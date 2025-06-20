"Очень отрицательно": Песков о реакции РФ на возможное убийство верховного лидера Ирана
Реакция России на возможное убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи будет очень негативной, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Sky News
"Очень отрицательно, мы это решительно осудим", - заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ.
Он указал также, что Россия вообще считает неприемлемым факт разговоров о смене власти в Иране.
"Это невообразимо. Конечно, должно быть неприемлемым даже говорить открыто об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ на разговоры на Западе о смене власти в Иране.
Ранее Песков указывал, что возможное вступление США в конфликт между Израилем и Ираном приведет лишь к новому витку противостояния и росту напряженности в регионе.
Подробнее о конфликте - в материале Электромагнитный импульс над Тель-Авивом: эксперт описал нестандартный ответ Израилю со стороны Ирана на сайте Украина.ру.
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