https://ukraina.ru/20250621/net-smysla-vkladyvat-v-ze-reykh-rogov-ob-uchastii-serbii-v-vosstanovlenii-novorossii-1064104582.html

"Нет смысла вкладывать в Зе-рейх". Рогов об участии Сербии в восстановлении Новороссии

"Нет смысла вкладывать в Зе-рейх". Рогов об участии Сербии в восстановлении Новороссии - 21.06.2025 Украина.ру

"Нет смысла вкладывать в Зе-рейх". Рогов об участии Сербии в восстановлении Новороссии

Член Общественной палаты РФ от Запорожской области, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотических проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов поддержал бы участие Сербии в восстановлении какого-то населенного пункта в новых регионах России, если бы со стороны сербского руководства такая инициатива поступила

2025-06-21T04:30

2025-06-21T04:30

2025-06-21T04:30

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владимир рогов

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Об этом Рогов рассказал 20 июня на полях Петербургского международного экономического форума в интервью Центру геостратегических исследовании (Белград) и изданию Украина.ру."Я двумя руками за. У нас Славяносербский район, это первое, что приходит на ум. Это район, который был плотно заселен сербами, которых Российская империя спасала от османского гнета. Сербам давалась бесплатная земля, давались подъемные ресурсы для того, чтобы они переселялись и сохраняли свою идентичность", - рассказал член Общественной палаты РФ.По его словам, переселение сербов на территорию Российской империи было частью византийского проекта, который реализовала Екатерина Вторая. Тогда речь шла не только о переселении сербов, но и греков и болгар, добавил Рогов."Я понимаю, что Сербия не самое богатое государство, не так много у нее экономических ресурсов. Но это как раз как вариант. Тем более, этот регион не особо пострадал от боевых действий, в отличие от других регионов", - сказал Рогов.Он уточнил, что в новых областях России есть много мест, которые исторически связаны с Сербией. Этим можно и нужно заниматься на уровне историков, общественных деятелей, этнографов, краеведов, полагает Рогов.Общественный деятель также высказал недоумение по поводу недавно выдвинутой инициативы сербского руководства поучаствовать в восстановлении украинских городов и областей. Он сказал, что не видит смысл "восстанавливать что-либо на территории Зе-рейха, который все-равно будет уничтожен".По его словам, сама практика политического украинства "смертельно опасна для тех, кто этой заразой поражен". Она хуже чем онкология, от которой можно вылечиться, а от политического украинства почти невозможно, полагает Владимир Рогов.Как сообщало издание Украина.ру, президент Сербии Александр Вучич в ходе саммита "Украина — Юго-Восточная Европа", который 11 июня прошел в Одессе, предложил Владимиру Зеленскому помощь в восстановлении одного или двух украинских городов или одного из небольших регионов."Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы возродить. И я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей на Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку", - сказал Вучич в ходе своего выступления на полях саммита.Также Вучич подчеркнул, что Белград продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и оказывает этой стране гуманитарную помощь.Незадолго до поездки Вучича на Украину Служба внешней разведки России на своем официальном сайте сообщила, что располагает данным о поставках боеприпасов Киеву со стороны сербских оборонных предприятий.По данным российского ведомства, прикрытием для продажи оружия Украине служит "нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников". Среди них чаще всего фигурируют страны НАТО, в первую очередь Чехия, Польша и Болгария, а в последнее время в этой схеме задействованы и африканские государства, отмечается в сообщении СВР.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

пмэф, общественная палата, владимир рогов, александр вучич, владимир зеленский, украина.ру, служба внешней разведки , сербия, россия, украина