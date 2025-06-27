"Капроновая авоська мироустройства трещит по швам": полковник Баранец о крахе международной системы
Международные институты, включая ООН и НАТО, полностью обесценились и не способны предотвращать глобальные конфликты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Баранец заявил, что все международные институты, включая ООН и НАТО, оказались недееспособными. По его словам, США разрушают послевоенную систему безопасности, считая себя единственными, кто вправе диктовать условия миру.
"Сейчас рушатся все международные институты, которые удерживали человечество от драк. Вся система международной безопасности сейчас лежит в руинах. Это делается только потому, что есть одна страна, которая считает себя главным паханом человечества", — подчеркнул эксперт.
Он сравнил нынешнюю ситуацию с рвущейся капроновой авоськой, в которой лежит земной шар. По мнению собеседника Украина.ру, мир стоит на пороге масштабного передела, а старые механизмы сдерживания уже не работают.
Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
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