https://ukraina.ru/20250629/drugie-novosti-na-1115-voskresenya-29-iyunya-1064420418.html

Другие новости на 11.15 воскресенья 29 июня

Другие новости на 11.15 воскресенья 29 июня - 29.06.2025 Украина.ру

Другие новости на 11.15 воскресенья 29 июня

Другие новости на 11.15 воскресенья 29 июня сообщает тг канал Украина.ру.

2025-06-29T11:18

2025-06-29T11:18

2025-06-29T11:18

россия

запад

сша

сергей лавров

стив уиткофф

дональд трамп

республиканская партия

кабмин

северное море

севморпуть

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🟦 У Запада никогда не получалось нанести "стратегическое поражение" России, не получится и в этот раз, там об этом начинают догадываться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров; 🟦 Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ближайшие дни проведёт переговоры с иранскими властями о возможности заключения соглашения по ядерной программе Тегерана, сообщает NBC News; 🟦 Маск назвал законопроект Трампа о расходах и налогах, одобренный сенатом, "политическим самоубийством" для Республиканской партии; 🟦 Мишустин подписал постановление об учреждении нового профессионального праздника - Дня российской адвокатуры, его будут отмечать 31 мая, сообщили в Кабмине;🟦 Владимир Путин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником, отмети, что перед судостроительной отраслью сегодня стоят масштабные задачи, их решение имеет принципиальное значение для безопасности морских рубежей России. Президент также назвал приоритетом для страны наращивание группировки атомных ледоколов для круглогодичной навигации по Трансарктическому коридору и Севморпути.Следите за новостями на сайте Украина.ру

россия

запад

сша

северное море

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россия, запад, сша, сергей лавров, стив уиткофф, дональд трамп, республиканская партия, кабмин, северное море, севморпуть, новости, новости россии