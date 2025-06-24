https://ukraina.ru/20250624/sergey-ermakov-uroven-delegatsii-ot-ukrainy-na-sammite-nato-mozhet-byt-znachitelno-ponizhen-1064199546.html

Сергей Ермаков: Уровень делегации от Украины на саммите НАТО может быть значительно понижен

Сергей Ермаков: Уровень делегации от Украины на саммите НАТО может быть значительно понижен - 24.06.2025 Украина.ру

Сергей Ермаков: Уровень делегации от Украины на саммите НАТО может быть значительно понижен

После демонстративного краха политики США и НАТО в Афганистане, отказ от своих обязательств и обещаний перед Киевом означал бы полную дискредитацию натовской политики.

2025-06-24T05:00

2025-06-24T05:00

2025-06-24T05:00

украина

россия

сша

дональд трамп

нато

саммит

интервью

вооружения

милитаризация

гаага

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052739646_102:37:858:463_1920x0_80_0_0_4fae48840c0bff9a4f6cefdf64a0d856.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Киев пригласили к участию в саммите НАТО в Гааге 24-25 июня. Однако программа мероприятия, как написало издание Politico 21 июня, сокращена — заседание совета НАТО по Украине отменено.— Сергей Михайлович, ранее Трамп выражал сомнение в участии Украины в саммите. Почему тогда Рютте все-таки пригласил Киев?— Дело в том, что НАТО не могло совсем исключить украинскую повестку. Это означало бы то, что блок расписался кровью о непригодности организации. Потому что после демонстративного краха политики США и НАТО в Афганистане, отказ от своих обязательств и обещаний перед Киевом означал бы полную дискредитацию натовской политики.Собственно, поэтому натовцы и пригласили Украину поучаствовать на саммите. Но надо сказать, что украинский вопрос не будет в числе приоритетных — это уже очевидно. Кстати, и уровень украинской делегации может быть значительно понижен — например, до министра иностранных дел Андрея Семенова.— Тогда какой смысл для Киева участвовать?— Для киевского режима это единственный шанс продемонстрировать свою полезность, чтобы союзники-кураторы продолжили оказывать Украине какую-никакую помощь. В какой-то степени их надежды могут оправдаться. Рютте уже пообещал выделить украинцам более 20 миллиардов евро дополнительной помощи. Вот за этим и едет украинская делегация в Гаагу.Тут есть другой интересный момент. НАТО интересно получать от Украины уникальные сведения, которые относятся к тому, как именно проходит СВО, какое вооружение применяется, и так далее. То есть, используя Украину как некий полигон, натовские военные получают уникальные сведения о ведении боя. Для этого даже был создан специальный центр.— Остановка огня на Украине несет риски для НАТО, потому что это позволит России увеличить количество оружия и, возможно, напасть на альянс, заявил генсек организации Рютте. Видимо нам хороших новостей от мероприятие не стоит ожидать и там будет обсуждаться усиление блока против России?— Да, вы абсолютно правы. Одна из приоритетных тем для обсуждения на саммите — это повышение военного потенциала альянса. То есть усиление политики сдерживания [России], обсуждение, как в перспективе будет задействована пятая статья Устава НАТО.Также будет обсуждаться роль европейцев и готовность Соединенных Штатов Америки их поддерживать. Скорее всего европейцы будут обсуждать проблемы, которые сейчас четко показывают, что им придется рассчитывать прежде всего на себя, а не на Трампа.А в целом тон этому саммиту задал сам Рютте, когда говорил о якобы российской угрозе и о том, что, если не инвестировать в оборону НАТО, странам блока придется изучать русский язык.— Возвращаясь к Трампу. Получается, раз США не вышли из блока, значит они все-таки поддерживают НАТО и его агрессию против России?— Безусловно, да. Другое дело, очевидно, что США больше не хотят нести основную ответственность за дела НАТО. Трамп прямо говорит, что его категорически не устраивает когда свыше половины расходов, ответственности, материальной и нематериальной альянса приходится на Америку.Поэтому на саммите будет согласован так называемый Гаагский инвестиционный план или обязательство, которое призвано, во-первых, повысить расходы стран-членов альянса. То есть 3,5% от ВВП стран НАТО теперь будет идти на оборонные статьи. И еще 1,5% — на так называемые сопутствующие или смежные расходы, касающиеся сферы безопасности — туда скорее всего будут включены средства на помощь Украине.Что касается в целом политики США по отношению к альянсу, то американцы рассматривают НАТО как свой стратегический актив, сплоченную организацию, готовую идти именно в том курсе, который будет задаваться в Вашингтоне.— Каково сейчас положение НАТО? Сильно ли оно?— Любая организация такого плана таит в себе скрытые опасности. Потому что этот военный блок изначально выстраивался под конкретную цель — противодействие Советскому Союзу.Теперь мы видим, что эта цель была не столько идеологической, как говорили, а скорее геополитической. И вполне закономерно на место Советского Союза теперь встала Россия. То есть НАТО противодействует интересам нашей страны, и в этом плане оно, безусловно, опасно.Насколько опасен блок — здесь необходимо адекватно оценивать его силы. Сейчас у НАТО нет ни потенциала, ни возможностей открыто бросить вызов Российской Федерации. Но они это делают скрытно: ведут прокси-войну на Украине, и усиленно готовятся к противостоянию с нашим государством.И в Вашингтоне, и в Брюсселе вынашивают планы о повышении военных бюджетов и военного потенциала, что ведет к серьезной гонке вооружений. Даже если примерно посчитать, около 2,5 миллиардов долларов в год будет дополнительно выделяться блоком на военные нужды.— Сколько времени понадобится, чтобы НАТО стало серьезной угрозой для нас?— Как я уже сказал, мы итак относимся к НАТО серьезно, но без надуманных страхов. Другое дело, что маховик гонки вооружения натовцы будут раскручивать, пока у них есть для этого силы.Насколько все страны – члены альянса готовы участвовать в этом, покажет время. И вот здесь как раз самое слабое звено НАТО, поскольку не все государства этой организации готовы долговременно нести такие обременительные военные расходы, и, самое главное, реально противодействовать и строить свою политику против нашего государства.— Какие действия, в свою очередь, должны предпринять мы, чтобы быть готовыми к противостоянию с НАТО?— Я уверен, что мы готовимся к этому. Главное — не надо питать никаких иллюзий.Да, в будущем возможно и потепление наших отношений с этой организацией. Но уже очевидно, что период, который был в начале 90-х, когда мы думали, что с НАТО можно выстраивать стратегическое партнерство, закончился. Если говорить о новых параметрах архитектуры европейской безопасности, понятно, что роль НАТО должна быть существенно ограничена.— Почему, кстати, в альянсе так возбудились из-за наших учений "Запад-2025"?— Дело в том, что натовские военные эксперты и аналитик наблюдают за учениями и видят нашу силу. Это их чрезвычайно беспокоит.Более того — все их последние выкладки говорят о неправильных прогнозах, сделанных ими, поскольку считалось, что Россия быстро потеряет свой военный потенциал [в военном конфликте с Украиной]. Сейчас выводы прямо противоположные делаются.А последние наши учения будут и дальше демонстрировать натовцам силу России, и не самый лучший способ бороться с ней такими силовыми методами. Но необходимо понимать, что как военный блок НАТО предназначено только для этой цели.Как НАТО использует внутренний кризис США для эскалации украинского конфликта, в интервью Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины.

https://ukraina.ru/20250619/1064060550.html

украина

россия

сша

гаага

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

украина, россия, сша, дональд трамп, нато, саммит, интервью, вооружения, милитаризация, гаага