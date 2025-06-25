https://ukraina.ru/20250625/glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1064278806.html
Главные новости к этому часу
Главные новости к этому часу - 25.06.2025 Украина.ру
Главные новости к этому часу
🟥 Взвод ВСУ дезертировал с позиций в окрестностях села Поддубное после атак ВС РФ по селу Толстой в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в российских... Украина.ру, 25.06.2025
2025-06-25T15:57
2025-06-25T15:57
2025-06-25T15:57
новости
россия
китай
донецкая народная республика
леонид пасечник
артем ермаков
андрей белоусов
вооруженные силы украины
нато
роскомнадзор
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🟥 Взвод ВСУ дезертировал с позиций в окрестностях села Поддубное после атак ВС РФ по селу Толстой в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в российских силовых структурах. Что еще происходит на фронте - в материале В сумской Юнаковке сломлено организованное сопротивление ВСУ - Ермаков.🟥 Глава ЛНР Пасечник запретил продажу и использование оборудования компании SpaceX, в том числе терминалов Starlink. Подробнее об этом - в статье Пасечник запретил Starlink.🟦 НАТО смягчила риторику в адрес России в заявлении, которое будет принято по итогам саммита альянса, проходящего в Гааге.🟦 Сумма штрафов на Twitch в России достигла 69,7 млн рублей, при этом 1,7 тысяч ссылок на запрещенный контент платформа удалила, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.🟦 Отношения РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне, ключевую роль играют доверительные контакты между лидерами стран, заявил Белоусов в ходе встречи с министром обороны КНР.🟦 Страны НАТО обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году, утверждает Telegraph со ссылкой на текст коммюнике по итогам саммита альянса.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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китай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, донецкая народная республика, леонид пасечник, артем ермаков, андрей белоусов, вооруженные силы украины, нато, роскомнадзор
Новости, Россия, Китай, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник, Артем Ермаков, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Роскомнадзор
🟥 Взвод ВСУ дезертировал с позиций в окрестностях села Поддубное после атак ВС РФ по селу Толстой в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в российских силовых структурах. Что еще происходит на фронте - в материале В сумской Юнаковке сломлено организованное сопротивление ВСУ - Ермаков
.
🟥 Глава ЛНР Пасечник запретил продажу и использование оборудования компании SpaceX, в том числе терминалов Starlink. Подробнее об этом - в статье Пасечник запретил Starlink
.
🟦 НАТО смягчила риторику в адрес России в заявлении, которое будет принято по итогам саммита альянса, проходящего в Гааге.
🟦 Сумма штрафов на Twitch в России достигла 69,7 млн рублей, при этом 1,7 тысяч ссылок на запрещенный контент платформа удалила, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
🟦 Отношения РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне, ключевую роль играют доверительные контакты между лидерами стран, заявил Белоусов в ходе встречи с министром обороны КНР.
🟦 Страны НАТО обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году, утверждает Telegraph со ссылкой на текст коммюнике по итогам саммита альянса.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.