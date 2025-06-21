https://ukraina.ru/20250621/operator-udarnogo-drona-ara-s-novym-oborudovaniem-udaetsya-zaletat-dalshe-spuskatsya-nizhe-bit-1064107062.html

Оператор ударного дрона Ара: С новым оборудованием удается залетать дальше, спускаться ниже, бить точнее

Оператор ударного дрона Ара: С новым оборудованием удается залетать дальше, спускаться ниже, бить точнее - 21.06.2025 Украина.ру

Оператор ударного дрона Ара: С новым оборудованием удается залетать дальше, спускаться ниже, бить точнее

О боевой работе на Покровском направлении, применении сбросов на FPV-дронах, поиске вражеских блиндажей в лесополосах, развитии дроноводства и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал оператор ударного дрона 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, известный под позывным "Ара".

2025-06-21T03:56

2025-06-21T03:56

2025-06-21T03:58

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- Давай начнем сначала. На каком направлении сейчас работаешь?- Сейчас мы работаем на Покровском направлении. Работаем и ударными дронами-камикадзе, и сбросами.- Сбросами? В какой-то момент количество записей поражения людей и техники с помощью FPV перевалило за грань разумного и сложилось впечатление, что сбросы уже толком не используют.- Нет, конечно. Сбросы остаются актуальными и сегодня. Во-первых, за счет одной "птицы" мы решаем несколько задач. Зачастую получается очень даже успешно. Во-вторых, сброс – отличное средство для разрушения блиндажей в лесополосах. С помощью "мавиков" наши разведчики выявляют цели, указывают нам точки на карте, а мы обрабатываем их сбросами.- Далеко же мы продвинулись. Я еще помню, когда сбросом была обыкновенная граната в граненом стакане…- Нет-нет-нет. FPV-дрон способен нести боевую часть весом в полтора-два килограмма. Это может быть фугас, может быть кумулятив. Блиндажи и подвалы, как правило, разбираем именно фугасами.- FPV – это понятно. Но с помощью "мавика" ведь много не утащишь…- Ты чего? С помощью "мавиков" мы не работаем. На "мавиках" разведка летает. А сбросы мы осуществляем, используя все те же FPV-дроны.Как? На 3D-принтере специальное устройство печатается, которое после крепится к дрону, а уже к нему крепится боевая часть. Наши техники настраивают "птичку" таким образом, чтобы с пульта можно было управлять не только самим дроном, но и механизмом сброса. Таким образом, прибывая на место, ты жмешь специальную кнопку и боевая часть летит туда, куда нужно.- То есть вы и дрон экономите, и способны, к примеру, поразить цель, спрятанную за высокой преградой, не снижаясь и не обрывая связь с "птицей"?- Совершенно верно. Дроны, как ты понимаешь, лишними не бывают. С большой высоты, правда, труднее попадать в цель, поэтому когда есть возможность, мы стараемся опускаться пониже.- Тому, кто не управлял тем и этим, наверняка трудно понять, насколько высокий уровень пилотирования нужен, чтобы работать сбросами с FPV. На нем ведь и просто зависнуть на месте – задача не самая тривиальная.- Да, конечно. Работать сбросами с FPV – это очень сложно. Отправлять камикадзе в один конец – это значительно проще. Но вот за год научился.- Какова ситуация на вашем направлении?- Врать не буду: ситуация непростая. Дронов у противника очень и очень много. Сбросами они практически не работают. Могут позволить себе отправлять камикадзе в одну сторону, не экономить.- Основные цели у вас какие сейчас на Покровском направлении?- Конкретно у нашего подразделения это, в основном, укрытия и блиндажи в лесополосах. Если живая сила попадается, то, конечно же, тоже преследуем и поражаем.- Вопрос, который наверняка интересует многих: как ты умудряешься разглядеть цель? Я понимаю, как работает разведка, но сколько ни работал с твоими коллегами, а различить что-то на картинке с FPV ни разу не получилось.- Ну, смотри… наши коллеги облетают территорию с помощью "мавика", у которого камера и зум получше. У FPV, который, по сути дела, одноразовый, камера довольно-таки примитивная. Так вот они разведывают укрытия в лесополосах, какие-то подозрительные элементы, а после дают нам цель.То есть у меня есть картинка с "мавика", когда мы летим работать. Мы знаем куда лететь. Дальше я открываю карту и смотрю ориентиры. Если сегодня я не первый пилот, то я его корректирую. То есть смотрю трансляцию с "мавика", смотрю карту и говорю ему, куда лететь, что искать.Приближаясь к цели, мы не наносим удар сразу. Нет, мы плавно идем к цели, делаем облет, разворачиваемся, ищем правильный угол для удара и лишь после этого наносим поражение.- Чем сейчас работаете?- В основном работаем дронами "ПВХ".- Слушай, вот тоже интересный момент. На другом направлении ваши коллеги предпочитают "Бумеранг", а к "ПВХ" относятся с прохладцей.- С "Бумерангом" тоже имели дело, и почему-то нам он понравился меньше. Но тут действительно многое зависит и от специфики направления, и от предпочтений пилота. Вот мы привыкли к "ПВХ". Это довольно простой в управлении дрон, который хорошо настраивается. Очень достойная "птица".- Сегодня FPV-дроны летают уже на сорок километров, что не только хорошо, но и плохо. Насколько это усложняет вам жизнь?- Ощутимо усложняет. Были неприятные случаи, когда поражали нас. Это было в Горловке, на Торецком направлении. Там, конечно, противник нам оборудование попортил. Но мы делаем выводы. Прокачали оборудование, черпаем полезную информацию из разных источников, совершенствуемся. Ну и работаем по другой схеме. Сейчас у нас точка взлета гораздо ближе к противнику, чем позиции пилотов. У нас довольно мощные выноса, позволяющие работать на серьезной дистанции. Благодаря этому от точки поражения до места, где сидит пилот, может быть около тридцати километров.- Солидно!- Да, но давайте не будем забывать, что возможности у противника схожие. Плюс – у них очень мощные батареи.- Давай немного о тебе поговорим. Давно воюешь?- Сам я родом из Макеевки, а воюю с 24 февраля 2022 года. Был мобилизован с предприятия.- Подозреваю, что в начале боевого пути ты был не пилотом…- Да нет, конечно. В начале боевого пути я и военным-то не был. Работал на коксохимическом предприятии.- Что потом?- А что потом? Прошла мобилизация, и нас распределили по должностям, поскольку людей с военным опытом было немного. Меня назначили оператором ПТУР. Если кто не знает, то это управляемая противотанковая ракета.Опыта обращения с ПТУРом у меня, конечно же, не было, но в Мариуполе ребята, которые воевали с 2014-го, нас обучили. Довольно быстро мы, кстати, разобрались, что там как с этой установкой. Так вот я и был оператором до тех пор, пока не предложили попробовать летать на FPV. В нашем подразделении формировался взвод пилотов и людей отправляли на обучение. Это, конечно, было неожиданно и приятно.Пульт управления раньше в руках не держал, поэтому было в новинку. Ну, попробовал на симуляторе. Получилось не сразу, но упорные тренировки сделали свое дело. В какой-то момент стало получаться.- То есть начинал ты в Мариуполе?- Да, в Мариуполе. Потом были Тошковка, Мирное и дальше к Лисичанску. После этого попал в 1-ю Славянскую бригаду и это уже направление со Спартака, в сторону "Зенита". Потом Авдеевка и так далее.- Слушай, ну после ПТУРа, переходить на FPV – самое то, разве нет?- Я бы сказал, что FPV-дрон – это усовершенствованный ПТУР, да.- Есть боевой выход, которым ты особенно гордишься?- Да бывало, конечно. Однажды ночью поразили танк дроном с ночной камерой. Это было приятно. Ну и уйму блиндажей разобрали за последнее время. С тех пор, как появились хорошие выноса, мы стали забираться дальше, опускаться ниже и бить еще точнее.- Награды, ранения?- На Покровском направлении вот слегка зацепило, а награды…есть Георгиевский крест 4-й степени, Медаль за Мариуполь, за Авдеевку, "За боевые отличия" от Министерства обороны.- В начале СВО казалось, что вот сейчас победим и вернемся к прежней жизни, но годы идут, и прежняя жизнь осталась где-то далеко позади. Чем ты хотел бы заняться после?- Я, конечно, хотел бы поскорее вернуться домой, к своей семье: к жене и дочке. Чем заниматься после окончания СВО? Может быть, вернусь на прежнюю работу, но это пока не точно. Посмотрим.О том, как наши бойцы воюют против вражеских дронов журналисту издания Украина.ру рассказал боец с позывным "Сокол": "Последним патроном уничтожил пикировавший в нас вражеский FPV дрон"

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

мариуполь, авдеевка, горловка, украина.ру, "спартак", "зенит", интервью