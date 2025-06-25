Подземный ад: Алехин раскрыл, как "лисьи норы" ВСУ превращаются в братские могилы для укронацистов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Главком ВСУ Сырский раскрыл новую тактику обороны, назвав укрепленные пункты "лисьими норами" Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Главком ВСУ Сырский накануне заявил, что украинские войска на Харьковском направлении перешли к новой тактике обороны. Дескать, вместо строительства оборонительных сооружений, укрепляются ротные и взводные опорные пункты, которые он назвал "лисьими норами", — прокомментировал Алехин.
Эксперт отметил особенности местности: "В окрестностях Липцев, в лесном массиве (Проходы и Русская Лозовая) расположены пять пещер, их называют "каменоломни". Пещера Липцы-1. Там длина ходов в целом более 280м, а площадь — 886 кв.м. Там и лабиринты, и широкие, высокие "залы", соединенные узкими лазами".
Алехин добавил: "Весной 2024 года, во время нанесения массированных ударов по Белгороду, противник использовал эти пещеры. Туда можно было спокойно завезти РСЗО типа "Вампир", складировать боеприпасы. Это и были те самые "лисьи норы"".
"Подобная пещера есть в Дергачевском районе. Она называется каменоломня "Акула". Дергачи — основная тыловая база ВСУ. Безусловно, кроме строительства фортификационных сооружений, противник использует все эти подземные сооружения на севере Харькова", — заключил военный эксперт
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом усилили огневой вал, ВСУ прячутся от него в "лисьих норах" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации: "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:45Обстановка на Волчанском и Липцевском участках Харьковского направленияВС РФ при помощи воздушных разведывательных мероприятий обнаружили шесть штурмовых групп противника, которые направлялись в сторону российских позиций на автомобильной технике. Также разведкой были обнаружены замаскированные минометные расчёты ВСУ, сообщает "Дневник десантника"
Подписывайся на