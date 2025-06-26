https://ukraina.ru/20250626/dmitriy-babich-fanatichnost-zapada-privela-k-voyne-na-ukraine-i-prevzoshla-radikalizm-irana-i-izrailya-1064335337.html

Дмитрий Бабич: Фанатичность Запада привела к войне на Украине и превзошла радикализм Ирана и Израиля

Дмитрий Бабич: Фанатичность Запада привела к войне на Украине и превзошла радикализм Ирана и Израиля - 26.06.2025 Украина.ру

Дмитрий Бабич: Фанатичность Запада привела к войне на Украине и превзошла радикализм Ирана и Израиля

Ирано-израильский конфликт подавался на Западе как религиозный. Но оказалось, что религиозные чувства в современном мире менее фанатичны, чем радикальная идеология Запада. Религиозный фанатизм, который в западном мире любят изображать как нечто чудовищное, не так и силен. Идеологический фанатизм Запада и привел к войне между Россией и Украиной.

2025-06-26T19:30

2025-06-26T19:30

2025-06-26T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.Financial Times пишет, что стал использовать более жесткий тон в отношении России, в то время как к украинскому президенту Владимиру Зеленскому он проявил симпатию, назвав его "очень милым" после встречи на саммите НАТО.- Дмитрий, можно ли сделать такой вывод из публичных заявлений Трампа и к чему такая тенденция может привести?- Как это часто бывает в пропаганде, здесь правда смешана с ложью или со своими пожеланиями. Кроме того, здесь дается некоторое упрощенное видение реальности: все зависит от воли этого странного, малопредсказуемого человека.За этой простенькой формулой - Трамп разозлился на Путина и полюбил Зеленского – стоят более сложные и независящие от воли одного человека процессы.Очевидно, что Трамп хотел и в украинском конфликте, и в ирано-израильском применить одну и ту же схему. Он хотел запугать одну из сторон конфликта, ту, которая ему была менее симпатична, и приказать прекратить военные действия. В ирано-израильском конфликте это удалось, хотя еще посмотрим, как сработают эти соглашения.А в российско-украинском нет. Это значит, что израильтяне и иранцы такие мирные, а русские и украинцы нет? Дело в том, что ирано-израильский конфликт подавался на Западе как религиозный. Но оказалось, что религиозные чувства в современном мире менее фанатичны, чем радикальная идеология Запада. Муллы в Иране прекратили огонь, хотя напали на них и им хотелось отомстить. И сам Израиль сумел удержаться от ответных ударов.Религиозный фанатизм, который в западном мире любят изображать как нечто чудовищное, не так и силен. За фразами о вере стоят прагматики.Ультралиберальный идеологический фанатизм Запада, который привел к войне между Россией и Украиной, как раз и не идет ни на какие соглашения. Трамп пытается продать публике как свой успех, то, что иранцы и израильтяне его слушаются, а русские и украинцы нет.Но не надо верить ни в теории заговора, ни во всемогущество принимающих решения глав государств. Это тоже менеджеры, которые выражают равнодействующую тех векторов, которые на них оказывают воздействие.План Запада по переустройству мира путем смены режимов в том числе в России, в Китае это безумие. То есть говоря о расположении или не расположении Трампа, не надо преувеличивать ценность его эмоции. Сначала Трамп обвинил Нетаньяху чуть ли не в разжигании войны. А потом, когда ситуация сложилась удачно для США, он сразу же объявил израильского премьера великим государственным деятелем и призвал прекратить его уголовное преследование. Гнев Трампа величина очень непостоянная. Россия создает реалии, в которых не надо учитывать добрую или злою волю тех, кого судьба выносит наверх в Вашингтоне или Брюсселе. Но сделать это невозможно без продолжения военных действий на Украине.- В итоговой резолюции саммита НАТО говорится, что "Союзники по НАТО согласны с тем, что их обязательство о выделении 5% будет охватывать две основные категории инвестиций в оборону". Идет там речь и о прямых взносах на оборону Украины при расчете оборонных расходов стран". Трампу удалось переложить всю ответственность на Украину на плечи европейцев, а те согласились с отведенной им ролью?- Это пиррова победа. Со стороны России не исходит никакая угроза ни для США, ни для Европы. Они и так имеют по количеству солдат и военной техники преимущество над Россией. Нарастить до такой степени, чтобы безнаказанно на нас напасть, у них не получится. Ущерб Европе и США будет несопоставимый, а политик, который на это решится, подпишет себе и всей планете смертный приговор.Урезая свои бюджеты и социальные расходы, они ведут дело к тому, что Евросоюз постигнет судьба бывшего СССР, когда есть огромная армия, современная техника, а население нищее. Если они не выучили этот урок, то значит, проиграют в этой борьбе.Трамп ведь не только заставил европейцев увеличить свои военные расходы, но увеличил и расходы на оборону в США, выкачивая средства из экономики.- Судя по всему Украина стремится открыть фронт прокси-войны с Россией на африканском континенте. Украинские эмиссары готовы обучать военных в Мавритании. Какие силы готовы сотрудничать с представителями киевского режима в Африке?- Африка переживает демографический рост. В экономическом плане континент очень перспективный. Африка будет богатеть и все сильнее уходить от зависимости от колониальных стран. Возможно, уменьшится и влияние Китая. Африканцы обучаясь становятся более независимыми. Россия старается эту тенденцию поддерживать, помогая бороться с джихадистскими группировками в том числе.Ослабить суверенитет африканских государств стремятся страны колониальной империи. Франция стремилась оставаться в Западной Африке, которую она контролировала, и там почему-то не прекращались войны. Ни в Чаде, ни в Мали, ни в Камеруне. Франкоязычные страны Африки в последнее десятилетие постоянно воевали.Представители Украины могут опереться в Африке на бывшие колониальные империи и верные им силы внутри африканских стран. Но это значит идти против течения, что гарантирует поражение.О саммите НАТО и ближневосточном кризисе Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару

https://ukraina.ru/20250626/smert-kondotera-proksi-v-skladchinu-nato-vzyala-ukrainu-na-soderzhanie-1064310305.html

https://ukraina.ru/20250626/medvezhya-diplomatiya-v-otvet-na-slonovyu-kak-i-kogda-rossiya-nachala-druzhit-s-persami-1064297756.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, запад, украина, дональд трамп, дмитрий бабич, владимир зеленский, financial times, нато, африка