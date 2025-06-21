https://ukraina.ru/20250621/veslyy-maksimka-s-tragicheskoy-sudboy-1064127381.html

Весёлый Максимка с трагической судьбой

Весёлый Максимка с трагической судьбой - 21.06.2025 Украина.ру

Весёлый Максимка с трагической судьбой

В 1952 году в Одессе кипела работа над новым фильмом. Вся съёмочная группа была в восторге от юного актёра, который стал изюминкой картины и не только из-за его внешности, но и доброго характера. Никто тогда не догадывался, кто отец ребенка и тем более, как трудно сложится его дальнейшая судьба

2025-06-21T16:07

2025-06-21T16:07

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Всё началось с того, что режиссер Киевской киностудии Владимир Александрович Браун заинтересовался рассказами известного российского писателя Константина Станюковича. Тот служил во флоте, был участником обороны Севастополя 1854-55 годов. Он в основном писал приключенческие произведения на военно-морские темы. Особенно Брауна впечатлила история о маленьком темнокожем мальчике, которого спасла команда русского корабля.К тому времени в "копилке" режиссёра была работа над такими картинами как "Блестящая карьера" (1932), "Королевские матросы" (1934), "Моряки" (1939), "Морской ястреб" (1941), "Я черноморец" (1944), "Голубые дороги" (1947), то есть морская тематика была близка Владимиру Александровичу.К работе над сценарием приступил Григорий Колтунов, написавший сценарии к лентам "С добрым утром" (1941), "В дальнем плавании" (1945), "Голубые дороги" (1947), "Огни Баку" (1950). Оператором стал Алексей Мишурин известный по таким работам как "Макар Нечай" (1940), "Волшебный кристалл" (1945), "Щедрое лето" (1950). Художник Михаил Юферов, как и режиссёр Браун, также был хорошо знаком с морской темой, поскольку работал над фильмами "Моряки" (1939), "Морской ястреб" (1941), "Адмирал Нахимов" (1946), "Константин Заслонов" (1949).По сюжету картины в 1864 году, в разгар Гражданской войны в США, команда русского корвета "Богатырь" на обломках разбитого штормом американского корабля находит негритёнка. Вскоре выясняется, что крушение потерпело судно, перевозившее рабов. Для мальчика начинается новая жизнь – после нечеловеческого обращения и избиений он находит в русской команде доброту и опеку. Матросы дают имя найдёнышу – Максимка, и он становится их любимцем.Особенно привязывается к Максимке матрос Лучкин – любитель изрядно выпить. Работорговцы выпивкой и обманом заманивают Лучкина в ловушку, захватывают в плен и уже готовы сделать из него раба, но Максимка сообщает командиру "Богатыря" о том, что матрос попал в беду, и Лучкина спасают. Капитан приказывает зачислить Максимку в команду под именем Максима Богатырёва – мальчик становится юнгой.Изначально Александр Браун опасался, что не найдёт исполнтеля главной роли темнокожего мальчика. Однако вскоре, узнав о его проблеме, к нему подошёл актёр Николай Крючков, исполнивший в фильме одну из главных ролей боцмана Тараса Матвеича, и рассказал о 9-летнем темнокожем мальчике, которого повстречал в Архангельске в клубе моряков.Как оказалось, мальчиком был Анатолий Бовыкин, родившийся 8 июля 1943 года. Его мать сначала была замужем за пьяницей, с которым перед войной разошлась. Оставшись с ребёнком на руках (старшим братом Толика), женщина не захотела возвращаться в родную деревушку, пошла работать на лесозавод. В 1942 году женщина познакомилась с отцом Толика – военным матросом американского судна, который доставлял в Советский Союз по программе ленд-лиза грузы. Роман оказался кратковременным – матрос должен был возвращаться обратно, и, по словам знакомых семьи Бовыкиных, судно попало под удары немецкой авиации и подлодок, утонуло, и очень высока вероятность, что отец Толи погиб. Семья жила в 10-метровой комнатке обычного общежития.Толик приехал на площадку вместе с мамой. Вся съёмочная группа знала его, как озорного, весёлого мальчишку. Поскольку юный актёр был мулатом, гримёрам пришлось немного подмарафетить его и превратить в негритёнка. Мальчик также носил и парик, поскольку его естественные волосы были очень короткими.В одной из сцен капитан-работорговец, в исполнении Михаила Астангова, избивает мальчишку. Уже во время съёмок, актер не рассчитал, и сильно ударил Толю, о чем потом постоянно жалел. Мальчика долго утешал ассистент по реквизиту, тогда еще никому неизвестный Сергей Параджанов. Получив по окончании съёмок гонорар за фильм, Толик почти весь его растратил… на подарки актёрам.Вторую главную роль, выпивохи матроса Лучкина, сыграл ещё довоенный закадычный друг Николая Крючкова, здоровяк и любитель выпить Борис Андреев. Он запомнился зрителю по ролям в фильмах "Трактористы" (1939), на котором и подружился с другой звездой этого фильма Николаем Крючковым, "Истребители" (1939), "Богдан Хмельницкий" (1941), "Два бойца" (1943), "Сказание о земле Сибирской" (1947), "Кубанские казаки" (1949).Его непосредственного начальника, боцмана Тараса Матвеевича, сыграла мегазвезда того времени Николай Крючков. Он сыграл в десятках настоящих "блокбастеров" советского кино, таких как "Комсомольск" (1938), "Трактористы" (1939), "Парень из нашего города" (1942), "Небесный тихоход" (1945), "Щедрое лето" (1950) и многих других.Молодого лейтенанта морской службы, Александра Горелова, изобразил будущий Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны" Вячеслав Тихонов. К тому времени он уже стал популярным после роли Владимира Осьмухина в "Молодой гвардии" (1948).Корабельного врача изобразил популярный советский певец и ещё более популярный актёр Марк Бернес, прославившийся своей главной ролью в киноленте "Два бойца" (1943). Роль обычного матроса Артюхова досталась ещё одной будущей мегазвезде советского кинематографа Михаилу Пуговкину – фронтовику, который хоть и сыграл к тому времени в популярных лентах "Свадьба" (1944) или "Кубанские казаки" (1949), но пока ещё не прославился.Капитана шхуны "Бетси", работорговца и негодяя, сыграл Михаил Астангов, который уже имел в копилке более чем 20 ролей, включая такие фильмы как "Суворов" (1940), "Пятнадцатилетний капитан" (1945) и т.д. Интересен тот факт, что ему постоянно доставались роли разных американцев, немцев, а в картине "Сталинградская битва" (1948-1949) он даже сыграл самого Гитлера. Возможно, здесь повлияла его харизма и хорошее знание языков.Капитана корвета, Николая Федоровича, изобразил Сергей Курилов, запомнившийся зрителям ролью Миклухо-Маклая в одноименном фильме 1947 года."Максимку", хоть и снимали в Одессе и Ялте на местных мощностях, делала не Одесская киностудия, а Киевская, так как Одесская на то время ещё как студия не существовала. Разрушенная во время войны, она называлась Черноморской кинофабрикой и являлась филиалом киностудии "Мосфильм".Актёрам пришлось изрядно попотеть в прямом смысле этого слова, ведь, несмотря на жару, они, изображая холодный климат Севера, носили тёплую одежду: шубы, шапки, валенки. Толя Бовыкин впервые в жизни увидел тёплое море и красивые южные пейзажи. В сцене, где мальчика спасают матросы, он залазил в сетку, и её опускали в воду. Однажды нога Толи провалилась, и он немного нахлебался воды.Кинокритики очень хвалили создателей ленты – спасая темнокожего мальчика от американских работорговцев, советские люди протягивали руку помощи угнетённым народам Африки и других континентам, страдающим от колониализма Запада.После окончания съёмок директор картины Леонид Корецкий, зная в каких тяжелых условиях живёт исполнитель главной роли Толя Бовыкин, решил пристроить его с мамой в Киеве. Он взял его к себе в квартиру, даже устроил в школу. Но поскольку у мамы Толика в Архангельске оставался старший сын и работа, она вскоре вернулась обратно, а Максимка не смог остаться один. Никто тогда еще не знал, что это возвращение окончится для мальчика трагедией. Через 5 лет после выхода ленты, катаясь на коньках, Толик уцепился за грузовик, но машина набрала скорость, мальчик упал и сильно ударился головой об камень. Далее у Бовыкина стала развиваться водянка головного мозга, и 18 августа 1958 года его не стало. Большинство членов съёмочной площадки об этом долгое время даже не знали. До них доходили слухи, что у Толя вырос, у него есть семья, дети, он нашёл своих родственников из Соединённых Штатов. Никто и подумать не мог, что мальчика уже давно нет в живых. К слову, мама Толика пережила сына на 45 лет.Фильм "Максимка" стал настоящим хитом 1953 года и одной из самых кассовых лент Киевской киностудии, собрав более 33 миллионов зрителей. Он так понравился, что в УССР долгое время даже выпускали конфеты "Максимка", а во всём Советском Союзе негритят в шутку называли "максимками".

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