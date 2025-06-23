Эксперт Зубец раскрыл истинную причину ударов США по ядерным объектам Ирана - 23.06.2025 Украина.ру
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Эксперт Зубец раскрыл истинную причину ударов США по ядерным объектам Ирана
Эксперт Зубец раскрыл истинную причину ударов США по ядерным объектам Ирана - 23.06.2025 Украина.ру
Эксперт Зубец раскрыл истинную причину ударов США по ядерным объектам Ирана
Американские удары по ядерным объектам Ирана были вызваны стремлением предотвратить изменение баланса сил на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-06-23T05:00
2025-06-23T05:00
новости
иран
сша
израиль
алексей зубец
украина.ру
война
бомбардировка
бомба
пво
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По его словам, если бы Тегеран получил ядерное оружие, он стал бы центральным государством региона, потеснив США и Израиль.Зубец отметил, что текущий момент был выбран не случайно: "Нынешний шанс на уничтожение ядерной программы Ирана [для Запада] уникальный, второго такого не будет". Он добавил, что после разгрома иранских ПВО Израилем Вашингтон решил нанести удар, несмотря на отсутствие доказательств создания Тегераном атомной бомбы.Эксперт подчеркнул, что ситуация с Ираном кардинально отличается от других ядерных кризисов: "Иранцы больше не позволили бы израильтянам создать на своей территории базы дронов или поставить глушилки возле ПВО. Этот шанс нужно было использовать немедленно".При этом Зубец обратил внимание на стратегическую хитрость США: "Американцы понимали, что если не нанести удар сейчас, через год-два Иран мог создать ядерный щит, после чего любые военные действия стали бы невозможны".Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, израиль, алексей зубец, украина.ру, война, бомбардировка, бомба, пво, ядерное оружие, главные новости, ближний восток
Новости, Иран, США, Израиль, Алексей Зубец, Украина.ру, война, бомбардировка, бомба, ПВО, Ядерное оружие, Главные новости, Ближний Восток

Эксперт Зубец раскрыл истинную причину ударов США по ядерным объектам Ирана

05:00 23.06.2025
 
Удар США по Ирану
Удар США по Ирану
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Американские удары по ядерным объектам Ирана были вызваны стремлением предотвратить изменение баланса сил на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
"Риск того, что Иран со временем, обладая программами по обогащению урана, может выйти на создание ядерного оружия, изменил бы всю конфигурацию политики на Ближнем Востоке", – пояснил эксперт.
По его словам, если бы Тегеран получил ядерное оружие, он стал бы центральным государством региона, потеснив США и Израиль.
Зубец отметил, что текущий момент был выбран не случайно: "Нынешний шанс на уничтожение ядерной программы Ирана [для Запада] уникальный, второго такого не будет". Он добавил, что после разгрома иранских ПВО Израилем Вашингтон решил нанести удар, несмотря на отсутствие доказательств создания Тегераном атомной бомбы.
Эксперт подчеркнул, что ситуация с Ираном кардинально отличается от других ядерных кризисов: "Иранцы больше не позволили бы израильтянам создать на своей территории базы дронов или поставить глушилки возле ПВО. Этот шанс нужно было использовать немедленно".
При этом Зубец обратил внимание на стратегическую хитрость США: "Американцы понимали, что если не нанести удар сейчас, через год-два Иран мог создать ядерный щит, после чего любые военные действия стали бы невозможны".
Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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