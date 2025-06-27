"Капроновая авоська мироустройства трещит по швам": полковник Баранец о крахе международной системы - 27.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250627/kapronovaya-avoska-miroustroistva-treschit-po-shvam-polkovnik-baranets-o-krakhe-mezhdunarodnoi-sistemy-1064385356.html
"Капроновая авоська мироустройства трещит по швам": полковник Баранец о крахе международной системы
"Капроновая авоська мироустройства трещит по швам": полковник Баранец о крахе международной системы - 27.06.2025 Украина.ру
"Капроновая авоська мироустройства трещит по швам": полковник Баранец о крахе международной системы
Международные институты, включая ООН и НАТО, полностью обесценились и не способны предотвращать глобальные конфликты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2025-06-27T22:00
2025-06-27T22:00
новости
россия
сша
сумы
виктор баранец
украина.ру
оон
нато
безопасность
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056354983_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e1fa83d22f52f1f5e399c841fd5d6d1c.jpg
Баранец заявил, что все международные институты, включая ООН и НАТО, оказались недееспособными. По его словам, США разрушают послевоенную систему безопасности, считая себя единственными, кто вправе диктовать условия миру."Сейчас рушатся все международные институты, которые удерживали человечество от драк. Вся система международной безопасности сейчас лежит в руинах. Это делается только потому, что есть одна страна, которая считает себя главным паханом человечества", — подчеркнул эксперт.Он сравнил нынешнюю ситуацию с рвущейся капроновой авоськой, в которой лежит земной шар. По мнению собеседника Украина.ру, мир стоит на пороге масштабного передела, а старые механизмы сдерживания уже не работают.Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250627/medlennee-chem-khotelos-by-v-svezhey-frontovoy-svodke---chasov-yar-sumskaya-oblast-i-ne-tolko-1064377432.html
россия
сша
сумы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056354983_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b1b9d0effd2b0707a61627e8ecf4351a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, сумы, виктор баранец, украина.ру, оон, нато, безопасность, мир, конфликт, институт, главные новости, новости россии
Новости, Россия, США, Сумы, Виктор Баранец, Украина.ру, ООН, НАТО, безопасность, мир, конфликт, институт, Главные новости, новости России

"Капроновая авоська мироустройства трещит по швам": полковник Баранец о крахе международной системы

22:00 27.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Международные институты, включая ООН и НАТО, полностью обесценились и не способны предотвращать глобальные конфликты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Баранец заявил, что все международные институты, включая ООН и НАТО, оказались недееспособными. По его словам, США разрушают послевоенную систему безопасности, считая себя единственными, кто вправе диктовать условия миру.
"Сейчас рушатся все международные институты, которые удерживали человечество от драк. Вся система международной безопасности сейчас лежит в руинах. Это делается только потому, что есть одна страна, которая считает себя главным паханом человечества", — подчеркнул эксперт.
Он сравнил нынешнюю ситуацию с рвущейся капроновой авоськой, в которой лежит земной шар. По мнению собеседника Украина.ру, мир стоит на пороге масштабного передела, а старые механизмы сдерживания уже не работают.
Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
В Сумской области ВС РФ продвинулись в районе Алексеевка — Варачино, сообщают Вежливые и Заботливые - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
17:46
"Медленнее, чем хотелось бы": в свежей фронтовой сводке - Часов Яр, Сумская область и не толькоПредставители киевского режима жалуются на обострение ситуации на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Также ВС РФ продвинулись в Сумской области в районе Алексеевка - Варачино и близятся к полной зачистке Часова Яра
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАСумыВиктор БаранецУкраина.руООННАТОбезопасностьмирконфликтинститутГлавные новостиновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:00"Сырский бросил в Сумскую область даже охрану генштаба": полковник Баранец о стратегических ошибках ВСУ
22:45ВС России перемалывают элитные части ВСУ под Сумами: полковник Алехин раскрыл детали наступления
22:30"Израильские ракеты влетали в спальни иранских генералов": Военный эксперт о провале разведки
22:00"Капроновая авоська мироустройства трещит по швам": полковник Баранец о крахе международной системы
19:30Андрей Дмитриев: Украинский "Ли Сын Ман" затягивает войну, но бойцы из КНДР готовы выполнить новый приказ
18:29Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ после взятия Шевченко окружат ВСУ в Поддубном и завяжут бои за Искру
18:06Готовность к переговорам в Стамбуле, тайна предков главы британской разведки. Итоги 27 июня
18:02Вместо учебы - на полигон: украинских студентов с 1 сентября отправят на военную подготовку
17:55Харьковские объекты ВСУ снова под огнем российских войск
17:46"Медленнее, чем хотелось бы": в свежей фронтовой сводке - Часов Яр, Сумская область и не только
17:20Как поймать дрон ВСУ и выжить: удивительная история оператора БПЛА "Белки" о 300 метрах до жизни
17:10Украина потеряла месторождения лития. Что на самом деле за этим стоит?
16:48Американская парадигма: США не скажут о сокращении помощи Украине, но будут знаки
16:45Верующие не дали архиепископу Аджапахяну уехать в СК Армении
16:41Главные новости на 15.00 27 июня
16:34Почему начался конфликт "Азова*" с Билецким** и какими будут последствия?
16:00Жалкий оригинал неповторимой копии: 120 лет восстанию на броненосце "Потёмкин"
15:44Украинец научился ездить на мотоцикле, чтобы не прокатили на бусике
15:44 В Севастополе арестованы две жертвы украинских спецслужб
15:39Врача из Мелитополя задержали за помощь СБУ
Лента новостейМолния