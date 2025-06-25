Подземный ад: Алехин раскрыл, как "лисьи норы" ВСУ превращаются в братские могилы для укронацистов - 25.06.2025 Украина.ру
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Подземный ад: Алехин раскрыл, как "лисьи норы" ВСУ превращаются в братские могилы для укронацистов
Подземный ад: Алехин раскрыл, как "лисьи норы" ВСУ превращаются в братские могилы для укронацистов - 25.06.2025 Украина.ру
Подземный ад: Алехин раскрыл, как "лисьи норы" ВСУ превращаются в братские могилы для укронацистов
Главком ВСУ Сырский раскрыл новую тактику обороны, назвав укрепленные пункты "лисьими норами" Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-06-25T06:15
2025-06-25T06:15
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Эксперт отметил особенности местности: "В окрестностях Липцев, в лесном массиве (Проходы и Русская Лозовая) расположены пять пещер, их называют "каменоломни". Пещера Липцы-1. Там длина ходов в целом более 280м, а площадь — 886 кв.м. Там и лабиринты, и широкие, высокие "залы", соединенные узкими лазами".Алехин добавил: "Весной 2024 года, во время нанесения массированных ударов по Белгороду, противник использовал эти пещеры. Туда можно было спокойно завезти РСЗО типа "Вампир", складировать боеприпасы. Это и были те самые "лисьи норы""."Подобная пещера есть в Дергачевском районе. Она называется каменоломня "Акула". Дергачи — основная тыловая база ВСУ. Безусловно, кроме строительства фортификационных сооружений, противник использует все эти подземные сооружения на севере Харькова", — заключил военный экспертПолный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации: "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, харьков, геннадий алехин, всу, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, сводка сво, новости сво сейчас, спецоперация, оборона, вс рф, наступление вс рф
Новости, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, ВСУ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, оборона, ВС РФ, наступление ВС РФ

Подземный ад: Алехин раскрыл, как "лисьи норы" ВСУ превращаются в братские могилы для укронацистов

06:15 25.06.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
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Главком ВСУ Сырский раскрыл новую тактику обороны, назвав укрепленные пункты "лисьими норами" Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Главком ВСУ Сырский накануне заявил, что украинские войска на Харьковском направлении перешли к новой тактике обороны. Дескать, вместо строительства оборонительных сооружений, укрепляются ротные и взводные опорные пункты, которые он назвал "лисьими норами", — прокомментировал Алехин.
Эксперт отметил особенности местности: "В окрестностях Липцев, в лесном массиве (Проходы и Русская Лозовая) расположены пять пещер, их называют "каменоломни". Пещера Липцы-1. Там длина ходов в целом более 280м, а площадь — 886 кв.м. Там и лабиринты, и широкие, высокие "залы", соединенные узкими лазами".
Алехин добавил: "Весной 2024 года, во время нанесения массированных ударов по Белгороду, противник использовал эти пещеры. Туда можно было спокойно завезти РСЗО типа "Вампир", складировать боеприпасы. Это и были те самые "лисьи норы"".
"Подобная пещера есть в Дергачевском районе. Она называется каменоломня "Акула". Дергачи — основная тыловая база ВСУ. Безусловно, кроме строительства фортификационных сооружений, противник использует все эти подземные сооружения на севере Харькова", — заключил военный эксперт
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации: "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
Обстановка на Волчанском и Липцевском участках Харьковского направления - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Вчера, 17:45
Обстановка на Волчанском и Липцевском участках Харьковского направленияВС РФ при помощи воздушных разведывательных мероприятий обнаружили шесть штурмовых групп противника, которые направлялись в сторону российских позиций на автомобильной технике. Также разведкой были обнаружены замаскированные минометные расчёты ВСУ, сообщает "Дневник десантника"
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