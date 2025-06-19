https://ukraina.ru/20250619/na-ukraine-raskryli-korruptsionnuyu-skhemu-vosstanovleniya-vodoprovoda-posle-podryva-kakhovskoy-ges-1064053735.html

На Украине раскрыли коррупционную схему восстановления водопровода после подрыва Каховской ГЭС

На Украине раскрыли коррупционную схему восстановления водопровода после подрыва Каховской ГЭС - 19.06.2025 Украина.ру

На Украине раскрыли коррупционную схему восстановления водопровода после подрыва Каховской ГЭС

Организаторов коррупционной схемы освоения 240 млн грн ($5,8 млн) на восстановлении водоснабжения города Кривой Рог после подрыва Каховской ГЭС разоблачила Нацполиция Украины. Об этом ведомство сообщило 19 июня.

2025-06-19T17:34

2025-06-19T17:34

2025-06-19T17:34

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По планам строительство магистрального водопровода — река Ингулец-Южное водохранилище — должно было обеспечить водой Кривой Рог. На это были выделены бюджетные деньги в размере $178,3 млн, которые подверглись разворовыванию."В рамках ряда подписанных договоров между сторонами соглашения строительная компания получила на свои счета около 7,4 млрд грн государственных средств. Впрочем, вместо добросовестного выполнения работ злоумышленники реализовали коррупционную схему. В настоящее время подтверждено присвоение более 240 млн грн, однако по данным продолжающегося следствия сумма ущерба может достигать нескольких миллиардов гривен", - рассказали в Нацполиции Украины.Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Нацполиция Украины выяснила, что организовала схему по хищению бюджетных средств группа лиц из числа руководства дорожно-строительной компании. Для реализации коррупционной сделки они взяли в сообщники служащих подконтрольных предприятий, а также инженера-консультанта неназванного товарищества.Для ликвидации гуманитарной и экологической катастроф после теракта на Каховской гидроэлектростанции в мае 2023 года правительство Украины направило значительные ресурсы из резервного фонда госбюджета на восстановление критической инфраструктуры. В частности, бюджетные деньги пошли на строительство водопровода река Ингулец – Южное водохранилище, что позволило бы обеспечить водой население Кривого Рога.В июле 2024 года на реализацию этого проекта должностные лица профильной службы и представители одной из крупнейших строительных компаний подписали соглашения на выполнение работ. Стороны также заключили два договора: основной — более чем на 5,3 млрд грн и дополнительный — более чем на 2 млрд грн.В частности, дорожно-строительная фирма закупала трубы для прокладки инженерных коммуникаций с переплатой до 50% от рыночной стоимости."К примеру, труба, стоившая 16 тыс. грн за метр, перепродавалась строительной компании уже более чем за 24 тыс. грн., - рассказали в Нацполиции Украины. - Первоначальная стоимость материалов формировалась этими же подконтрольными компаниями, которые осуществляли поставки, и ценник увеличивался в разы еще на этапе формирования сметы. Таким образом организаторы схемы выводили полученные из бюджета средства через подконтрольные фирмы, а дальше конвертировали их в наличные деньги".По предварительным оценкам нанесённый участниками коррупционной схемы ущерб государству превысил 240 млн грн. Полицейские провели более 50 обысков в офисах компаний и местах проживания фигурантов криминального расследования.Полицейские сообщили пяти фигурантам о подозрении по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Назначен ряд комплексных экспертиз для подтверждения завышения цен и объемов работ по другим эпизодам противоправной деятельности участников сделки при строительстве магистрального водопровода.Тем временем Львовская полиция раскрыла схему выплаты "боевых" тыловикам Накануне в новостях: В Одессе очередные коррупционеры не поделились с сбушниками, и теперь те "торбят" расхитителей Также стало известно, что фигурировавший в коррупционных расследованиях Вице-премьер министр - министр национального единства Украины Чернышов стал невозвращенцем

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новости, украина, кривой рог, одесса, нацполиция, коррупция, каховская гэс, каховское водохранилище, теракт, хищение, бюджет