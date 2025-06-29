https://ukraina.ru/20250629/dmitriy-gordon---patentovannyy-rusofob-i-etalonnyy-ukrainskiy-propagandist-1064432432.html

Дмитрий Гордон* - патентованный русофоб и эталонный украинский пропагандист

Дмитрий Гордон* - патентованный русофоб и эталонный украинский пропагандист - 29.06.2025 Украина.ру

Дмитрий Гордон* - патентованный русофоб и эталонный украинский пропагандист

Один из любимых приемов украинской пропаганды — обвинить в собственных грехах Россию, используя принцип "раз так делают они, значит точно не можем мы".

2025-06-29T17:09

2025-06-29T17:09

2025-06-29T17:09

украина

россия

киев

дмитрий гордон

адольф гитлер

владимир путин

вооруженные силы украины

черноморский флот

сбу

владимир зеленский

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Мастером реализации такого подхода является Дмитрий Гордон* (внесен в список террористов и экстремистов в России), тележурналист и блогер, имеющий около четырех миллионов подписчиков только на ютуб-канале. "Вместо Гитлера – Путин, вместо Риббентропа – Лавров, вместо Геббельса – Соловьев со Скабеевой", - говорил он в интервью для телеграм-канала "Украинский диалог".Совсем недавно СБУ отчиталось о том, что якобы раскрыла готовящееся на Гордона покушение российских спецслужб. Бред. Впрочем о скольких подобных "подвигах" "избушки" мы слышали – не перечесть. Но про этого про этого эталонного украинского пропагандиста и по совместительству главной "бабке Ванге" украинской политики стоит рассказать подробнее. Так сказать, врага надо знать в лицо.Итак - Дмитрий Гордон*, киевлянин, родился в интеллигентной еврейской семье (родители — инженеры) в 1967 г. В ранние и школьные годы подавал огромные надежды. В 5 лет свободно читал, очень сильно интересовался атласами и географическими картами, мог наизусть рассказать названия всех стран и их столиц. Школу закончил экстерном в возрасте 15 лет. Поступил в инженерно-строительный институт, который закончил с большим трудом — по причине того, что учеба оказалась для него скучной.Во время срочной службы в армии, где он был сержантом и командиром отделения, был принят в кандидаты КПСС. В студенческом возрасте писал статьи в газеты "Комсомольское знамя", "Спортивная газета", "Радянська Україна" ("Советская Украина"), "Правда Украины", "Рабочая газета", "Прапор комунізму" ("Знамя коммунизма"), "Молода гвардія" ("Молодая гвардия"). Был в жизни Гордона и период сотрудничества с "Комсомольской правдой".Как утверждает сам блогер, серьезные деньги он начал зарабатывать еще в конце 80-х, организовывая концерты для звезд шоу-бизнеса. После на вырученные средства купил несколько объектов недвижимости, которые потом стал сдавать и перепродавать. Красивая сказочка. Реальность куда боле приземлённая. Со звездами шоу-бизнеса он и правда работал, но представляя интересы нарождавшегося тогда в Киеве большого криминала. Чаще всего фамилию Гордона, бывшие опера связывали с известным киевским криминальным авторитетом "Рыбкой" (Виктором Рыбалко) известным многим тем, что его телохранителями когда-то были братья Кличко. Так вот именно под крылом "Рыбки" Гордон в начале 90-х и запустил свой большой бизнес - центра народной медицины "Доля". Под его крышей он собирал разных целителей, контактёров, экстрасенсов, ясновидящих и прочую экстраординарную публику, в задачи которой входили частные приёмы граждан по различным вопросам судьбы и кармических связей. "Центр" быстро разросся в криминальную сеть, поглотившую весь Киев и многие областные центры Украины. Если по простому, сеть Гордона занималась банальным мошенничеством: гадалки и экстрасенсы гастролировали по территории Украины с сеансами экстрасенсорики и магии, а деятельность их активно рекламировалась на страницах издания "Бульвар Гордона". Ну, а в случае любых конфликтов прикрывали их боевики "Рыбки". Говорят, Дмитрий Ильич и сейчас не забросил это дело, но масштаб конечно же уже не тот. Но, как говорят в известных кругах - "лох не мамонт, лох не вымрет".С 1995 г. Гордон стал издавать уже упомянутую выше собственную газету — светскую хронику под названием "Бульвар Гордона". Легендарная была газетенка, как вы уже поняли. А в 2019 оставил пост главного редактора, заявив, что "газетный поезд уже ушел".В 1996 г. появляется телевизионный проект "В гостях у Дмитрия Гордона"*. В 2008 г. "Первый национальный" закрыл передачу, потому что сам ведущий и большинство его гостей были русскоязычными. Эфиры были возобновлены только через два года. Но и сейчас (на русском языке!) уже в ютуб-канале ведущего можно часто слышать, что он готов полностью перейти на "державну мову". Да, вот, что-то никак.Нужно отметить, что Гордон действительно является неплохим медийщиком. Так, тренд, связанный с блогерством, он понял еще в 2013 г. и запустил два собственных ютуб-канала. На одном из них публикуются его интервью, которые он дает коллегам, видеообращения и прямые эфиры. На другом канале появляются интервью со звездами шоу-бизнеса и различными известными личностями. К 2021 г. по результатам одного из опросов он был признан самым популярным блогером на Украине.Понимая собственную популярность, в 2020 г. он открыл интернет-магазин Gordon Shop, где продаются футболки, носки, маски, чашки, сумки с его изображением. В том же году в продажу поступили конфеты "Гордон в шоколаде". В некоторых видео он может рассказать и о том, как заработал "первый миллион". Но поскольку денег много не бывает, в 2021 г. блогер открыл "Академию Дмитрия Гордона"*, в которой доступом к знаниям торгуют совсем недешево.В плане политических взглядов Гордон последователен только в русофобии. Все остальные составляющие могут видоизменяться в зависимости от времени года, настроения и заказа сильных мира сего. В 2014 г. он являлся сторонником майдана и на этой волне даже прошел в депутаты киевской городского совета от 36-го избирательного округа. Иногда (до начала СВО) даже позволял себе адекватные высказывания. Например, в 2016 г. критиковал решение переименовать Московский проспект в честь Степана Бандеры и сдал свой депутатский мандат. В 2018 году в эфире канала Евгения Мураева "News One" он произносит: "Я не вышел бы на Майдан, если бы знал, что будет 10 тысяч убитых, не будет части территорий и, главное, что вместо этих негодяев придут другие. И кто из них большие негодяи — "регионалы" (Партия Регионов", которая привела к власти в 2010-ом Виктора Януковича - Ред.) или нынешняя власть, — я даже не знаю. Я думаю, что нынешняя власть, потому что от "регионалов" мы ничего не ждали — там все было понятно, бандиты и есть бандиты. Но от этих-то ждали, мы же думали: "Вот, сейчас начнется все, пойдет отсчет другой истории для Украины". А они — такие же, они предали все, что можно было, они на войне наживаются, что может быть хуже?".Точно так же, в рамках создания видимости "демократии и плюрализма" на Украине, Гордону даже было позволено критически высказываться о Зеленском в еще довоенный, 2020-й год: "2,5 года ни одной реформы, ничего вообще, коту под хвост. Как так? Почему? Почему опять идиотов полно рядом с ним? Он что, не видит?.. Коррупция, выходит Саакашвили и говорит — 37 млрд долларов крадут ежегодно из бюджета. Выходит госсекретарь США Блинкен, говорит — 40 млрд. долларов крадут из бюджета ежегодно. А он молчит. А почему ты молчишь? Ты руководишь этой коррупцией или ее покрываешь?". Впрочем объяснялось это просто. К тому моменту Гордон был плотно на содержании у главного олигарха Украины Рината Ахметова, а тот, в свою очередь, уже был в конфликте с Зеленским.Но риторика, которую развернул Гордон после начала СВО, говорит о том, что в нужный момент все украинские ЛОМы (лидеры общественного мнения - Ред.) "становятся в стойло". Так, например, раньше он мог сомневаться в целесообразности участия Украины в НАТО. Но как только поменялась методичка, спикеры с канала Гордона твердят, что это последняя возможность сохранить Украину как государство.Интенсивность ютуб-канала достаточно высокая, там выходит от 6 роликов в день, которые "ведут ковровую бомбардировку" мозгов украинских обывателей, удерживая зрителя в убеждении, что "Украине трудно, но она выстоит".Интересный нюанс, единственные, кого никак и никогда не критикует Гордон, — это главком ВСУ Залужный (объявлен в розыск российским правоохранителями) и руководитель ГУР экстремист Буданов*. Видимо очень уважает этих людоедов. Был даже совместный проект, в рамках которого Гордона повезли к пленным бойцам армии РФ, где он по команде "фас" вел себя, примерно как в зоопарке при просмотре неприятных животных. Цикл роликов этот назывался "Хочу жить".Русофобия Гордона системно усугубляется. Если в 2020 г. он еще мог сказать, что имеет симпатии к России как культурному пространству (а не как к государству), то сегодня он заявляет: "Мое мнение о большинстве россиян крайне негативное. Я никогда не назову ни один народ плохим, ни один. Народы не могут быть плохими. Но я для себя понял главное – в русском народе большинство людей, к сожалению, являются подонками и фашистами. Я говорю это осознанно, я своих слов назад никогда не возьму, потому что, благодаря им Путин у власти и благодаря им эти солдаты идут на фронт и убивают украинцев".Сейчас все иначе. И наивысший градус ненависти у Гордона вызывает президент России: "Галкин** может сменить Путина и я сейчас серьезно говорю, если Зеленский смог, почему Галкин** не сможет? Он обладает мощнейшим интеллектом, он обладает огромным жизненным опытом, он имеет любовь к своей Родине, что очень важно, и уважение к западным ценностям, что немаловажно. Поэтому Путин напрягается, когда на Украине победил Зеленский на выборах, уже был звоночек, что нужно опасаться Максима Галкина**".В первые дни СВО в его блогах звучали заклинания о том, что поможет против Путина, конечно же, заграница: "Я считаю, что президент Соединенных Штатов Америки Байден должен четко сказать российскому лидеру: ты хочешь нас шантажировать ядерным оружием, ты хочешь пытаться разговаривать с великой страной с позиции силы... Так не будет. Если ты только будешь шантажировать США ядерным оружием, мы на тебя его сбросим и похороним тебя вместе с твоей фашистской страной".В целом, пропагандистский вектор Гордона достаточно понятен. Он приглашает на эфиры представителей Запада, которые могут рассказать что-нибудь оптимистичное для депутатов и других ЛОМов, воюющих в рядах ВСУ, русских оппозиционеров вроде Гозмана и украинскую богему, которая об эвакуации из Киева может рассказать страшилку в духе "я ехала по трупам".При этом каждый, кто посмел усомниться в потенциале Украины или необходимости помощи ей, будь то хоть Илон Маск, подвергается обструкции.На самые крайние моменты наивысшей зрады, у Гордона для его секты слушателей всегда есть сказка о скором появлении "вундерваффе": Оружие, которым мы обладаем — и это не ракеты Storm Shadow, которыми поразили штаб Черноморского флота, и не ATACMS, которые, понятно, что уже находятся на территории Украины, и не "Нептун", и не "Гарпун", нет-нет. То, что я говорю, оружие, которым мы обладаем — это совершенно другое оружие, которым мы сейчас будем, в ближайшее время, тотально уничтожать и зачищать украинский Крым… Что касается Севастополя в частности и Крыма в целом: все военные цели на территории Севастополя и всего Крыма будут уничтожены ракетным огнём, не останется ничего, Крымский мост в ближайшее время прикажет долго жить, Черноморский флот будет весь уничтожен, полностью уничтожен, как единица. Не будет его в нашем Черном море". Написано два года назад, к слову.Очевидно, что большинство фейковых пропагандистских русофобских идей, которые эксплуатирует украинская власть, рождается именно в голове Гордона. А потом они начинают гулять уже не по Бульвару Гордона, а в СМИ и высказываниях блогеров помельче. По сути, он один из тех, кто ведет страну к гибели, внушая населению несбыточные надежды и фейковые идеи.Есть и публикации, которые приоткрывают нам шизофреничность мышления Гордона. Например, называя Путина и русских фашистами, он на самом деле очень неплохо относится к Гитлеру и Третьему Рейху. "Я вам скажу: Гитлер не собирался захватывать весь Советский Союз. Гитлер планировал дойти как минимум до Куйбышева — нынешняя Самара, как максимум — до Урала… Сталин понимал, что Гитлер за Уральский хребет не пойдет… Если говорить о том количестве бед, смертей, увечий и так далее, то я думаю, что если бы советская власть отошла за Уральский хребет, ей бы ничего не грозило… Украина была бы аграрной немецкой республикой, протекторатом. Осталось бы столько людей, сколько было необходимо Гитлеру, чтобы кормить Европу хлебом. Остальные погибли бы наверняка. Или были бы вывезены в Германию и работали бы там. В печах бы погибли евреи, цыгане и партизаны". И уж совсем неожиданная концовка у этого откровения: "Если бы не было партизанской войны, все было бы отлично. Огромное количество людей сотрудничало с немцами". Как по мне, исчерпывающе об этом сказочном персонаже с миллионами подписчиков, зрителей и слушателей. Но, тут, не стоит удивляться, как говорится в мудрой пословице – "каков поп таков и приход".*Признан в РФ экстремистом и террористом**Признан в РФ иноагентом

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

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