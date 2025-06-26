Дмитрий Бабич: Фанатичность Запада привела к войне на Украине и превзошла радикализм Ирана и Израиля - 26.06.2025 Украина.ру
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Дмитрий Бабич: Фанатичность Запада привела к войне на Украине и превзошла радикализм Ирана и Израиля
Дмитрий Бабич: Фанатичность Запада привела к войне на Украине и превзошла радикализм Ирана и Израиля - 26.06.2025 Украина.ру
Дмитрий Бабич: Фанатичность Запада привела к войне на Украине и превзошла радикализм Ирана и Израиля
Ирано-израильский конфликт подавался на Западе как религиозный. Но оказалось, что религиозные чувства в современном мире менее фанатичны, чем радикальная идеология Запада. Религиозный фанатизм, который в западном мире любят изображать как нечто чудовищное, не так и силен. Идеологический фанатизм Запада и привел к войне между Россией и Украиной.
2025-06-26T19:30
2025-06-26T19:30
интервью
россия
запад
украина
дональд трамп
дмитрий бабич
владимир зеленский
financial times
нато
африка
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.Financial Times пишет, что стал использовать более жесткий тон в отношении России, в то время как к украинскому президенту Владимиру Зеленскому он проявил симпатию, назвав его "очень милым" после встречи на саммите НАТО.- Дмитрий, можно ли сделать такой вывод из публичных заявлений Трампа и к чему такая тенденция может привести?- Как это часто бывает в пропаганде, здесь правда смешана с ложью или со своими пожеланиями. Кроме того, здесь дается некоторое упрощенное видение реальности: все зависит от воли этого странного, малопредсказуемого человека.За этой простенькой формулой - Трамп разозлился на Путина и полюбил Зеленского – стоят более сложные и независящие от воли одного человека процессы.Очевидно, что Трамп хотел и в украинском конфликте, и в ирано-израильском применить одну и ту же схему. Он хотел запугать одну из сторон конфликта, ту, которая ему была менее симпатична, и приказать прекратить военные действия. В ирано-израильском конфликте это удалось, хотя еще посмотрим, как сработают эти соглашения.А в российско-украинском нет. Это значит, что израильтяне и иранцы такие мирные, а русские и украинцы нет? Дело в том, что ирано-израильский конфликт подавался на Западе как религиозный. Но оказалось, что религиозные чувства в современном мире менее фанатичны, чем радикальная идеология Запада. Муллы в Иране прекратили огонь, хотя напали на них и им хотелось отомстить. И сам Израиль сумел удержаться от ответных ударов.Религиозный фанатизм, который в западном мире любят изображать как нечто чудовищное, не так и силен. За фразами о вере стоят прагматики.Ультралиберальный идеологический фанатизм Запада, который привел к войне между Россией и Украиной, как раз и не идет ни на какие соглашения. Трамп пытается продать публике как свой успех, то, что иранцы и израильтяне его слушаются, а русские и украинцы нет.Но не надо верить ни в теории заговора, ни во всемогущество принимающих решения глав государств. Это тоже менеджеры, которые выражают равнодействующую тех векторов, которые на них оказывают воздействие.План Запада по переустройству мира путем смены режимов в том числе в России, в Китае это безумие. То есть говоря о расположении или не расположении Трампа, не надо преувеличивать ценность его эмоции. Сначала Трамп обвинил Нетаньяху чуть ли не в разжигании войны. А потом, когда ситуация сложилась удачно для США, он сразу же объявил израильского премьера великим государственным деятелем и призвал прекратить его уголовное преследование. Гнев Трампа величина очень непостоянная. Россия создает реалии, в которых не надо учитывать добрую или злою волю тех, кого судьба выносит наверх в Вашингтоне или Брюсселе. Но сделать это невозможно без продолжения военных действий на Украине.- В итоговой резолюции саммита НАТО говорится, что "Союзники по НАТО согласны с тем, что их обязательство о выделении 5% будет охватывать две основные категории инвестиций в оборону". Идет там речь и о прямых взносах на оборону Украины при расчете оборонных расходов стран". Трампу удалось переложить всю ответственность на Украину на плечи европейцев, а те согласились с отведенной им ролью?- Это пиррова победа. Со стороны России не исходит никакая угроза ни для США, ни для Европы. Они и так имеют по количеству солдат и военной техники преимущество над Россией. Нарастить до такой степени, чтобы безнаказанно на нас напасть, у них не получится. Ущерб Европе и США будет несопоставимый, а политик, который на это решится, подпишет себе и всей планете смертный приговор.Урезая свои бюджеты и социальные расходы, они ведут дело к тому, что Евросоюз постигнет судьба бывшего СССР, когда есть огромная армия, современная техника, а население нищее. Если они не выучили этот урок, то значит, проиграют в этой борьбе.Трамп ведь не только заставил европейцев увеличить свои военные расходы, но увеличил и расходы на оборону в США, выкачивая средства из экономики.- Судя по всему Украина стремится открыть фронт прокси-войны с Россией на африканском континенте. Украинские эмиссары готовы обучать военных в Мавритании. Какие силы готовы сотрудничать с представителями киевского режима в Африке?- Африка переживает демографический рост. В экономическом плане континент очень перспективный. Африка будет богатеть и все сильнее уходить от зависимости от колониальных стран. Возможно, уменьшится и влияние Китая. Африканцы обучаясь становятся более независимыми. Россия старается эту тенденцию поддерживать, помогая бороться с джихадистскими группировками в том числе.Ослабить суверенитет африканских государств стремятся страны колониальной империи. Франция стремилась оставаться в Западной Африке, которую она контролировала, и там почему-то не прекращались войны. Ни в Чаде, ни в Мали, ни в Камеруне. Франкоязычные страны Африки в последнее десятилетие постоянно воевали.Представители Украины могут опереться в Африке на бывшие колониальные империи и верные им силы внутри африканских стран. Но это значит идти против течения, что гарантирует поражение.О саммите НАТО и ближневосточном кризисе Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару
https://ukraina.ru/20250626/smert-kondotera-proksi-v-skladchinu-nato-vzyala-ukrainu-na-soderzhanie-1064310305.html
https://ukraina.ru/20250626/medvezhya-diplomatiya-v-otvet-na-slonovyu-kak-i-kogda-rossiya-nachala-druzhit-s-persami-1064297756.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, запад, украина, дональд трамп, дмитрий бабич, владимир зеленский, financial times, нато, африка
Интервью, Россия, Запад, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Бабич, Владимир Зеленский, Financial Times, НАТО, Африка

Дмитрий Бабич: Фанатичность Запада привела к войне на Украине и превзошла радикализм Ирана и Израиля

19:30 26.06.2025
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынДмитрий Бабич интервью
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Ирано-израильский конфликт подавался на Западе как религиозный. Но оказалось, что религиозные чувства в современном мире менее фанатичны, чем радикальная идеология Запада. Религиозный фанатизм, который в западном мире любят изображать как нечто чудовищное, не так и силен. Идеологический фанатизм Запада и привел к войне между Россией и Украиной.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.
Financial Times пишет, что стал использовать более жесткий тон в отношении России, в то время как к украинскому президенту Владимиру Зеленскому он проявил симпатию, назвав его "очень милым" после встречи на саммите НАТО.
- Дмитрий, можно ли сделать такой вывод из публичных заявлений Трампа и к чему такая тенденция может привести?
- Как это часто бывает в пропаганде, здесь правда смешана с ложью или со своими пожеланиями. Кроме того, здесь дается некоторое упрощенное видение реальности: все зависит от воли этого странного, малопредсказуемого человека.
За этой простенькой формулой - Трамп разозлился на Путина и полюбил Зеленского – стоят более сложные и независящие от воли одного человека процессы.
Очевидно, что Трамп хотел и в украинском конфликте, и в ирано-израильском применить одну и ту же схему. Он хотел запугать одну из сторон конфликта, ту, которая ему была менее симпатична, и приказать прекратить военные действия. В ирано-израильском конфликте это удалось, хотя еще посмотрим, как сработают эти соглашения.
А в российско-украинском нет. Это значит, что израильтяне и иранцы такие мирные, а русские и украинцы нет? Дело в том, что ирано-израильский конфликт подавался на Западе как религиозный. Но оказалось, что религиозные чувства в современном мире менее фанатичны, чем радикальная идеология Запада. Муллы в Иране прекратили огонь, хотя напали на них и им хотелось отомстить. И сам Израиль сумел удержаться от ответных ударов.
Религиозный фанатизм, который в западном мире любят изображать как нечто чудовищное, не так и силен. За фразами о вере стоят прагматики.
13:17
Смерть кондотьера-прокси в складчину. НАТО взяла Украину на содержаниеГлавный вывод саммита НАТО в Гааге 24-25 июня 2025 года для Украины не в том, что президент США Дональд Трамп встретился с просроченным недопрезидентом Владимиром Зеленским, а после обвинил его во лжи, повозив мор.., пардон, имиджем по столу.
Ультралиберальный идеологический фанатизм Запада, который привел к войне между Россией и Украиной, как раз и не идет ни на какие соглашения. Трамп пытается продать публике как свой успех, то, что иранцы и израильтяне его слушаются, а русские и украинцы нет.
Но не надо верить ни в теории заговора, ни во всемогущество принимающих решения глав государств. Это тоже менеджеры, которые выражают равнодействующую тех векторов, которые на них оказывают воздействие.
План Запада по переустройству мира путем смены режимов в том числе в России, в Китае это безумие. То есть говоря о расположении или не расположении Трампа, не надо преувеличивать ценность его эмоции. Сначала Трамп обвинил Нетаньяху чуть ли не в разжигании войны. А потом, когда ситуация сложилась удачно для США, он сразу же объявил израильского премьера великим государственным деятелем и призвал прекратить его уголовное преследование.
Гнев Трампа величина очень непостоянная. Россия создает реалии, в которых не надо учитывать добрую или злою волю тех, кого судьба выносит наверх в Вашингтоне или Брюсселе. Но сделать это невозможно без продолжения военных действий на Украине.
- В итоговой резолюции саммита НАТО говорится, что "Союзники по НАТО согласны с тем, что их обязательство о выделении 5% будет охватывать две основные категории инвестиций в оборону". Идет там речь и о прямых взносах на оборону Украины при расчете оборонных расходов стран". Трампу удалось переложить всю ответственность на Украину на плечи европейцев, а те согласились с отведенной им ролью?
- Это пиррова победа. Со стороны России не исходит никакая угроза ни для США, ни для Европы. Они и так имеют по количеству солдат и военной техники преимущество над Россией. Нарастить до такой степени, чтобы безнаказанно на нас напасть, у них не получится. Ущерб Европе и США будет несопоставимый, а политик, который на это решится, подпишет себе и всей планете смертный приговор.
Урезая свои бюджеты и социальные расходы, они ведут дело к тому, что Евросоюз постигнет судьба бывшего СССР, когда есть огромная армия, современная техника, а население нищее. Если они не выучили этот урок, то значит, проиграют в этой борьбе.
Трамп ведь не только заставил европейцев увеличить свои военные расходы, но увеличил и расходы на оборону в США, выкачивая средства из экономики.
Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
07:04
Медвежья дипломатия в ответ на слоновью. Как и когда Россия начала дружить с персамиЖители Ирана проявляли интерес к Руси еще в раннем Средневековье. Благодаря записям дипломата Ибн Фадлана мы знаем, что персидские купцы отправлялись через Бухару и Хорезм в Волжскую Булгарию, где торговали с русами. Хотя, судя по его описанию, эти русы были чистокровными скандинавами.
- Судя по всему Украина стремится открыть фронт прокси-войны с Россией на африканском континенте. Украинские эмиссары готовы обучать военных в Мавритании. Какие силы готовы сотрудничать с представителями киевского режима в Африке?
- Африка переживает демографический рост. В экономическом плане континент очень перспективный. Африка будет богатеть и все сильнее уходить от зависимости от колониальных стран. Возможно, уменьшится и влияние Китая. Африканцы обучаясь становятся более независимыми. Россия старается эту тенденцию поддерживать, помогая бороться с джихадистскими группировками в том числе.
Ослабить суверенитет африканских государств стремятся страны колониальной империи. Франция стремилась оставаться в Западной Африке, которую она контролировала, и там почему-то не прекращались войны. Ни в Чаде, ни в Мали, ни в Камеруне. Франкоязычные страны Африки в последнее десятилетие постоянно воевали.
Представители Украины могут опереться в Африке на бывшие колониальные империи и верные им силы внутри африканских стран. Но это значит идти против течения, что гарантирует поражение.
О саммите НАТО и ближневосточном кризисе Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару
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ИнтервьюРоссияЗападУкраинаДональд ТрампДмитрий БабичВладимир ЗеленскийFinancial TimesНАТОАфрика
 
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