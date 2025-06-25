Главные новости к этому часу - 25.06.2025 Украина.ру
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Главные новости к этому часу
Главные новости к этому часу - 25.06.2025 Украина.ру
Главные новости к этому часу
🟥 Взвод ВСУ дезертировал с позиций в окрестностях села Поддубное после атак ВС РФ по селу Толстой в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в российских... Украина.ру, 25.06.2025
2025-06-25T15:57
2025-06-25T15:57
новости
россия
китай
донецкая народная республика
леонид пасечник
артем ермаков
андрей белоусов
вооруженные силы украины
нато
роскомнадзор
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🟥 Взвод ВСУ дезертировал с позиций в окрестностях села Поддубное после атак ВС РФ по селу Толстой в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в российских силовых структурах. Что еще происходит на фронте - в материале В сумской Юнаковке сломлено организованное сопротивление ВСУ - Ермаков.🟥 Глава ЛНР Пасечник запретил продажу и использование оборудования компании SpaceX, в том числе терминалов Starlink. Подробнее об этом - в статье Пасечник запретил Starlink.🟦 НАТО смягчила риторику в адрес России в заявлении, которое будет принято по итогам саммита альянса, проходящего в Гааге.🟦 Сумма штрафов на Twitch в России достигла 69,7 млн рублей, при этом 1,7 тысяч ссылок на запрещенный контент платформа удалила, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.🟦 Отношения РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне, ключевую роль играют доверительные контакты между лидерами стран, заявил Белоусов в ходе встречи с министром обороны КНР.🟦 Страны НАТО обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году, утверждает Telegraph со ссылкой на текст коммюнике по итогам саммита альянса.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, китай, донецкая народная республика, леонид пасечник, артем ермаков, андрей белоусов, вооруженные силы украины, нато, роскомнадзор
Новости, Россия, Китай, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник, Артем Ермаков, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Роскомнадзор

Главные новости к этому часу

15:57 25.06.2025
 
© Украина.руКоллаж: Си Цзиньпин и Путин
Коллаж: Си Цзиньпин и Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Украина.ру
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🟥 Взвод ВСУ дезертировал с позиций в окрестностях села Поддубное после атак ВС РФ по селу Толстой в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в российских силовых структурах. Что еще происходит на фронте - в материале В сумской Юнаковке сломлено организованное сопротивление ВСУ - Ермаков.
🟥 Глава ЛНР Пасечник запретил продажу и использование оборудования компании SpaceX, в том числе терминалов Starlink. Подробнее об этом - в статье Пасечник запретил Starlink.
🟦 НАТО смягчила риторику в адрес России в заявлении, которое будет принято по итогам саммита альянса, проходящего в Гааге.
🟦 Сумма штрафов на Twitch в России достигла 69,7 млн рублей, при этом 1,7 тысяч ссылок на запрещенный контент платформа удалила, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
🟦 Отношения РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне, ключевую роль играют доверительные контакты между лидерами стран, заявил Белоусов в ходе встречи с министром обороны КНР.
🟦 Страны НАТО обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году, утверждает Telegraph со ссылкой на текст коммюнике по итогам саммита альянса.
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НовостиРоссияКитайДонецкая Народная РеспубликаЛеонид ПасечникАртем ЕрмаковАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныНАТОРоскомнадзор
 
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Заголовок открываемого материала
17:36Украинский военнослужащий помогал дезертирам сбежать в Молдавию
17:33После саммита НАТО: Трамп пообещал позвонить Путину
17:27Конфликт на Украине не разрешить военным путём — канцлер ФРГ Мерц на саммите НАТО
17:24Удар США по Фордо в Иране уничтожил критически важную инфраструктуру -канцелярия Нетаньяху
17:22Трамп объявил, что конфликт Израиля и Ирана закончился. Но есть оговорка: начнется снова
17:12Зеленский рассказал, о чем беседовал с Трампом в Гааге
17:04Украинская полиция пресекла снабжение наркотиками Райковецкой колонии
16:53Путин поучаствует в саммите БРИКС удаленно, в Рио-де-Жанейро полетит Сергей Лавров
16:51Запад в панике: Россия накопила 13 тысяч ракет и производит 200 новых ежемесячно
16:48Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск"
16:45Ушаков рассказал о минском саммите ЕАЭС с участием Путина
16:35Трамп намекнул на активацию украинского трека
16:27Российская ПВО уничтожила восемь украинских дронов с 13 до 15 мск, сообщило Минобороны
16:26БПЛА ВСУ атаковал одну из энергетических подстанций ЛНР
16:25На фоне нового Майдана: украинские СМИ пишут о встрече Зеленского и Трампа
16:23Почти 900 абонентов обесточены в результате удара ВС РФ в Запорожье, жалуются местные власти
16:16Нацполиция Украины назвала цену заказного убийства полицейского
16:10Всё меньше слов для Украины: в коммюнике саммита НАТО нет упоминания о перспективах Киева в альянсе
16:00Кто нажмёт красную кнопку на Ближнем Востоке? Юшков о бомбе на рынке энергетики и ловушке для Трампа
16:00"Кладбище Орлят" во Львове: от воинского мемориала до символа польско-украинского примирения
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