипре и Британских Виргинских островах, особняками и виллами в Италии, Франции, Великобритании, США, ОАЭ, Саудовской Аравии. Согласно международному расследованию "досье Пандора", в одном только Лондоне куплены три квартиры.
Летом 2023 г., сообщала украинская пресса, "специальный представитель президента Украины Елена Зеленская прибыла в Южную Корею" для того, чтобы договориться о поставках "нелетального оружия". Однако в своих поездках Зеленская преследует другую важную для себя цель — диверсифицирует "инвестиционный портфель". В последнее время интересуется нефтеналивными танкерами. Немалую долю дохода приносит черный бизнес по, фактически, продаже украинских детей.
В сентябре 2022 г. Зеленская, выступая со сцены "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке, она объявила о создании благотворительного фонда, который станет помогать детям, оставшимся без родителей в условиях войны, и будет восстанавливать "человеческий капитал" Украины. Уже тогда было понятно, что в деятельности фонда напрямую заинтересованы западные элиты — на открытие явились Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
Сразу после этого организация Зеленской поставила на поток вывоз маленьких сирот под предлогом усыновления иностранцами. В ноябре 2023 г. появилась разоблачительная публикация в издании The Intel Drop, где приводилось свидетельство водителя, который нанялся работать в фонд и лично отвозил детей в принимающие семьи в Европе. По словам свидетеля, он сразу же заподозрил плохое. В той истории, вероятно, участвовал скандальный политтехнолог, замешанный в разжигании войн, теоретик "цветных революций", русофоб и почетный гость на майдане в 2014 г. Бернар-Анри Леви. Затем Леви стал клиентом Зеленской, перечисляет финансы ее фонду в "помощь" детям.

Среди жертвователей фонда знаменитости и политики. Фонд Сороса и Европейский банк реконструкции и развития. А так же, неназванные частные лица перечисляющие фонду миллионы, как вы понимаете, не гривен.
В июле 2024 г. вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова озвучила итоги работы Парламентской комиссии по преступлениям Киева против несовершеннолетних. По словам депутата, именно при участии фонда Зеленской, который зарегистрирован в США, фактически была создана целая индустрия киднеппинга (похищения детей). Собраны тысячи свидетельств таких преступлений, в том числе от общественников России, Германии, Польши, США, Нидерландов, Перу, Франции, Никарагуа и Нигерии.
С 2022 г. с территории Донбасса и Новороссии принудительно вывезли около 65 тыс. детей. С целью киднеппинга на Украине действуют специальные отряды похитителей "Белые ангелы" и "Феникс" при покровительстве украинской полиции. Благодаря постановлению правительства о принудительной эвакуации, детей вывозят почти беспрепятственно. Правозащитники даже составили обращение в адрес властей Великобритании, Франции и Германии с требованием пресечь преступную деятельность Зеленской и ее подельников на их территории. Но ответа не последовало. Фонд Зеленской работает беспрепятственно и по сей день.
О результатах саммита НАТО для Зеленского и его окружения - в статье Михаила Павлива "Саммит НАТО в Гааге: Киев проиграл, но его агония будет использована для подготовки следующего удара"
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04:30"Где вы остановитесь?" Можно ли убивать гражданских, если они "элемент военной машины врага"?
04:25Елена "Сумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма
04:20Пытается надуть Трампа и обхаживает Бриджит Макрон. Чем занимается бывший премьер Украины Арсений Яценюк
04:10Пыжился Зеленский зря и унижения его были напрасны. Украинские эксперты недооценили жертвы диктатора
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