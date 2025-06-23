https://ukraina.ru/20250623/vstrecha-putina-i-arakchi-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-23-iyunya-1064181368.html

Встреча Путина и Аракчи, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 23 июня

Встреча Путина и Аракчи, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 23 июня - 23.06.2025 Украина.ру

Встреча Путина и Аракчи, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 23 июня

Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-06-23T13:20

2025-06-23T13:20

2025-06-23T13:21

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Президент России Владимир Путин встретился с в Кремле с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи."Вы совершаете визит в Россию в сложный период - в период резкого обострения ситуации в регионе вокруг вашей страны. Наша позиция в отношении происходящих событий известна: она ясно изложена, артикулирована министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете безопасности Организации Объединённых Наций. Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий", — отметил Путин.Он также заявил, что Россия предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу.С российской стороны в переговорах также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков.На встрече с Путиным Аракчи заявил, что Иран и Россия постоянно ведут консультации по всем направлениям и мировой безопасности.Он также отметил, что напряжённость на Ближнем Востоке растет из-за нападения Израиля и США на Исламскую Республику Иран, действия Тель-Авива и Вашингтона нелегитимны, а Тегеран имеет право на защиту."Уровень эскалации, к большому сожалению, с каждым днём растёт из-за того, что они (США и Израиль — Ред.) решились напасть на нас, на наши объекты", — отметил Аракчи.Также он указал, что Иран благодарен России за осуждение действий Израиля и США в отношении Ирана.Обстрелы и налётыУтром 23 июня Минобороны РФ рассказало об отражённых ночью атаках украинских беспилотников."В период с 22:00 по московскому времени 22 июня до 07:00 по московскому времени 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 13 БПЛА – над территорией Ростовской области, 2 БПЛА – над территорией Астраханской области, 1 БПЛА – над территорией Волгоградской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Там же указали, что всего за ночь были перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолётного типа."14 БПЛА – над территорией Ростовской области, 5 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 4 БПЛА – над территорией Астраханской области", — уточнили в Минобороны России.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 6 ударов.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего было выпущено 8 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 6 гражданских лиц. Также поступили сведения о ранении гражданского лица 21 июня в н.п. Селидово. Огнём ВСУ был повреждён легковой автомобиль.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 2 снаряда калибром 155 мм. Кроме того, в ДНР объявлялась ракетная, авиационная опасность, а также опасность применения противником ударных БПЛА.Как сообщило агентство "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 3; Великая Лепетиха — 4; Новая Каховка — 5; Алёшки — 4; Каховка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Обрывка, Заводовка и Сергеевка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о пострадавших от украинских ударов."За минувшие сутки из-за киевской агрессии пострадали четыре мирных жителя. В Новой Збурьевке ранения получили два человека. Оба доставлены в Скадовскую ЦРБ. В Алёшках пострадали двое мужчин. Их доставили в местную больницу", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.Он также сообщил, что ВСУ нанесли террористический удар по машине скорой помощи в Голой Пристани."Автомобиль серьёзно повреждён, жертв и пострадавших нет", — отметил Сальдо.Губернатор сообщил, что помимо этого в Новой Каховке повреждён многоквартирный дом, газопровод и ЛЭП. Ремонтные бригады уже приступили к работе. Также ВСУ обстреляли Каховку, Великую Лепетиху, Заводовку, Обрывки и Сергеевку.Позднее, в 12:08, стало известно о том, что вАлёшках в результате обстрела ВСУ пострадал мирный житель"Мужчина 1941 года рождения госпитализирован в Алешковскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и контузией головного мозга", — сообщили "Таврии" в экстренных службах.Утром 23 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Октябрьский и Разумное, сёлам Ближнее, Нижний Ольшанец, Отрадное, Репное и хутору Церковный выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 9 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Разумное повреждён частный дом, в селе Нижний Ольшанец — частный дом и 2 надворные постройки, в селе Отрадное — линия электропередачи, в хуторе Церковный — корпус сельхозпредприятия", — указывалось в сводке.В Борисовском районе сёла Байцуры и Стригуны атакованы 7 беспилотниками. В селе Стригуны на территории предприятия повреждены гараж и легковой автомобиль, в селе Байцуры — 3 автомобиля, 3 частных дома, надворная постройка и складское помещение сельхозпредприятия.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Долгое, Кукуевка, Сухарево и хутор Жердевка подверглись атакам 12 беспилотников, 5 из которых подавлены."На участке дороги Уразово — Борки в результате атаки дрона на автомобиль ранены двое: водитель и 16-летний подросток. Медицинскую помощь им оказали в Валуйской ЦРБ, дальнейшее лечение продолжают амбулаторно. Машина повреждена", — писал губернатор.В посёлке Уразово повреждено здание предприятия, в селе Кукуевка — автомобиль и складское помещение. Сегодня утром в городе Валуйки от детонации дрона повреждено административное здание.Над Волоконовским районом подавлен один FPV-дрон. Последствий нет.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, сёлам Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино в ходе 6 обстрелов выпущено 26 боеприпасов и нанесены удары 5 беспилотников."В селе Мокрая Орловка в результате прилёта снаряда ранена женщина. Пострадавшей оказана необходимая помощь, лечение продолжает амбулаторно", — сообщил губернатор.В селе повреждены 2 частных дома, один из которых частично разрушен.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 12 обстрелам с применением 61 боеприпаса и атакам 10 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Авиловка, Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 18 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты."В селе Ржевка дрон атаковал служебную машину СМП. Три сотрудника скорой получили ранения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь в областной клинической больнице, от предложенной госпитализации отказались. Автомобиль получил повреждения. Ещё один мирный житель ранен в результате атаки беспилотника на автобус. Мужчина продолжает лечение в амбулаторных условиях. Транспортное средство посечено осколками", — указывалось в сводке.В селе Зиборовка повреждён социальный объект, в селе Новая Таволжанка — надворная постройка, в селе Авиловка — частный дом, в селе Муром — помещение сельхозпредприятия.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что происходило на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Зеленский в кризисе, но пытается удержаться у власти".

https://ukraina.ru/20250623/zelenskiy-podderzhal-udary-po-iranu-glavnoe-na-utro-23-iyunya-1064173475.html

https://ukraina.ru/20250622/ssha-grozyat-iranu-novymi-udarami-ormuzskiy-proliv-perekroyut-itogi-22-iyunya-1064158562.html

https://ukraina.ru/20250622/bespilotniki-nad-kazakhstanom-syrskiy-grozit-nastupleniem-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-22-iyunya-1064150684.html

https://ukraina.ru/20250622/ssha-nanesli-udary-po-iranu-rezultaty-i--dolgosrochnye-posledstviya-glavnoe-na-utro-22-iyunya-1064143073.html

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хроники, эксклюзив, владимир путин, владимир сальдо, юрий ушаков, вооруженные силы украины, мид, генштаб, украина, иран, россия