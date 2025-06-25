https://ukraina.ru/20250625/sergey-sazonov-iran-ne-smogli-postavit-na-koleni-no-u-ssha-est-rychag-dlya-vzloma-blizhnego-vostoka-1064240575.html

Сергей Сазонов: Иран не смогли поставить на колени, но у США есть рычаг для взлома Ближнего Востока

Сергей Сазонов: Иран не смогли поставить на колени, но у США есть рычаг для взлома Ближнего Востока - 25.06.2025 Украина.ру

Сергей Сазонов: Иран не смогли поставить на колени, но у США есть рычаг для взлома Ближнего Востока

Украина была лишь дымовой завесой для ближневосточной операции, потому что взятие энергоресурсов под контроль важнее. Когда будет разгромлен Иран и Турция, монархии Залива возьмут под козырек и будут делать то, что им скажут. У них нет своих вооруженных сил, чтобы сопротивляться.

2025-06-25T06:30

2025-06-25T06:30

2025-06-25T06:30

интервью

иран

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.- Сергей, и Иран, и Израиль заявляют о готовности соблюдать режим прекращения огня, Трамп почивает на лаврах миротворца. Как долго может продлиться это перемирие, и как стороны могут его использовать?- Вскоре после объявления перемирия турецкое издание Yeni Şafak написала, что министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран нарушил режим прекращения огня и приказал армии нанести массированный удар по целям в Тегеране. Израильские источники писали о том, что иранская ракета поразила цель в Беер-Шеве, пробила бомбоубежище и убила четырех человек. Иран эти сообщения опроверг.То, что говорит Трамп, на его совести. Стратегические цели ударов по Ирану не достигнуты. Ирак, напомню, взяли не с первой попытки. Первая война вспыхнула после вторжения Ирака в Кувейт, потом США подготовились и добили его окончательно. А сейчас все очень зыбко. Тем более Израиль пережил тяжелейшее потрясение и унижение.Сейчас Ирану и Израилю нужно перезарядиться. У Израиля закончились зенитные ракеты. И в Иране, и в Израиле есть силы, которые не хотят прекращения огня. Причем у меня есть подозрение, что у Ирана боеприпасов осталось гораздо больше, чем у Израиля.России не удастся отстраниться от поддержки Ирана. Это нереально. А дальше, скорее, будет изнурительная война и поиск прокси-силы. Такая прокси-сила есть, это курдские формирования, которые есть на территории Ирана. Есть еще сепаратисты белуджи, но они и в Пакистане не пользуются популярностью. И Пакистан, и Афганистан заявили о поддержке Ирана, поэтому если что-то начнется, то Пакистан их придавит.А вот курды — это реальный рычаг для взлома Ближнего Востока. Поставить Иран на колени с помощью воздушных ударов не получилось, поэтому речь должна идти о наземной операции. Плацдармом для такой операции может стать прибрежная зона Персидского залива, если Иран перекрое Ормузский пролив. Без наземной операции разгромить Иран не удастся.С территории Ирака атаковать Иран неудобно, там горы. Наиболее удобное направление для нападения на Иран — это Турция. И совершенно точно были запросы США к Турции, но Эрдоган отказался.- В Москве с визитом побывал глава МИД Ирана Аракчи. В то же время Reuters сообщало, что глава Ирана Хаменеи призывает Россию усилить поддержку Исламской республики после американских ударов. Чем мы могли бы помочь Ирану?- Если Иран падет, для нас это будет конец истории. Многие почему-то считают, что Ближний Восток от нас далеко. На самом деле, Каспийский регион и Дагестан примыкают к Ближнему Востоку непосредственно. Если Иран и Ближний Восток попадут в зону хаоса, то для нас это будет очень большой проблемой. Потому что дальше сломают Среднюю Азию, Армению и Турцию поломают точно так же. Эрдогану надо приготовиться, он будет следующим. Но турки не смогут себя защитить так, как Иран, хотя Эрдоган и пытается развивать ВПК.Главным союзником Израиля в регионе является Греция, у которой затяжной конфликт с Турцией, разжигаемый искусственно, вокруг островов Эгейского моря. Начать войну там очень легко.Сейчас я уверен, что Украина была лишь дымовой завесой для ближневосточной операции, потому что взятие энергоресурсов под контроль важнее. Когда будет разгромлен Иран и Турция, монархии Залива возьмут под козырек и будут делать то, что им скажут. У них нет своих вооруженных сил, чтобы сопротивляться.У нас, во-первых, есть разведывательная спутниковая группировка, которая могла бы вести наблюдение за территорией Израиля, которая и так простреливается насквозь. Во-вторых, очень качественный спецназ, который мог бы быть задействован. В-третьих, можно было бы использовать свои оперативные возможности для выявления израильской агентуры в Иране, потому что сетецентрическая война, которую ведет Израиль, предполагает хаотизацию тыла политической и экономической системы.Это второй фронт мировой прокси-войны. Накануне было сообщение, что в районе Исфахана задержали украинскую диверсионную группу, которая намеревалась уничтожить завод по производству беспилотников. Напомню, что операции в начале ударов по Ирану и атаки на наши стратегические бомбардировщики проведены по одним и тем же лекалам. Уверен, что Моссад сотрудничает с Украиной.Китай и Россия многим бы могли помочь Ирану, если бы делали это синхронно.- Все же режим аятолл неоднозначно относился к нашей стране и в советский период, и после развала СССР. Да и в самом Иране существуют сильные протестные настроения.- Россия является правопреемницей Советского Союза только в части международных обязательств. Но прямой преемственности от СССР, который был атеистическим государством, у России нет. Мы другое государство.Что касается отношений с Россией, то проблема была не в Иране, а в нашем произраильском лобби и в бизнесе, который не хотел сотрудничать с Ираном, следуя международным санкциям.Что касается самого режима, то у него есть очень жесткие проблемы. Коррупция процветает на среднем и низшем уровне управления. Хотя мы знаем массу стран, которые живут в коррупции, которая является частью общественного договора. Сейчас прозападные силы во главе с новым президентом потерпели политическое фиаско, они подвели страну под военный удар.Есть Корпус стражей исламской революции (КСИР). Это серьезная сила, костяк страны, который контролирует ее экономику. Вопрос в том, смогут ли они силовым путем удержать власть и какая сила им может противостоять. Но нам политический коллапс в Иране не принесет ничего хорошего. Будет перекрыт канал Север-Юг, а на Каспии мы получим противника.- Сколько времени может понадобиться на организацию сухопутной операции?- Есть несколько сценариев. Недавние удары США по Ирану носили имитационный характер. Второй вариант, это когда США решат задействовать всю военную мощь, чтобы стереть Иран в порошок.Надо понимать, что и Израиль понес серьезные имиджевые потери. Разрушения в Израиле оцениваются на полмиллиарда долларов. Израиль скрывает свои потери. Железный купол бы пробит. При этом Иран еще активно не применял свои ракеты с разделяющимися боеголовками.По самым оптимистичным сценариям вся эта ситуация затянется на пять-шесть недель. Но я считаю, что примирение в этой ситуации невозможно. Иранская угроза, с точки зрения США и Израиля, должна быть устранена полностью. Они увидели, на что способен Иран.Господство авиации в небе не решает задачи по капитуляции Ирана. Вдруг и Ирана окажется китайский гиперзвук, которым иранцы потопят авианосцы США. У Ирана есть москитный флот и беспилотные катера, чтобы вести борьбу с американским флотом в Персидском заливе. Сам залив очень плохой оперативный театр для действий большого флота. То есть второй сценарий, это когда США обрушат всю свою мощь на Иран.- В том числе и ядерную?- Маловероятно, хотя и это нельзя исключать. Американцы способны на это. Беспредельное насилие это стержень их поведенческой психологии. И они могут резко поменять отношение к нам и к Украине. То есть Трамп может завалить Украину оружием. Это два фронта, Ближний Восток и Украина, и оба направлены против нас.- При каких условиях Трамп может возобновить поставки оружия на Украину?Трампу целом не интересна Украина. Ему интересен новый договор "Сайкса-Пико" (тайное соглашение между мировыми державами о разделе сфер влияния на Ближнем Востоке после Первой мировой войны), то есть новая карта раздела Ближнего Востока. Если мы будем ему мешать, он нам помешает тоже очень сильно. Об этом же говорил Эрдоган, а турецкая разведка одна из лучших на Ближнем Востоке. Нападение на Иран 22 июня это определенный символизм, и направлен он тоже против нас.Также о кризисе на Ближнем Востоке Самое большое унижение в истории Ирана. Западные СМИ об ударе США по иранской ядерной программе

https://ukraina.ru/20250623/dmitriy-drobnitskiy-tramp-khotel-otdelatsya-bombardirovkoy-irana-no-netanyakhu-ne-pozvolit-obyavit-1064190451.html

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https://ukraina.ru/20250624/peremirie-vykovannoe-ognm-i-mechom-1064220124.html

https://ukraina.ru/20250624/pochemu-kitay-ne-risknt-brosit-vyzov-izrailyu--vzglyad-cherez-prizmu-zapretnoy-temy-mirovoy-istorii-1064220006.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, иран, израиль, ближний восток, дональд трамп, эрдоган, украина.ру, кгб, фсб, армения, средняя азия, украина