https://ukraina.ru/20250622/vokrug-bulgakova-master-i-margarita-andreya-valentinova-1063995156.html

"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Андрея Валентинова

"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Андрея Валентинова - 22.06.2025 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Андрея Валентинова

Иногда историки становятся писателями-фантастами. В советский период популярен был доктор исторических наук, востоковед Игорь Можейко, писавший под псевдонимом Кир Булычёв. В постсоветский же период, пожалуй, наиболее популярным был кандидат исторических наук, археолог из Харькова Андрей Шмалько – Андрей Валентинов

2025-06-22T12:00

2025-06-22T12:00

2025-06-22T12:00

"вокруг булгакова"

история

москва

михаил булгаков

александр солженицын

литература

фантастика

мастер и маргарита

русская литература

писатель

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Очень талантливый писатель Валентинов, вместе со своими земляками – Дмитрием Громовым и Олегом Ладыженским, пишущими под псевдонимом Генри Лайон Олди, в 90-х – начале 2000-х стал целым явлением в постсоветской фантастике.Особенностью его творчества является характерное для постмодернизма обращение к текстам других писателей, сюжеты которых он переписывает в своём духе.Не избежал этого и роман "Мастер и Маргарита", сюжет которого был использован во второй трилогии цикла "Око силы", состоящего из романов "Ты, уставший ненавидеть", "Мне не больно" и "Орфей и Ника", изданных в 1997 году.В этих романах, написанных в жанре криптоистории, следов булгаковского произведения даже слишком много.Начинается цикл с беседы двух "искусствоведов в штатском". Правда, происходит она не в Москве на Патриарших, а в Коктебеле возле дачи Волошина и голову там никому отрезают. Зато обильно цитируют Виктора Суворова, что показывает – события происходят отнюдь не в реальном СССР 1937 года, а в какой-то параллельной вселенной. Впрочем, позже в тексте это подтверждается.Интересно, что оба этих персонажа в тексте романов потом упоминаются по паре раз, а итог цикла подводится их же беседой. Интересно, что события, о которых говорится в прологе и эпилоге Валентинов вообще не описывает – читатель их угадывает.Валентиновский мастер (точнее – частичное воплощение мастера) называется Орфей. Это – подпольная кличка историка Юрия Орловского, который частично является воплощением мастера. Он пишет тайную книгу – по заданию антисталинского/антисоветского подполья (в которое входит Сталин…) А его любовница считает, что он пишет роман об Иешуа и Пилате… Потом, после ареста он попадает в психиатрическую лечебницу – правда, вместо профессора Стравинского там инопланетная шпионка, а вместо Ивана Бездомного – потерявший память капитан НКГБ, но ладно уже – писатель-фантаст имеет право на вольную фантазию.Кстати, тайная книга – ни что иное как "Архипелаг ГУЛАГ". Видимо Валентинов не мог придумать, что такого важного мог написать Орфей и дал хоть что-то. При этом он вполне отдает себе отчёт в том, что в 1937 году такая книга безусловно не произвела бы того впечатления, которое оригинальный текст Солженицына произвёл в 70-х. По целому ряду причин – и времена были другие, более травоядные, и написать так, как написал Солженицын, Орфей не мог, ибо у Солженицына есть элемент живой человеческой памяти (как личной, так и людей, с которыми он беседовал). Однако, руководитель подполья почему-то считал, что публикация материалов о репрессиях в СССР может эти репрессии как-то смягчить.Ну это известный либеральный миф – Михоэлс имел мировое имя, поэтому его убили без суда и следствия. Хотя перед этим с судом и следствием ликвидировали весь еврейский антифашистский комитет и громкие имена никого не смутили. Да и вообще – если уже так боялись общественного мнения (после московских процессов?), можно было ради разнообразия и не убивать…Впрочем, мы отвлеклись.Роль Маргариты в романах выполняет Вероника Николаевна, в основном соответствующая булгаковскому образу, только что расшифрован её муж – это уже не безымянный инженер оборонного завода, а вполне конкретный личный пилот Сталина Александр Артамонов (прототип – главный маршал авиации Александр Голованов). В отличие от мужа Маргариты он играет в романах самостоятельную, хотя и эпизодическую роль.Почему не Эвридика? Это тоже обыгрывается в романе – тут не Орфей выводит Эвридику с того света, а наоборот – Ника Орфея. Правда, не очень понятно – зачем.Руководитель подполья Николай Лунин (сквозной, хотя и третьестепенный персонаж всех четырёх трилогиях "Ока силы") предстаёт в в сером плаще с красной подкладкой и в сопровождении остроухого чёрного пса… Для полноты образа он – пламенный большевик.Другая часть образа мастера воплощена в московском драматурге Афанасии Михайловиче Бертяеве (философ Николай Бердяев – выпускник той же 1-й киевской гимназии, что и Булгаков), автор пользующихся шумным успехом пьес "Никулины" и "Кутаис", и носящий чуть не единственные в Москве фрак и монокль. Кстати, рукопись Орфея про Иешуа – подготовительные материалы для последнего романа Бертяева.В общем, намёки даже слишком прямолинейные, если их, конечно, рассматривать именно как намёки. Но это не намёки – это попытка переписать "закатный роман".Главная тема трилогий – возможность сотрудничества с абсолютным злом, который в "Оке силы" представлен таинственной сущностью – аналогом сатаны. Тутошний сатана, правда, не христианский чёрт, а тибетский Лха Старший Брат, который хочет причинить людям исключительно пользу.Он носит подпольную кличку Агасфер, сначала маскируется под Ленина (точнее – является им, как можно понять из текста), потом – под Сталина (настоящий Сталин там тоже есть – руководитель официального подполья Чижиков, правда, по словам Лунина, оба Сталина липовые). Причём расписана даже его философия: Иисус хотел изменить человечество, но потерпел поражение, а он, сатана, пойдёт другим путём и достигнет той же цели, которую преследовал Иисус. По рецепту "пусть все хорошие люди убьют всех плохих".Герои романов, так же как герои Булгакова, решают для себя задачу возможности и пределов сотрудничества с сатаной. По сравнению с романом "Мастер и Маргарита" отличия два.Во-первых, в отличие от Маргариты герои Валентинова увещеваниям сатаны не верят и от сотрудничества с ним отказываются. В результате – сохраняют свою бессмертную душу, даже физически погибнув.Вообще по прочтении второй трилогии, в отличие от первой, остаётся впечатление безнадёжности. Из контекста следует, что борьба героев в большинстве пунктов закончилась поражением. У Булгакова всё намёками и при первом прочтении почти все воспринимают окончание романа как хеппи-энд… Только потом начинаешь понимать, что не всё так однозначно.Во-вторых, если в окончательной редакции романа "Мастер и Маргарита" церкви нет вообще, то у Валентинова она есть. Более того, даже атеистка Ника может обратиться к Богу за помощью и получить её. Причём олицетворением этой помощи во второй и третьей трилогиях является священник Варфоломей Кириллович – это мирское имя Св. Сергия Радонежского.В общем, вопрос о том, кто более оптимистичен – Булгаков или Валентинов, остаётся открытым. Булгаковский роман всё же оставляет возможность трактовки, по которой сотрудничество с сатаной не такой уж большой грех, на фоне неприятностей земной жизни…К Валентинову другая претензия. Именно тогда, во второй половине 90-х, он объявил власть, сидящую в Москве, сатанинской. Причём специально прописал (в третьей трилогии), что дело не в характере общественного строя. Сатана может стоять на стороне красных, а может – и на стороне белых. Коммунистический режим может рухнуть, но сатанинская суть власть никуда не денется. Правда, это касается только московского периода – в Петербурге власть вроде бы была нормальная…Причём, если убрать инфернально-фантастический антураж (вроде волколаков и живых покойников на службе сатаны), то ситуация возникает довольно забавная – оказывается, очень симпатичные (Валентинов действительно сильный писатель) и недалёкие (писателю выгодно вести повествование от лица человека, который не очень понимает, что происходит) положительные персонажи на самом-то деле воюют не с нечистой силой, а со своей же страной, которая пошла не тем путём, который они считали единственно возможном…Так или иначе, превращение обычного постсоветского антикоммуниста в русскоязычного русофоба было процессом вполне естественным. Во всяком случае, на Украине он носит массовый характер и в какой-то мере сохраняется даже у эмигрантов.При этом надо понимать, что антикоммунизм Булгакова принципиально отличается от антикоммунизма его нынешних "последователей". Потому что Булгаков был сторонником эволюции, а люди вроде Валентинова – те же самые "революционные матросы", только надевшие бескозырку задом наперёд… Причём Валентинов, в общем-то, это понимает, но выводы в приложении к сегодняшнему дню делает строго противоположные.

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