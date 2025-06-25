https://ukraina.ru/20250625/glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1064278806.html

Главные новости к этому часу

Главные новости к этому часу - 25.06.2025 Украина.ру

Главные новости к этому часу

🟥 Взвод ВСУ дезертировал с позиций в окрестностях села Поддубное после атак ВС РФ по селу Толстой в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в российских... Украина.ру, 25.06.2025

2025-06-25T15:57

2025-06-25T15:57

2025-06-25T15:57

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донецкая народная республика

леонид пасечник

артем ермаков

андрей белоусов

вооруженные силы украины

нато

роскомнадзор

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🟥 Взвод ВСУ дезертировал с позиций в окрестностях села Поддубное после атак ВС РФ по селу Толстой в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в российских силовых структурах. Что еще происходит на фронте - в материале В сумской Юнаковке сломлено организованное сопротивление ВСУ - Ермаков.🟥 Глава ЛНР Пасечник запретил продажу и использование оборудования компании SpaceX, в том числе терминалов Starlink. Подробнее об этом - в статье Пасечник запретил Starlink.🟦 НАТО смягчила риторику в адрес России в заявлении, которое будет принято по итогам саммита альянса, проходящего в Гааге.🟦 Сумма штрафов на Twitch в России достигла 69,7 млн рублей, при этом 1,7 тысяч ссылок на запрещенный контент платформа удалила, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.🟦 Отношения РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне, ключевую роль играют доверительные контакты между лидерами стран, заявил Белоусов в ходе встречи с министром обороны КНР.🟦 Страны НАТО обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году, утверждает Telegraph со ссылкой на текст коммюнике по итогам саммита альянса.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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китай

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, китай, донецкая народная республика, леонид пасечник, артем ермаков, андрей белоусов, вооруженные силы украины, нато, роскомнадзор