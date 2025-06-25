https://ukraina.ru/20250625/podzemnyy-ad-alekhin-raskryl-kak-lisi-nory-vsu-prevraschayutsya-v-bratskie-mogily-dlya-ukronatsistov-1064246509.html

Подземный ад: Алехин раскрыл, как "лисьи норы" ВСУ превращаются в братские могилы для укронацистов

Подземный ад: Алехин раскрыл, как "лисьи норы" ВСУ превращаются в братские могилы для укронацистов - 25.06.2025 Украина.ру

Подземный ад: Алехин раскрыл, как "лисьи норы" ВСУ превращаются в братские могилы для укронацистов

Главком ВСУ Сырский раскрыл новую тактику обороны, назвав укрепленные пункты "лисьими норами" Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-06-25T06:15

2025-06-25T06:15

2025-06-25T06:15

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Эксперт отметил особенности местности: "В окрестностях Липцев, в лесном массиве (Проходы и Русская Лозовая) расположены пять пещер, их называют "каменоломни". Пещера Липцы-1. Там длина ходов в целом более 280м, а площадь — 886 кв.м. Там и лабиринты, и широкие, высокие "залы", соединенные узкими лазами".Алехин добавил: "Весной 2024 года, во время нанесения массированных ударов по Белгороду, противник использовал эти пещеры. Туда можно было спокойно завезти РСЗО типа "Вампир", складировать боеприпасы. Это и были те самые "лисьи норы""."Подобная пещера есть в Дергачевском районе. Она называется каменоломня "Акула". Дергачи — основная тыловая база ВСУ. Безусловно, кроме строительства фортификационных сооружений, противник использует все эти подземные сооружения на севере Харькова", — заключил военный экспертПолный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации: "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250624/1064236466.html

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