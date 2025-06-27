"Медленнее, чем хотелось бы": в свежей фронтовой сводке - Часов Яр, Сумская область и не только

Представители киевского режима жалуются на обострение ситуации на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Также ВС РФ продвинулись в Сумской области в районе Алексеевка - Варачино и близятся к полной зачистке Часова Яра