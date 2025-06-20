"Очень отрицательно": Песков о реакции РФ на возможное убийство верховного лидера Ирана - 20.06.2025 Украина.ру
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"Очень отрицательно": Песков о реакции РФ на возможное убийство верховного лидера Ирана
"Очень отрицательно": Песков о реакции РФ на возможное убийство верховного лидера Ирана - 20.06.2025 Украина.ру
"Очень отрицательно": Песков о реакции РФ на возможное убийство верховного лидера Ирана
Реакция России на возможное убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи будет очень негативной, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Sky News
2025-06-20T11:13
2025-06-20T11:13
новости
россия
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иран
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"Очень отрицательно, мы это решительно осудим", - заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ.Он указал также, что Россия вообще считает неприемлемым факт разговоров о смене власти в Иране.Ранее Песков указывал, что возможное вступление США в конфликт между Израилем и Ираном приведет лишь к новому витку противостояния и росту напряженности в регионе.Подробнее о конфликте - в материале Электромагнитный импульс над Тель-Авивом: эксперт описал нестандартный ответ Израилю со стороны Ирана на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дмитрий песков, иран, израиль
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Иран, Израиль

"Очень отрицательно": Песков о реакции РФ на возможное убийство верховного лидера Ирана

11:13 20.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Реакция России на возможное убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи будет очень негативной, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Sky News
"Очень отрицательно, мы это решительно осудим", - заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ.
Он указал также, что Россия вообще считает неприемлемым факт разговоров о смене власти в Иране.

"Это невообразимо. Конечно, должно быть неприемлемым даже говорить открыто об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ на разговоры на Западе о смене власти в Иране.

Ранее Песков указывал, что возможное вступление США в конфликт между Израилем и Ираном приведет лишь к новому витку противостояния и росту напряженности в регионе.
Подробнее о конфликте - в материале Электромагнитный импульс над Тель-Авивом: эксперт описал нестандартный ответ Израилю со стороны Ирана на сайте Украина.ру.
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