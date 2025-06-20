https://ukraina.ru/20250620/ochen-otritsatelno-peskov-o-reaktsii-rf-na-vozmozhnoe-ubiystvo-verkhovnogo-lidera-irana-1064076730.html

"Очень отрицательно": Песков о реакции РФ на возможное убийство верховного лидера Ирана

"Очень отрицательно": Песков о реакции РФ на возможное убийство верховного лидера Ирана - 20.06.2025 Украина.ру

"Очень отрицательно": Песков о реакции РФ на возможное убийство верховного лидера Ирана

Реакция России на возможное убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи будет очень негативной, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Sky News

2025-06-20T11:13

2025-06-20T11:13

2025-06-20T11:13

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"Очень отрицательно, мы это решительно осудим", - заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ.Он указал также, что Россия вообще считает неприемлемым факт разговоров о смене власти в Иране.Ранее Песков указывал, что возможное вступление США в конфликт между Израилем и Ираном приведет лишь к новому витку противостояния и росту напряженности в регионе.Подробнее о конфликте - в материале Электромагнитный импульс над Тель-Авивом: эксперт описал нестандартный ответ Израилю со стороны Ирана на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дмитрий песков, иран, израиль