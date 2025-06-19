https://ukraina.ru/20250619/elektromagnitnyy-impuls-nad-tel-avivom-ekspert-opisal-nestandartnyy-otvet-izrailyu-so-storony-1064008298.html

Электромагнитный импульс над Тель-Авивом: эксперт описал нестандартный ответ Израилю со стороны Ирана

Электромагнитный импульс над Тель-Авивом: эксперт описал нестандартный ответ Израилю со стороны Ирана - 19.06.2025 Украина.ру

Электромагнитный импульс над Тель-Авивом: эксперт описал нестандартный ответ Израилю со стороны Ирана

Иран может нанести сокрушительный удар по Израилю, не прибегая к массовым жертвам среди гражданского населения. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов, описав малоизвестный, но крайне эффективный метод ведения войны

2025-06-19T05:00

2025-06-19T05:00

2025-06-19T05:00

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Поликарпов описал нестандартный сценарий удара. "Достаточно будет взорвать [ядерный заряд] в атмосфере над Тель-Авивом. Это вызовет такой электромагнитный импульс, что он уничтожит всю израильскую электронику", — заявил эксперт.Он подчеркнул: "Необязательно убивать миллион человек, чтобы спровоцировать в стране техногенную катастрофу, которая отбросит ее в каменный век"."Территория Израиля гораздо меньше территории Ирана. Неужели израильтяне не боятся, что после их атак Тегеран точно нанесет по ним удар?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Алексея Туманова "Красная черта для Ближнего Востока: как противобункерные бомбы США могут развязать региональную войну" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250618/geografiya-rabotaet-na-vozdushnuyu-voynu-ekspert-o-formate-vozmozhnogo-konflikta-irana-i-izrailya-1063963277.html

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