https://ukraina.ru/20250623/samoe-bolshoe-unizhenie-v-istorii-irana-zapadnye-smi-ob-udare-ssha-po-iranskoy-yadernoy-programme-1064162616.html

Самое большое унижение в истории Ирана. Западные СМИ об ударе США по иранской ядерной программе

Самое большое унижение в истории Ирана. Западные СМИ об ударе США по иранской ядерной программе - 23.06.2025 Украина.ру

Самое большое унижение в истории Ирана. Западные СМИ об ударе США по иранской ядерной программе

Удары, которые США в ночь на 22 июня совершили по ядерным объектам Ирана ставит Ближний Восток на грань нового масштабного конфликта в регионе, пишет британский Reuters

2025-06-23T04:15

2025-06-23T04:15

2025-06-23T04:15

эксклюзив

иран

сша

ближний восток

пит хегсет

дональд трамп

reuters

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/16/1064154437_0:152:1601:1052_1920x0_80_0_0_416ad466b5f163a253521b12ced4db33.jpg

При этом агентство напоминает, что регион уже 20 месяцев страдает от непрекращающихся боевых действий в Газа и Ливане, а также от политического кризиса из-за смены режима в Сирии."Своим беспрецедентным решением разбомбить ядерные объекты Ирана, напрямую присоединившись к предшествовавшей воздушной атаке Израиля на своего главного регионального противника, Дональд Трамп совершил то, чего он давно клялся избегать: он организовал прямое вмешательство в крупную зарубежную войну", - отмечает Reuters.Журналисты агентства предупреждают, что участие США в ударах по иранским ядерным объектам могут спровоцировать Тегеран на ответ. В частности, это может быть морская блокада Ормузского пролива, нападение на военные базы США и их союзников на Ближнем Востоке и активизацию прокси-групп, выступающих против интересов Вашингтона и Иерусалима по всему миру.Reuters также напоминает детали операции США против Ирана, которые утром 22 июня раскрыл журналистам министр обороны США Пит Хегсет. По его словам, план операции под названием "Полуночный молот" американские чиновники держали в сторожащей тайне. В соответствии с этим планом, семь бомбардировщиков Northrop B-2 Spirit совершили 18-часовой перелет в воздушное пространство Ирана, чтобы сбросить 14 противобункерных бомб.При этом Хегсет подчеркнул, что удары по ядерным объектам Ирана для США не являются преамбулой к смене режима, а призывом к переговорам, напоминает агентство.Также Хегсет предостерег Иран от реализации пошлых угроз возмездия Соединенным Штатам и заявил, что американские войска будут защищать себя.Иранская ядерная программа может уйти в подпольеПоследние два десятилетия США использовали санкции, саботаж, кибератаки и дипломатические инструменты, пытаясь замедлить длительный путь Ирана к получению ядерного оружия, напоминает тем временем The New York Times."Около 2:30 ночи воскресенья по иранскому времени президент Трамп продемонстрировал грубую военную силу — шаг, которого сознательно избегали четверо его предшественников, опасаясь втянуть США в очередную войну на Ближнем Востоке", - пишет газета.Решившись на такой шаг президент Трамп сделал ставку на то, что США смогут отразить любые ответные удары Ирана и что последняя атака Штатов уничтожила все шансы режима восстановить свою ядерную программу, отмечают авторы издания.По их словам, если Иран не сумеет эффективно ответить на американские атаки и если страна откажется от долгосрочных ядерных амбиций, Трамп это объявит своей заслугой, так как лишь он осмелился использовать военную мощь США для цели, которую его предшественники сочли слишком рискованной. Но возможен и другой сценарий, отмечают они."Иран постепенно оправится, уцелевшие учёные уйдут в подполье, и страна пойдёт по пути Северной Кореи — к гонке за ядерной бомбой. Северная Корея, по оценкам разведки, обладает 60 и более ядерными боезарядами — арсеналом, делающим её неуязвимой для атак", - пишет газета.Американские журналисты не исключают, что Иран выберет именной такой путь для того, чтобы не допустить повторения удара, озарившего иранское небо утром 22 июня.Ограниченные возможности иранского ответаВ ночь на 22 июня в Иране произошло нечто чрезвычайно важное, подчеркивает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Чтобы удержать Трампа от нападения, которым американский лидер угрожал уже несколько месяцев, иранцы согласились на переговоры о своей ядерной программе, напоминает газета."Еще две недели назад в Тегеране царил сдержанный оптимизм в связи с надеждой, что с администрацией Трампа удастся найти компромисс, что президент США удержит израильтян от нападения. Власти просчитались", - пишут немецкие журналисты.Атака США по ядерным объектам Ирана посреди этих переговоров является самым большим унижением, которое Исламская Республика пережила в своей истории, констатирует издание.Немецкие журналисты анализируют возможные варианты иранского ответа на действия США. По их мнению, Иран может атаковать американские базы на Ближнем Востоке, как уже происходило пять лет назад, когда Трамп приказал убить иранского генерала Касема Сулейманы. Еще одним вариантом ответа может быть блокада Ормузского пролива между Ираном и Аравийским полуостровом, который имеет важное значение для нефтяной торговли, полагают они."Возможен также выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, чем режим неоднократно угрожал. В принципе, это означало бы конец дипломатии. Однако руководство, вероятно, уже осознает, на какой риск оно идет, продолжая развивать свою ядерную программу и вступая в конфронтацию с Израилем и США. Неясно также, способен ли Иран на это после ударов ВВС США", - пишет Süddeutsche Zeitung.У иранского режима для ответа на самое большое унижение в истории остаются только те варианты, которые Тегеран уже использовал и которые сегодня выглядят гораздо менее устрашающими, отмечает газета."Ракеты по Израилю? Они явно не впечатляют еврейское государство. Угроза атомной бомбой — кого она теперь может напугать? Зато закрытие Ормузского пролива было бы новым шагом. Но сомнительно, что Иран решится на это в своем сложном экономическом положении. Это было бы нападением не только на Запад, но и на всю мировую экономику", - полагают авторы немецкой газеты.О мотивах, побудивших Трампа принять решение о нападении на Иран и возможных геополитических изменениях этого решения - в статье Ростислава Ищенко "Трамп идёт ва-банк"

иран

сша

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, иран, сша, ближний восток, пит хегсет, дональд трамп, reuters